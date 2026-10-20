Turystyka Protesty uderzają w turystów. MSZ wydało ostrzeżenie dla podróżnych Oprac. Paulina Karpińska |

Zamieszki we Francji. Macron: ci, którzy plądrowali muszą pokryć wyrządzone szkody Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: YOAN VALAT/EPA/PAP

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"Trwają protesty i manifestacje we Francji. Niektóre miasta wprowadzają godzinę policyjną i ograniczenia w przemieszczaniu się" - ostrzega Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Jak podkreśla resort za pośrednictwem systemu Odyseusz, w niektórych francuskich miastach mogą występować utrudnienia w ruchu drogowym, zakłócenia w funkcjonowaniu transportu publicznego oraz ograniczenia w dostępie do określonych miejsc i atrakcji turystycznych.

"Unikaj miejsc, w których odbywają się protesty i blokady. Weryfikuj ostrzeżenia o zakazach w przemieszczaniu się i zalecenia lokalnych służb porządkowych (prefektura, policja, merostwo). Bezwzględnie stosuj się do poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo" - radzi MSZ.

Trwają protesty i manifestacje we 🇫🇷. Niektóre miasta wprowadzają godzinę policyjną i ograniczenia w przemieszczaniu się.

Mogą występować utrudnienia w ruchu drogowym, zakłócenia w funkcjonowaniu transportu publicznego oraz ograniczenia w dostępie do określonych miejsc i… pic.twitter.com/Q1w08vXwWg — ODYSEUSZ (@ODYSEUSZ_MSZ) October 20, 2026 Rozwiń

Godzina policyjna we Francji

Premier Francji Sebastien Lecornu poinformował we wtorek, że wprowadzona w niektórych miejscach w kraju godzina policyjna przyczyniła się do spokoju. Zapowiedział, że nowe ograniczenia tego typu zostaną ogłoszone tam, gdzie będzie to konieczne.

W nocy z poniedziałku na wtorek ograniczenia obowiązywały m.in. w dwóch dzielnicach Paryża i w jednej z dzielnic Lyonu. W Bordeaux od wtorku obowiązywać będzie przez tydzień godzina policyjna wobec osób nieletnich bez asysty dorosłych.

>>> Zamieszki we Francji. To nagranie z Paryża stało się wiralem

W minioną sobotę demonstracje w całej Francji zwołane w proteście przeciwko rosnącym kosztom życia przerodziły się w zamieszki. Ich sprawcy atakowali budynki publiczne, plądrowali sklepy i punkty handlowe. Do starć z policją i prób grabieży doszło następnie w niedzielę w Paryżu i Marsylii; oddziały policji nie wszędzie zdołały powstrzymać te ataki.