Rząd nie składa broni. "Projekt jest ważny i pilny"

Posiedzenie rządu
Donald Tusk do prezydenta: proszę już nie przeszkadzać i umożliwić przyjęcie ustawy kryptowalutowej
Rząd przyjął w trakcie wtorkowego posiedzenia projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Jeszcze w tym roku dokument trafi do Sejmu do ponownego rozpatrzenia - poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka.

- Kilka słów o tym, co wydarzyło się na posiedzeniu Rady Ministrów - zgodnie z zapowiedzią projekt ustawy o rynku kryptowalut. Duża dyskusja w zeszłym tygodniu na posiedzeniu Sejmu, chodzi o przepisy, które lepiej będą chronić inwestorów, wzmacniają nadzór nad rynkiem kryptoaktywów, dają firmom w Polsce możliwość działania w całej Unii Europejskiej. Duża, ważna dyskusja dotycząca też polskiego bezpieczeństwa - powiedział rzecznik rządu.

- W czasie dyskusji - bo dyskusja została wzmocniona wetem pana prezydenta - pojawiało się ze strony Pałacu Prezydenckiego, że o wielu informacjach pan prezydent nie wiedział. Myślę, że po tej dyskusji wszystko doskonale wie. Zależy nam na tym, żeby ta ustawa wyszła, wychodzi z rządu, zostanie skierowana na posiedzenie Sejmu w tym roku, żeby jak najszybciej była podpisana. To jest ważne z punktu widzenia też naszego bezpieczeństwa - dodał.

Osoby inwestujące w kryptowaluty powinny pamiętać o wykazaniu dochodów z tego tytułu w zeznaniu rocznym i odprowadzeniu podatku w odpowiedniej wysokości
Co politycy wiedzą o kryptowalutach? "Nie chcę być nieprecyzyjny"
Pieniądze
Karol Nawrocki
Apel premiera do prezydenta. "Chcę, żeby to było bardzo jasne"
Z kraju
Iran wprowadza oficjalny zakaz obrotu kryptowalutami
"Zanim się wejdzie na rynek, dobrze jest mieć podstawową wiedzę"

Ten sam projekt, co " przesłany na biurko prezydenta"

We wtorek na posiedzeniu rząd zajmował się m. in. projektem ustawy o rynku kryptoaktywów. Przesłanie do Sejmu nowego projektu tej ustawy zapowiedział w ubiegły piątek premier Donald Tusk po tym, jak w piątek posłowie nie odrzucili weta prezydenta Karola Nawrockiego do uchwalonej ustawy o rynku kryptoaktywów.

Szłapka poinformował, że projekt nie różni się od tego, który zawetował prezydent.

- To jest projekt, który został przesłany na biurko prezydenta. On oczywiście zostanie przesłany teraz do Sejmu, będzie opracowywany zgodnie ze ścieżką legislacyjną, czyli czytania, komisje, możliwość składania poprawek, ale projekt jest ważny i pilny - powiedział rzecznik rządu.

Jak dodał, już jest "pełna wiedza" dla prezydenta Karola Nawrockiego do podjęcia decyzji.

- Jeśli przy uzasadnianiu decyzji o wecie pojawiały się informacje, że niepełna była wiedza na ten temat, to teraz myślę, że już jest pełna wiedza i pan prezydent może podjąć decyzję na podstawie pełnej wiedzy. Dlatego też decydujemy się, żeby szybko składać projekt, który się niczym nie różni - dodał.

Ustawa o rynku kryptoaktywów

Celem zawetowanej ustawy była m.in. implementacja unijnych przepisów, czyli rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation). Zgodnie z ustawą nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego, wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. Doprecyzowano niektóre obowiązki emitentów tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniądzem, a także dostawców usług w zakresie kryptoaktywów.

Sprawcom najpoważniejszych naruszeń groziłaby m.in. grzywna w wysokości do 10 mln zł. Zawetowane przepisy zakładały też regulację kwestii internetowych kantorów walutowych – one też miały być objęte nadzorem KNF. Zgodnie z ustawą miałyby one prowadzić dla swoich klientów indywidualne rachunki płatnicze, co m.in. chroniłoby pieniądze klientów, a także pozwoliło im dysponować nimi w dowolnym momencie.

Autorka/Autor: skib/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

