Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Microsoft i Nvidia łączą siły. Zaprezentują przełomowy produkt

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
microsoft shutterstock_2650548879
Nie zastanawiajmy się co zrobi z nami sztuczna inteligencja, zastanawiajmy co my z nią zrobimy
Źródło zdj. gł.: PJ McDonnell /Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Microsoft zaprezentuje w środę laptop z układami Nvidii, który ma wykonywać złożone zadania związane ze sztuczną inteligencją bez korzystania z chmury. Według analityków kluczową kwestią będzie cena. Rosnące koszty pamięci sprawiają, że uruchamianie AI na własnym komputerze staje się coraz droższe.

Nowy komputer będzie nosił nazwę Surface Laptop Ultra. Podczas wydarzenia w San Francisco przedstawią go szef Microsoftu Satya Nadella i szef Nvidii Jensen Huang - podał Reuters.

Microsoft zapowiedział spotkanie jako prezentację nowości dotyczących systemu Windows i urządzeń Surface. Wydarzenie ma zwieńczyć wieloletnią współpracę obu firm nad przeniesieniem zadań AI bezpośrednio na komputery stacjonarne i laptopy.

Pomóc mają w tym układy Nvidia RTX Spark, które firma ogłosiła w czerwcu. Chodzi między innymi o pisanie kodu i realizację złożonych projektów biznesowych.

Ataki na banki i wycieki danych. "Poważne obawy i niepokój społeczeństwa"
Dowiedz się więcej:

Ataki na banki i wycieki danych. "Poważne obawy i niepokój społeczeństwa"

AI na komputerze zamiast w chmurze

Microsoft chce przenieść część pracy wykonywanej obecnie w jego kosztownych centrach danych Azure na wydajne komputery w firmach i domach. Windows zachowuje na tym rynku silną pozycję, a za sprzęt płacą klienci.

Podobną szansę dostrzega Apple, które rozwija ofertę nowych komputerów Mac. Dla Nvidii wejście na rynek komputerów z Windowsem oznacza możliwość rywalizacji w jednym z ostatnich dużych segmentów zdominowanych przez jej wieloletnich konkurentów - Intela i AMD.

Gates apeluje. "Nie wystarczy odcięcie zasilania"
Dowiedz się więcej:

Gates apeluje. "Nie wystarczy odcięcie zasilania"

Ceny pamięci mogą ograniczyć dostęp do AI

Według analityków największą niewiadomą pozostaje cena nowych urządzeń. Niedobór układów pamięci podniósł już koszty komputerów stacjonarnych i laptopów.

W ostatnich tygodniach Nvidia podniosła cenę swojego komputera do zadań AI, DGX Spark, o około 75 procent, do 6950 dolarów. Powodem był gwałtowny wzrost kosztów 128 gigabajtów pamięci, w które wyposażono urządzenie.

Anshel Sag, analityk Moor Insights & Strategy, powiedział Reutersowi, że ceny pamięci wpływają zarówno na plany Apple'a, jak i Microsoftu. - Dwa lata temu oprogramowanie nie było gotowe, ale sprzęt był. Teraz oprogramowanie jest gotowe, a sprzęt jest zbyt drogi, by rzeczywiście uruchamiać je lokalnie - powiedział Sag.

- Dochodzimy więc do sytuacji, w której na uruchamianie AI lokalnie mogą sobie pozwolić tylko osoby, które mają na to odpowiedni budżet - dodał.

Agenci AI na laptopach

Microsoft i Nvidia będą musiały także pokazać, że agenci AI mogą bezpiecznie działać na komputerach osobistych. To systemy, które potrafią przez dłuższy czas samodzielnie rozwiązywać złożone problemy.

Nvidia już pracuje nad zapobieganiem incydentom podobnym do włamania do platformy Hugging Face. Apple z kolei chce zaostrzyć procedurę przyznawania agentom AI pełnego dostępu do dysku komputera Mac.

Microsoft przedstawił pomysł wykonywania zadań AI na komputerach osobistych dwa lata temu. Miało to ograniczyć koszty. Większość promowanych wówczas laptopów kosztowała mniej niż 2000 dolarów.

