Turystyka Vouchery za odwołane wycieczki. Nowe przepisy przyjęte Oprac. Bartłomiej Ciepielewski

Chodzi o nowelizację ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Za jej uchwaleniem głosowało 427 posłów, nikt nie był przeciw i nikt wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Nowela wprowadza mechanizm umożliwiający zaproponowanie podróżnemu przez organizatora turystyki vouchera na realizację imprezy turystycznej w przyszłości, tj. w okresie do dwóch lat od dnia przyjęcia vouchera. Propozycja związana jest z wybuchem konfliktu zbrojnego w Iranie, który zakłócił realizację umów dotyczących imprez turystycznych w krajach Bliskiego Wschodu.

Vouchery dla podróżnych

Impreza turystyczna to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, np. przelotu i noclegu.

Zgodnie z nowelą wartość vouchera nie może być niższa niż kwota, którą klient wcześniej wpłacił za wycieczkę. Przyjęcie vouchera nie spowoduje rozwiązania umowy z organizatorem turystyki, dlatego środki wpłacone przez klientów będą podlegały ochronie przed niewypłacalnością organizatora turystyki.

