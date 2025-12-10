Zakazane chipy miały trafiać do Chin

Sprawdziliśmy, na jakie pytania nie odpowiada DeepSeek

Według doniesień DeepSeek miał oprzeć rozwój swojego nadchodzącego modelu AI na chipach Nvidia, które są objęte zakazem sprzedaży do Państwa Środka. Zgodnie z ustaleniami The Information chodzi o układy z serii Blackwell. Chipy miały trafiać do Chin przez kraje, do których ich sprzedaż była dozwolona.

Przedstawiciel DeepSeek nie odpowiedział na prośbę Bloomberga o komentarz w tej sprawie.

Firma zwróciła na siebie uwagę świata w styczniu, kiedy zaprezentowała model AI konkurencyjny wobec najlepszych rozwiązań z Doliny Krzemowej, stworzony przy znacznie niższych kosztach. DeepSeek był finansowany przez chiński fundusz hedgingowy High-Flyer, który w 2021 roku – jeszcze przed wprowadzeniem amerykańskich sankcji – zgromadził 10 tysięcy procesorów graficznych od Nvidii.

Sankcje i nowe decyzje USA

Stany Zjednoczone wprowadziły zakaz eksportu zaawansowanych chipów firmy Nvidia oraz innych procesorów graficznych do Chin.

W tym tygodniu prezydent Donald Trump zezwolił wprawdzie Nvidii na dostawy do Chin starszej wersji akceleratorów AI – H200. Zakaz eksportu potężniejszych chipów Blackwell nadal pozostaje w mocy.

DeepSeek we wrześniu wypuścił nowy model AI i poinformował, że współpracuje przy jego rozwoju z chińskimi producentami chipów.

