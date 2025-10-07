Wojsko ostrzega. "Wysokie zagrożenie"

Czy Polska jest w stanie obronić się przed rosyjskimi cyberatakami? Gawkowski: mamy zdolności Źródło: TVN24

"Ujawnione w ostatnim czasie incydenty bezpieczeństwa komputerowego wskazują na wysokie zagrożenie związane z atakami phishingowymi na użytkowników aplikacji WhatsApp" - wskazały WOC.

Wyjaśniły, że "atakujący, wykorzystując przejęte konta użytkowników w komunikatorze WhatsApp, podszywają się pod ich właścicieli i rozsyłają spreparowane wiadomości phishingowe do kontaktów ofiary".

Wojsko ostrzega użytkowników WhatsApp

Jak podały WOC, "celem atakujących jest wyłudzenie danych dostępowych oraz uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do kont, z których próbują następnie wyłudzić pieniądze od kontaktów ofiary".

Opisały przy tym mechanizm przejęcia kontroli nad kontem:

najpierw jest fałszywa prośba o głosowanie – wiadomość przychodzi zazwyczaj od znajomego lub członka rodziny (z przejętego konta) i zawiera prośbę o zagłosowanie w konkursie;

następnie jest link phishingowy – wiadomość zawiera złośliwy link prowadzący do fałszywej strony;

dalej są też powiązanie konta – strona nakłania do podania numeru telefonu oraz wpisania 8-znakowego kodu weryfikacyjnego, rzekomo w celu "zatwierdzenia głosu";

kolejny krok to przejęcie konta – po wpisaniu kodu następuje przejęcie kontroli nad kontem WhatsApp ofiary przez atakującego.

"Przejęte w ten sposób konta są wykorzystywane do dalszego rozsyłania wiadomości phishingowych i prób wyłudzeń pieniędzy" - wskazano w komunikacie w mediach społecznościowych.

⚠️ Uwaga! Trwa kampania phishingowa wymierzona w użytkowników aplikacji WhatsApp.



Ujawnione w ostatnim czasie incydenty bezpieczeństwa komputerowego wskazują na wysokie zagrożenie związane z atakami phishingowymi na użytkowników aplikacji #WhatsApp.



Jak nie paść ofiarą oszustwa?

Eksperci wytłumaczyli także, jak się chronić i nie paść ofiarą oszustwa.

Oto zalecenia:

nie wchodź w interakcję z podejrzanymi wiadomościami;

nie klikaj w linki i nie wpisuj żadnych kodów autoryzacyjnych;

poinformuj właściciela konta (najlepiej telefonicznie), że jego konto może być przejęte;

zgłoś incydent do odpowiednich służb lub zespołów bezpieczeństwa IT.

W komunikacie podano także, jak sprawdzić podłączone urządzenia w aplikacji WhatsApp:

wejdź w Ustawienia; wybierz Podłączone urządzenia; upewnij się, że znajdują się tam tylko twoje urządzenia.

Inne komunikatory również zagrożone

WOC podkreśliły, że "zagrożenia phishingowe dotyczą wielu komunikatorów - podobne schematy mogą być wykorzystywane także w aplikacjach takich jak Signal czy Messenger".

"Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i czujność wobec nieoczekiwanych i nagłych próśb o pomoc, głosowanie lub weryfikację konta" - zaznaczono w komunikacie.

Ofensywa cyberprzestępców

Niedawno też CSIRT KNF ostrzegał klientów PKO BP przed oszustami podszywającymi się pod bank i kuszącymi fałszywymi inwestycjami.

Wcześniej zespół informował o oszustach podszywających się pod portal eBilet.pl, a CERT Polska ostrzegał przed fałszywymi kodami CAPTCHA na stronach internetowych.

"Uchrońcie się przed utratą pieniędzy i pamiętajcie o dokładnej weryfikacji adresu strony internetowej, na której się znajdujecie" - apelował przy innej okazji CSIRT KNF. Informował wtedy o nowych fałszywych domenach, pod którymi przestępcy podszywają się pod banki.

- Cyberprzestępcy coraz częściej stosują techniki typosquattingu i squattingu domenowego - zaznaczyła z kolei doktor Katarzyna Kamińska z Politechniki Warszawskiej.

Co to są Wojska Obrony Cyberprzestrzeni

Jak napisano na stronie resortu obrony narodowej, "Wojska Obrony Cyberprzestrzeni to nowy, specjalistyczny komponent Sił Zbrojnych, odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa w kolejnej domenie operacyjnej, jaką jest cyberprzestrzeń".

Dodano, że WOC "mają zdolności do realizowania pełnego spektrum działań - od obronnych, przez rozpoznawcze, po ofensywne".

"Wojska Obrony Cyberprzestrzeni odpowiadają w resorcie obrony narodowej za kluczowe obszary związane z kryptologią, cyberbezpieczeństwem oraz budową i eksploatacją systemów teleinformatycznych" - podał MON.

OGLĄDAJ: gen. dyw. Karol Molenda