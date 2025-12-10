Zakazane chipy miały trafiać do Chin

Według doniesień DeepSeek miał oprzeć rozwój swojego nadchodzącego modelu AI na chipach Nvidia, które są objęte zakazem sprzedaży do Państwa Środka. Zgodnie z ustaleniami The Information chodzi o układy z serii Blackwell. Chipy miały trafiać do Chin przez kraje, do których ich sprzedaż była dozwolona.
Przedstawiciel DeepSeek nie odpowiedział na prośbę Bloomberga o komentarz w tej sprawie.
Firma zwróciła na siebie uwagę świata w styczniu, kiedy zaprezentowała model AI konkurencyjny wobec najlepszych rozwiązań z Doliny Krzemowej, stworzony przy znacznie niższych kosztach. DeepSeek był finansowany przez chiński fundusz hedgingowy High-Flyer, który w 2021 roku – jeszcze przed wprowadzeniem amerykańskich sankcji – zgromadził 10 tysięcy procesorów graficznych od Nvidii.
Sankcje i nowe decyzje USA
Stany Zjednoczone wprowadziły zakaz eksportu zaawansowanych chipów firmy Nvidia oraz innych procesorów graficznych do Chin.
W tym tygodniu prezydent Donald Trump zezwolił wprawdzie Nvidii na dostawy do Chin starszej wersji akceleratorów AI – H200. Zakaz eksportu potężniejszych chipów Blackwell nadal pozostaje w mocy.
DeepSeek we wrześniu wypuścił nowy model AI i poinformował, że współpracuje przy jego rozwoju z chińskimi producentami chipów.
Autorka/Autor: Jan Sowa
Źródło: Bloomberg
Źródło zdjęcia głównego: why2husky/Shutterstock