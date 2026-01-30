Logo TVN24
Prezes polskiego giganta odwołany. Akcje mocno w dół

shutterstock_1064779697
Donald Tusk na terenie inwestycji KGHM w Retkowie
Źródło: TVN24
Rada nadzorcza KGHM odwołała prezesa Andrzeja Szydło oraz wiceprezesa Piotra Stryczka i czasowo powierzyła kierowanie spółką Remigiuszowi Paszkiewiczowi. Decyzja wywołała gwałtowną reakcję rynku, a kurs akcji miedziowego giganta spadł w piątek o ponad 10 procent.

Podczas piątkowego posiedzenia rady nadzorczej odwołano prezesa KGHM Andrzeja Szydło oraz wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych Piotra Stryczka.

Spółka poinformowała ponadto, że podjęto uchwałę o delegowaniu członka rady nadzorczej Remigiusza Paszkiewicza do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu KGHM oraz wiceprezesa ds. korporacyjnych.

Zgodnie z komunikatem Paszkiewicz będzie pełnił powierzone mu obowiązki do czasu postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska prezesa zarządu KGHM oraz wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych, ale nie dłużej niż trzy miesiące.

Paszkiewicz od 20 stycznia br. zasiada w radzie nadzorczej miedziowej spółki. Wraz z nim do tego gremium zostali wówczas powołani, na wniosek Skarbu Państwa, jeszcze trzej nowi członkowie – Zbigniew Ćwiąkalski (przewodniczący RN KGHM), Artur Ulrich, Łukasz Żelewski.

Kim jest Remigiusz Paszkiewicz?

Remigiusz Paszkiewicz specjalizuje się – jak podano we wcześniejszym komunikacie – w "prowadzeniu skutecznych procesów restrukturyzacyjnych w sektorach infrastrukturalnym, kolejowym i logistycznym, w warunkach wysokiej złożoności operacyjnej oraz presji czasu". Pracował m.in. w Kolejach Ukraińskich oraz w PKP PLK, których był prezesem. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Kolegium Europejskiego w Natolinie.

Andrzej Szydło pełnił funkcję prezesa KGHM od marca 2023 r. Wiceprezesem zarządu ds. korporacyjnych został wtedy też Piotr Stryczek.

Nieoficjalne informacje o odwołaniu przez radę nadzorczą prezesów Szydło i Stryczka pojawiły się w piątek około godz. 10. Wówczas też kurs miedziowej spółki zaczął gwałtownie spadać, osiągając minimum po godz. 11, kiedy za jedną akcję lubińskiej spółki płacono 333,5 zł, co jest ponad 10-procentowym spadkiem w stosunku do kursu odniesienia.

Wpis wiceministra przed komunikatem

W piątek o godzinie 9.47 były wiceminister aktywów państwowych i poseł KO Robert Kropiwnicki zamieścił wpis na platformie X krytykujący decyzje rady nadzorczej, która zmieniała skład zarządu spółki. Sama spółka poinformowała o tym fakcie w raporcie bieżącym o godzinie 12.11.

"Dzisiaj Rada Nadzorcza KGHM odwołała Prezesa Andrzeja Szydło i wiceprezesa Piotra Stryczka, to zła i niezrozumiała decyzja ludzi świeżo powołanych do rady. To bardzo zła wiadomość dla firmy i regionu" – napisał Kropiwnicki.

W odpowiedzi na prośbę PAP o komentarz do wcześniejszego ukazania się informacji na platformie X niż w komunikacie spółki Komisja Nadzoru Finansowego napisała, że KGHM opublikował raport bieżący dotyczący zmian w składzie zarządu spółki i jako podstawę prawną publikacji wskazano artykuł ustawy o ofercie publicznej dotyczący informacji bieżących i okresowych oraz jeden z paragrafów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych odnoszących się do powołania i odwołania członków zarządu emitenta. Dodano, że spółka nie zakwalifikowała przekazanych danych jako informacji poufnej.

Do momentu nadania depeszy dziennikarzowi PAP nie udało się uzyskać komentarza posła Kropiwnickiego.

Kurs mocno zanurkował

Podczas piątkowej sesji na warszawskiej giełdzie kurs akcji KGHM spadł o 10,7 proc. do 332,10 zł i było to jednocześnie dzienne minimum.

KGHM jest największym w Europie producentem miedzi, uznawanej za surowiec strategiczny dla Unii Europejskiej. Odpowiada za niemal 50 proc. unijnej produkcji miedzi górniczej. Polskie zasoby miedzi stanowią ok. 85 proc. zasobów europejskich. 

pc

pc
Autorka/Autor: /ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MOZCO Mateusz Szymanski/Shutterstock

