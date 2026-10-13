Gawkowski: podajemy rękę prezydentowi

Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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We wtorek, podczas posiedzenia plenarnego Senatu, procedowano przygotowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji nowelę o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw, która wdraża w Polsce Akt o usługach cyfrowych (Digital Service Act - DSA).

Praktyka w krajach, które wdrożyły DSA

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski wskazał, że po wdrożeniu DSA platformy coraz częściej samodzielnie i w ciągu minut usuwają nielegalne treści, opierając się na wcześniejszych decyzjach i jeszcze przed interwencją organów.

- Od początku roku w Unii Europejskiej zablokowano 6 miliardów 233 miliony 838 tysięcy treści, z czego na podstawie przepisów Aktu o usługach cyfrowych platformy cyfrowe (...) zablokowały 98 procent z własnej inicjatywy, na podstawie wcześniejszych decyzji - powiedział.

Podkreślił, że obecnie w polskim systemie prawnym brakuje rozwiązań dotyczących blokowania nielegalnych treści w internecie, z wyjątkiem rozwiązań przypisanych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, dotyczących treści kryminalistycznych.

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Poprawki do nowelizacji ustawy

Tego samego dnia, rano, nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną procedowały senackie komisje: infrastruktury oraz kultury i środków przekazu.

Podczas posiedzenia senatorka KO Halina Bieda zgłosiła trzy zaakceptowane przez stronę rządową poprawki - jedna z nich dotyczyła skrócenia okresu vacatio legis z sześciu do trzech miesięcy, inna rozszerzenia prawa natychmiastowej wykonalności usuwania treści w przypadku, gdy ktoś przyjmuje zlecenia zabójstwa i informuje o tym w internecie, chce doprowadzić człowieka do targnięcia się na własne życie albo stosuje groźbę bezprawną.

Pozostałe poprawki - w tym zgłoszone przez Biuro Legislacyjne - miały charakter techniczny. Wszystkie propozycje uzyskały akceptację członków komisji.

Gawkowski o wprowadzeniu uwag Kancelarii Prezydenta

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że obydwie poprawki idą w kierunku, o którym szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówił na ostatnim posiedzeniu plenarnym Sejmu, czyli właśnie o wprowadzeniu natychmiastowej wykonalności w przypadku pojawiania się najcięższych przestępstw oraz skróceniu vacatio legis.

- Podajemy rękę prezydentowi, mówiąc: chcemy, aby ta ustawa została podpisana, bo to bezpieczeństwo dla obywateli - podkreślił Gawkowski. Na rzecz proponowanych zmian - jak dodał - przemawia też to, co działo się w ostatnich tygodniach.

- W ostatnim tygodniu podejmowaliśmy reakcje w ponad stu sytuacjach, gdzie ludzie propagowali treści związane z atakami na szkoły, chcieli je powielać lub chwalili wprost. W połowie przypadków platformy cyfrowe nie reagowały albo ściągały treści po dwóch, trzech dniach. Ta ustawa daje instrumenty, by natychmiastowa wykonalność następowała od razu po zgłoszeniu - zaznaczył Gawkowski.

Podkreślił zarazem, że "brak podpisu pod tą ustawą będzie wzięciem odpowiedzialności przez prezydenta za to, że pojawiają się nielegalne treści".

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Kolejne podejście do wprowadzenia przepisów o usługach elektronicznych

Nowelizacja jest odpowiedzią na styczniowe weto prezydenta Karola Nawrockiego do pierwszej wersji nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Weto uniemożliwiło implementację obowiązującego w krajach Unii Europejskiej Aktu o usługach cyfrowych (DSA), który zaczął obowiązywać ponad dwa lata temu. Za brak wdrożenia Polsce grożą wysokie kary finansowe ze strony TSUE.

Podczas posiedzenia komisji wicepremier zaznaczył, że prezydenckie weto do pierwszej wersji przepisów było nieusprawiedliwione - choć prezydent uznał je za formę administracyjnej cenzury i naruszenie wolności słowa, w rzeczywistości nie wprowadzają one cenzury, a realną ochronę użytkowników.

Krzysztof Gawkowski ocenił, że obecne narzędzia są niewystarczające do szybkiego zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Jako dowód podał sytuację z 9 października, gdy na platformie X wykryto wpisy naruszające prawo karne: po 9 godzinach od wysłania zgłoszenia platforma zwróciła się z prośbą o uzupełnienie materiałów, a dwa dni później odpowiedziała, że nie zakwalifikowała wpisu jako naruszenia prawa.

- Bez tych przepisów nie możemy skutecznie chronić dzieci w internecie, (...) nie możemy chronić starszych w internecie. Bez tych przepisów polski internet jest pełen ścieku - ocenił.

Etap prac nad Aktem o usługach cyfrowych (DSA)

Nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm na ostatnim posiedzeniu, choć początkowo nie było jej w porządku obrad. Jej drugie czytanie odbyło się w Sejmie na początku września i od tamtej pory czekała ona na dalsze procedowanie bez terminu głosowania. Decyzję o przyspieszeniu prac podjęto po ubiegłotygodniowych atakach w szkołach w Leszczydole-Nowinach i Ostrołęce.

Zgodnie z nowelizacją sądy i właściwe organy będą mogły wydawać nakazy dotyczące treści w internecie. Chodzi o sytuacje, gdy w sieci pojawiają się treści niezgodne z prawem, np. związane oszustwami internetowymi, kradzieżą tożsamości, handlem ludźmi, propagowaniem ustrojów totalitarnych, sprzedażą podróbek oraz nielegalnym handlem towarami.

Dostawcy usług internetowych, w tym np. platformy internetowe, będą musieli blokować wskazane w decyzjach organów treści, ale użytkownicy, których treści ograniczono, będą mogli złożyć wniosek o przywrócenie dostępu - jeśli doszło do błędnej blokady. Przed złożeniem wniosku do organu konieczne będzie skorzystanie z systemu zgłaszania treści u dostawcy usługi.

Rejestr wykorzystywanych do rozpowszechniania nielegalnych treści stron internetowych będzie prowadził prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Akt o usługach cyfrowych (DSA) jest pierwszą na świecie regulacją cyfrową (rozporządzeniem), która nakłada na firmy w całej UE odpowiedzialność za treści zamieszczane na ich platformach. W całości obowiązuje w krajach członkowskich od 17 lutego 2024 r. Artykuły 9. i 10. DSA wskazują, że państwowe organy sądowe i administracyjne mogą nakazywać dostawcom blokowanie treści w internecie.