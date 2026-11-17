Tech Świat czeka na GTA 6. Gracze przygotowują się na premierę Oprac. Alicja Skiba |

Wielka awaria Microsoftu. Rozmowa z Piotrem Koniecznym z portalu niebezpiecznik.pl Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: SolidMaks/Shutterstock

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Premiera została zaplanowana na północ czasu lokalnego we wszystkich regionach, zatem Nowa Zelandia będzie jednym z pierwszych miejsc, w których GTA 6 będzie dostępne. Na popularności zyskuje sposób ustawiania lokalizacji w konsolach tak, żeby pokazywała czas w państwie położonym na Oceanie Spokojnym.

Według Google Trends liczba wyszukiwań hasła "GTA 6 New Zealand trick" wzrosła w Wielkiej Brytanii o ponad pięć tysięcy w ciągu ostatniego miesiąca. Gracze, którzy zdecydują się na takie obejście zasad, mogą potencjalnie spotkać się z ograniczeniami na swoich kontach lub utratą dostępu do gier cyfrowych.

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Czas na grę w zamian za służbę wojskową

Jak wynika z analizy firmy BrightHR, zajmującej się oprogramowaniem HR, premiera GTA 6 była powodem 4,6 procenta wniosków o urlop w 70 tysiącach przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii. Na grę zarezerwowano szacunkowo 83 tysiące wolnych dni.

Jak podał portal Jerusalem Post, z tego względu premiera może kosztować brytyjską gospodarkę nawet 400 milionów funtów. Dla USA może to być koszt miliarda dolarów.

Jason Duval i Lucia Caminos - dwójka głównych bohaterów GTA 6 Źródło zdjęcia: Rockstar Games

Niektóre instytucje postanowiły wykorzystać ekscytację premierą na swoją korzyść, w tym 3. Dywizja Piechoty Armii Stanów Zjednoczonych stacjonująca w Fort Stewart w stanie Georgia. Jednostka przyznała niektórym żołnierzom w czynnej służbie wojskowej czterodniowe przepustki na granie w GTA 6 w listopadzie, pod warunkiem podpisania umowy o ponownym zaciągnięciu się na co najmniej dwa lata w okresie od 1 sierpnia do 12 listopada.

Reklama Grand Theft Auto 6 przy Alexanderplatz w Berlinie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FILIP SINGER

Premiery innych dużych tytułów w przeszłości również były powodami odbierania wolnego w pracy. Kiedy w październiku 2018 roku ukazała się gra Red Dead Redemption 2, użytkownicy mediów społecznościowych dzielili się planami wzięcia dnia wolnego - podobna sytuacja miała miejsce przed wypuszczeniem na rynek Cyberpunk 2077 od polskiej spółki CD PROJEKT w grudniu 2020 roku.