Źródło: Reuters
Udostępnij:
Tagi:
TechnologiaAISztuczna inteligencjaNvidiaMicrosoft
Zobacz także:
Polskie pieniądze leżą na klawiaturze laptopa – zarabiaj pieniądze w internecie.
Wyciek danych. UODO: można żądać odszkodowania
Tech
Gucci sklep shutterstock_1650091774
Marki w kryzysie. Wybory potęgują niepokój
Pieniądze
google logo budynek shutterstock_2714908337
Rekordowa inwestycja w Europie. Dwa projekty z problemami
Ze świata
Szczecin, Polska – sklep sieci Biedronka, szyld reklamowy.
Pracownicy Biedronki mają dość. "Kogo mam zawołać, jak nikogo nie ma?"
Z kraju
portfel pieniądze
Tak zmienią się raty kredytów. "Zła informacja dla osób, które już spłacają"
Pieniądze
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Stopy procentowe w Polsce. RPP podjęła decyzję
Pieniądze
OpenAI
OpenAI przeprasza. "Musimy jeszcze wiele zrobić"
Tech
biuro spotkanie praca shutterstock_2745673337
Tyle zarabia się w Polsce. Zaskakujące różnice w pensjach mężczyzn i kobiet
Pieniądze
Ropa coraz droższa. Zapasy maleją
Magazyny ropy na wyczerpaniu. "Nie ma już z czego czerpać zapasów"
Rynki
google facebook amazon app store smartfon shutterstock_2430855381
Bruksela planuje nowy podatek. Obejmie "praktycznie wszystkie duże korporacje"
Ze świata
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Tyle zapłacimy za tankowanie w czwartek. Nowe ceny paliw
Pieniądze
Fotowoltaika
Zakładali fotowoltaikę, montowali pompy ciepła. Teraz urząd ukarał ich wielką karą
Z kraju
ser deska serów
Niebezpieczna bakteria w serze. Wydano ostrzeżenie
Handel
Chicago USA ludzie ulica tłum przechodnie
Energia, długi i AI. Niebezpieczne połączenie dla światowej gospodarki
Ze świata
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Polski region prymusem w całej Unii Europejskiej
Dla pracownika
JAGUAR TYPE 01 LAUNCH
Jaguar liczy na wielki przełom. "Nie wszystkim się spodoba"
Moto
Ukraina, zboże, zboże z Ukrainy, kryzys zbożowy, Kijów
Ukraina stawia warunki przed wejściem do Unii Europejskiej
Ze świata
korek miasto ulica samochody shutterstock_2391742107
Rekord na rynku nowych aut. Kierowcy kupują coraz więcej samochodów
Moto
Warszawa, wieżowce, biurowce, centrum Warszawy, panorama Warszawy
Bank Światowy podnosi prognozy dla Polski
Z kraju
Lotto
Wysyp wygranych w Lotto. Kumulacja rozbita
Pieniądze
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Trzy wysokie wygrane w Eurojackpota w Polsce
Pieniądze
kuchenka gazowa
Ile zapłacimy za gaz w 2027 roku. Orlen ostrzega przed podwyżkami
Pieniądze
Wall street
Wall Street bije rekordy. Dwa sektory napędzają wzrosty
Rynki
biuro praca biurowiec shutterstock_2691055793_1
Setki śmieciówek zamienione na etaty. Efekty reformy
Dla pracownika
nieruchomości, deweloper, budowa, mieszkania, osiedle, miasto
Na horyzoncie rewolucja na rynku mieszkaniowym. Ceny mieszkań poszybują?
Nieruchomości
Elon Musk
Dobra passa SpaceX wyniosła majątek Elona Muska na nowy poziom
Pieniądze
google shutterstock_2773878519
Google sięga po energię jądrową. Umowa na 20 lat
Tech
Adam Glapiński
Podwyżki w Narodowym Banku Polskim. Ile zarobi prezes Adam Glapiński
Pieniądze
shutterstock_2593216809
Ataki na banki i wycieki danych. "Poważne obawy i niepokój społeczeństwa"
Tech
Dario Amodei - prezes firmy Anthropic, największej konkurentki OpenAI
Tyle zarabia szef giganta AI
Tech
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica