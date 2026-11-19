Tech Szał na GTA 6. Dystrybutor gry liczy zyski Oprac. Alicja Skiba |

Premiera gry Grand Theft Auto VI Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: EPA

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Akcje amerykańskiego dystrybutora gier komputerowych podrożały na zamknięciu sesji w środę na nowojorskiej giełdzie Nasdaq o ponad 6 proc. W handlu pozagiełdowym kontynuowały wzrosty, ok. 10 czasu polskiego (4 w Nowym Jorku) na poziomie 2,4 proc.

Świetne recenzje i perspektywa zarobku

To może być szansa dla spółki, która w tym roku straciła prawie 14 proc. wartości na giełdzie z powodu opóźnień w premierze GTA 6 oraz serii wyprzedaży akcji spółek technologicznych. Firma analityczna Sensor Tower oszacowała, że do tej pory sprzedano ponad 17 mln egzemplarzy, a wartość transakcji wyniosła ponad 1,65 mld dolarów.

GTA 6 jest częścią serii "Grand Theft Auto" należącej do studia Rockstar Games i fani musieli czekać 13 lat aż zostanie wydana. Koszt jej produkcji wyniósł co najmniej 1 mld dolarów, ale jej producent może na niej zarobić znacznie więcej, w szczególności, że recenzje są bardzo dobre.

Akcja promocyjna GTA 6 w Miami Źródło zdjęcia: EPA

Wkrótce po premierze znalazła się na szczycie rankingu gier serwisu Metacritic z wynikiem 99 punktów, co dotychczas udało się tylko jednemu tytułowi - "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" z 1998 r. od Nintendo. Serwis GamesRadar+ stwierdził, że firma Rockstar stworzyła świat o "naprawdę zadziwiającej skali, zasięgu i jakości". Wydanie - zdaniem krytyków portalu PC Games - będzie "przedmiotem rozmów przez wiele kolejnych lat" i "było warte 13-letnie oczekiwania".

Należy jednak pamiętać, że recenzje są wstępne, ponieważ przejście całej gry zajmuje ok. 50 godzin.

Wydarzenia i reakcje związane z GTA

Pierwsi gracze uzyskali dostęp do gry z wybiciem północy w czwartek 19 listopada w Nowej Zelandii, kolejne premiery odbywały się zgodnie z poszczególnymi strefami czasowymi.

Na całym świecie organizowane są wydarzenia z tej okazji, a niektóre firmy zezwalają na wzięcie urlopu w celu gry. W Miami - mieście, które zainspirowało fikcyjne miasto - odbył się mecz drużyny NBA, Miami Heat przeciwko Milwaukee Bucks o tematyce Vice City. Boisko zostało udekorowane barwami i logiem tytułu, a wśród honorowych gości był raper Travis Scott.

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W Indiach premier Narendra Modi opublikował w czwartek treści polityczne inspirowane GTA.

"Indie grają w zupełnie nową grę" - napisała na platformie X.

India is playing a whole new game! pic.twitter.com/CMkMbK6vII — Narendra Modi (@narendramodi) November 19, 2026 Rozwiń

Niektórzy ekonomiści ostrzegają przed spadkiem wydajności firm w związku z nieobecnością graczy w pracy, ale - jak zauważa Reuters - gospodarka USA może odnotować ożywienie dzięki sprzedaży gier, konsol, dodatkowej pamięci, a nawet dostawach jedzenia dla zaabsorbowanych graczy.

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Bohaterowie GTA 6

W szóstej części GTA gracze mogą przełączać się między dwojgiem głównych bohaterów: Lucią Caminos i Jasonem Duvalem. Są jednocześnie partnerami przestępczej działalności i łączy ich romans, choć to jak romantyczna będzie ich relacja zależy od osoby grającej.

Jason i Lucia - dwójka głównych bohaterów GTA 6 Źródło zdjęcia: Rockstar Games

Lucia jest pierwszą kobiecą postacią od wydania pierwszej części GTA w 1997 r., którą można grać. Według badania przeprowadzonego przez firmę Bain, kobiety będą stanowić ok. czterech na dziesięciu graczy GTA VI w USA.