Tech

Może ich zastąpić sztuczna inteligencja. Miejsca pracy milionów pracowników zagrożone

Sztuczna inteligencja budzi obawy Komisji Europejskiej
Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI
Źródło: TVN24 BiS
Modele sztucznej inteligencji są już na tyle zaawansowane i dostępne cenowo, że mogłyby wykonywać zadania realizowane obecnie przez blisko 12 procent amerykańskiej siły roboczej - podał w czwartek magazyn "Fortune" powołując się na nowy raport amerykańskiego uniwersytetu Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Badanie, które opublikowano w środę, koncentruje się na pracach, jakie sztuczna inteligencja może wykonać taniej niż ludzie. Jego autorzy zastrzegają jednak, że raport dotyczy technicznych możliwości AI oraz tego, w jakich rodzajach obowiązków zamiana ludzi na modele sztucznej inteligencji jest obecnie wykonalna, a nie tego, jakie miejsca pracy znikną z rynku w określonym czasie.

Jak wyliczono, odsetek osób, które mogłyby stracić pracę na rzecz AI wynosi 11,7 proc., co stanowi około 151 milionów pracowników i około 11,7 proc. całkowitej wartości wynagrodzeń, czyli około 1,2 biliona dolarów.

Raport opiera się na analizie 32 tys. umiejętności zawodowych w 923 rodzajach pracy w 3 tys. amerykańskich hrabstw.

Pracowników może zastąpić AI

Jak dotąd AI zastępowała ludzi głównie w sektorze zaawansowanych technologii. Teraz badacze z MIT ustalili, że może ona wykonywać wiele prac w takich specjalizacjach, jak np. finanse, administracja sektora służby zdrowia, logistyka, usługi, księgowość czy zarządzanie kadrami.

sztuczna inteligencja
Bielik Summit 2025. "Sesje od kuchni"
giełda ludzie wall street shutterstock_2577625569
"Może uderzyć w każdą gałąź gospodarki i w gospodarstwa domowe"
Łukasz Figielski
biuro
Efekt AI. Ci pracownicy mogą mieć największe problemy

Według wcześniejszego badania Laboratorium Nauk Komputerowych i Sztucznej Inteligencji MIT całkowite zastąpienie pracowników przez AI w krótkim terminie miało być w wielu sytuacjach zbyt kosztowne lub mało praktyczne.

Jak komentuje "Fortune", dla amerykańskich firm wniosek z najnowszego raportu MIT powinien być taki, że okres, w którym wykorzystywanie pracy AI wydaje odległą przyszłością, dobiega końca. Dla rządów jest to sygnał, że należy zająć się takimi kwestiami, jak przekwalifikowywanie pracowników, wspieranie sektorów i regionów narażonych na bezrobocie oraz przygotowanie planów wsparcia socjalnego i systemu podatków dla tych obszarów rynku, gdzie AI może już wykonywać dużą część pracy.

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Sztuczna inteligencjaAIUSA
