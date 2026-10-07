Tech Microsoft i Nvidia łączą siły. Zaprezentują przełomowy produkt Oprac. Jan Sowa |

Nie zastanawiajmy się co zrobi z nami sztuczna inteligencja, zastanawiajmy co my z nią zrobimy Źródło zdj. gł.: PJ McDonnell /Shutterstock

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Nowy komputer będzie nosił nazwę Surface Laptop Ultra. Podczas wydarzenia w San Francisco przedstawią go szef Microsoftu Satya Nadella i szef Nvidii Jensen Huang - podał Reuters.

Microsoft zapowiedział spotkanie jako prezentację nowości dotyczących systemu Windows i urządzeń Surface. Wydarzenie ma zwieńczyć wieloletnią współpracę obu firm nad przeniesieniem zadań AI bezpośrednio na komputery stacjonarne i laptopy.

Pomóc mają w tym układy Nvidia RTX Spark, które firma ogłosiła w czerwcu. Chodzi między innymi o pisanie kodu i realizację złożonych projektów biznesowych.

AI na komputerze zamiast w chmurze

Microsoft chce przenieść część pracy wykonywanej obecnie w jego kosztownych centrach danych Azure na wydajne komputery w firmach i domach. Windows zachowuje na tym rynku silną pozycję, a za sprzęt płacą klienci.

Podobną szansę dostrzega Apple, które rozwija ofertę nowych komputerów Mac. Dla Nvidii wejście na rynek komputerów z Windowsem oznacza możliwość rywalizacji w jednym z ostatnich dużych segmentów zdominowanych przez jej wieloletnich konkurentów - Intela i AMD.

Ceny pamięci mogą ograniczyć dostęp do AI

Według analityków największą niewiadomą pozostaje cena nowych urządzeń. Niedobór układów pamięci podniósł już koszty komputerów stacjonarnych i laptopów.

W ostatnich tygodniach Nvidia podniosła cenę swojego komputera do zadań AI, DGX Spark, o około 75 procent, do 6950 dolarów. Powodem był gwałtowny wzrost kosztów 128 gigabajtów pamięci, w które wyposażono urządzenie.

Anshel Sag, analityk Moor Insights & Strategy, powiedział Reutersowi, że ceny pamięci wpływają zarówno na plany Apple'a, jak i Microsoftu. - Dwa lata temu oprogramowanie nie było gotowe, ale sprzęt był. Teraz oprogramowanie jest gotowe, a sprzęt jest zbyt drogi, by rzeczywiście uruchamiać je lokalnie - powiedział Sag.

- Dochodzimy więc do sytuacji, w której na uruchamianie AI lokalnie mogą sobie pozwolić tylko osoby, które mają na to odpowiedni budżet - dodał.

Agenci AI na laptopach

Microsoft i Nvidia będą musiały także pokazać, że agenci AI mogą bezpiecznie działać na komputerach osobistych. To systemy, które potrafią przez dłuższy czas samodzielnie rozwiązywać złożone problemy.

Nvidia już pracuje nad zapobieganiem incydentom podobnym do włamania do platformy Hugging Face. Apple z kolei chce zaostrzyć procedurę przyznawania agentom AI pełnego dostępu do dysku komputera Mac.

Microsoft przedstawił pomysł wykonywania zadań AI na komputerach osobistych dwa lata temu. Miało to ograniczyć koszty. Większość promowanych wówczas laptopów kosztowała mniej niż 2000 dolarów.