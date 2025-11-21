Nowa opłata dla turystów. "Tu stawiamy bezwzględne weto"

Co kupują turyści w smażalniach nad morzem? Źródło: Uwaga! TVN

Podczas niedawnego posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. turystyki wiceminister Ireneusz Raś poinformował, że Ministerstwo Sportu i Turystyki kończy prace nad projektem opłaty turystycznej oraz państwowej platformy rezerwacyjnej Poland Travel.

Pomysł nowej opłaty

– Mam nadzieję, że na przełomie grudnia i stycznia będziemy wnioskować o wpis do wykazu prac Rady Ministrów – powiedział Raś.

Jak wyjaśnił, nowa opłata ma być fakultatywna i powiązana z konkretnymi świadczeniami dla turystów, m.in. darmowym wejściem na basen czy zwiedzaniem muzeów. Opłata będzie naliczana od osoby, a rząd przygotowuje katalog zwolnień.

Raś podkreślił, że rząd nie zamierza zmieniać opłaty uzdrowiskowej, a uszczelnienie jej poboru ma zapewnić projekt ustawy o najmie krótkoterminowym, który – według resortu – ujawni dodatkowe 30–35 proc. lokalizacji.

Tatrzańska izba: tu stawiamy bezwzględne weto

Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej ocenił, że idea opłaty turystycznej jest słuszna, o ile wpływy w całości trafiają do samorządów.

– Nie może być żadnej możliwości, by pieniądze trafiały do budżetu centralnego i wracały później w formie dotacji. Tu stawiamy bezwzględne weto – podkreślił.

Wagner zaznaczył, że branża "nie boi się nazywać opłaty podatkiem", ale oczekuje, że 100 proc. środków będzie przeznaczane na lokalną infrastrukturę i obsługę ruchu turystycznego – bez udziału organizacji pozarządowych i struktur centralnych.

Przedstawiciel TIG zwrócił też uwagę, że w szarej strefie działa nawet 35 proc. obiektów, a rządowa platforma nie zachęci ich do legalizacji. – Tacy przedsiębiorcy raczej się wystraszą, niż skorzystają – ocenił.

"Projekt jest położony na starcie"

Wagner wyraził sceptycyzm wobec projektu Poland Travel. – Zapowiadana platforma nie ma szans wygrać z tak dużymi podmiotami jak Booking. Sama idea jest warta rozważenia, ale wymaga drastycznych i radykalnych korekt oraz dalszej pracy – powiedział.

Zdaniem TIG pomysł budowy portalu to "poszukiwanie wartości politycznej na podstawie niezdiagnozowanego stan rynku".

– Skoro wiceminister sam mówi, że z Bookingiem nie wygramy, to projekt jest położony na starcie. Przedsiębiorcy dziś nie próbują z Bookingiem walczyć, tylko go wyprzedzać – dodał.

"Przedsięwzięcia generujące koszty"

Zupełnie inaczej propozycje rządu ocenia Świnoujska Organizacja Turystyczna. Jej prezes Piotr Piwowarczyk stwierdził: – Pomysł utworzenia krajowej platformy rezerwacyjnej jest absurdalny. Nie znam takich centralnych rozwiązań w europejskich gospodarkach turystycznych, które by się sprawdziły.

Dodał, że Booking i inne duże platformy mają "ugruntowaną pozycję i nie zostaną zastąpione przez nowy portal państwowy".

Wiceprezes ŚOT Michał Faligowski porównał rządowy plan do realiów sprzed 1989 r. - Myśmy już coś takiego przerabiali. To się nazywało Orbis i w warunkach gospodarki rynkowej nie przetrwało.

Faligowski ocenił, że po 1989 r. rządowe inicjatywy w turystyce nie przynosiły sukcesów. – To są przedsięwzięcia generujące koszty, ale trudno wskazać ich wymierne efekty. Wymyśla się coś nowego, a później o tym zapomina – stwierdził.

"Metoda marchewki, nie kija"

ŚOT zgadza się, że szara strefa w turystyce jest poważnym problemem.

– Popieram inicjatywy, które mają ograniczyć szarą strefę, ale nie wymyślajmy centralnych systemów rezerwacji. Sięgnijmy po rozwiązania sprawdzone u naszych zachodnich sąsiadów. Metoda marchewki, nie kija – zaproponował Piwowarczyk.

Jego zdaniem gminy powinny zachęcać przedsiębiorców do działania w legalnej sieci usług poprzez bonusy dla turystów, takie jak zniżki, darmowe przejazdy czy bezpłatne toalety. Świnoujście planuje wprowadzić kartę turysty od 2026 r., powiązaną z opłatą uzdrowiskową.

Samorządy chcą zachować wpływy z opłat

Piwowarczyk ostrzegł, że jeśli opłata turystyczna będzie centralizowana, branża się temu sprzeciwi – Wpływy z opłat powinny w całości trafiać do samorządów – podkreślił.

Jego zdaniem obecny system opłat uzdrowiskowych i miejscowych jest dobry, choć wymaga unowocześnienia i cyfryzacji, na przykład umożliwienia płatności przez smartfona.

Prezes ŚOT postulował także, by opłaty naliczać "od pierwszego dnia pobytu", a nie tylko od noclegu, wzorem niemieckiej kurtaxe z pobliskiej wyspy Uznam.

– Pobierają 3,75 euro za dzień i ta opłata jest generalnie akceptowana, bo się opłaca. Umożliwia między innymi darmowy transport – wskazał.

Wiceminister Raś tłumaczy, że platforma Poland Travel ma być "domem marek turystycznych", na którym znajdą się wyłącznie podmioty z certyfikatem jakości.

– Chciałbym, żeby podmioty mające certyfikat jakości były na stronie rządowej, dającej gwarancje bezpieczeństwa i tego, co kojarzy się z dobrą turystyką; by można było wejść bezpośrednio na rezerwację – powiedział.

Raś przyznał otwarcie, że państwowy portal "pewnie nie wygra z Bookingiem", ale – jak mówi – może "dać kilka procent bezpośrednich połączeń z recepcjami" oraz niższe ceny dla turystów.

Odnosząc się do przyszłej wysokości opłaty turystycznej Raś stwierdził: - Zaproponujemy wstępnie "jakieś od do".

- W każdej gminie będą wiedzieć, ile tych pieniędzy z opłaty turystycznej wpływa do budżetu; część tych pieniędzy powinna być inwestowana dalej w promocje dobrych produktów turystycznych - powiedział.

Dodał, że część środków z opłaty turystycznej trafiałoby na współpracę z Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi i Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi.

