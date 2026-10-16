Tech Wezwali firmę Muska. SpaceX będzie tłumaczyć się z AI Oprac. Jan Sowa |

Teksas. Siedziba firmy Elona Muska SpaceX. Tu produkowane są Starlinki Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Walter Cicchetti/Shutterstock

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Gabriela Castillo Madrid, zajmująca się w SpaceX polityką dotyczącą sztucznej inteligencji, ma odpowiadać na pytania radnych podczas wideokonferencji. Posiedzenie komisji do spraw technologii zaplanowano na piątek na godz. 10 czasu wschodniego USA.

SpaceX nie stawiło się na wcześniejszym przesłuchaniu

SpaceX nie pojawiło się na wcześniejszym posiedzeniu 5 października. Zeznawali wówczas przedstawiciele Anthropic, OpenAI, Google i Mety. Rada Miasta Nowego Jorku wcześniej wezwała Elona Muska lub innego przedstawiciela części firmy zajmującej się AI do złożenia zeznań.

Przewodnicząca rady Julie Menin przekazała, że SpaceX zgodziło się na przesłuchanie dwa dni po tym, jak rada zapowiedziała wystąpienie do sądu w celu wyegzekwowania wezwania.

Postępowanie wszczęto po debacie na temat zagrożeń związanych z najbardziej zaawansowanymi modelami sztucznej inteligencji. Rada chce ocenić między innymi ryzyka dotyczące bezpieczeństwa publicznego, cyberbezpieczeństwa, prywatności, konsumentów i przedsiębiorstw oraz ustalić, czy potrzebne są nowe przepisy.

Spór wokół Groka i bezpieczeństwa AI

Podczas wcześniejszego przesłuchania radni pytali przedstawicieli największych firm technologicznych o bezpieczeństwo modeli AI oraz możliwe rozwiązania prawne. W posiedzeniu uczestniczyli między innymi przedstawiciele OpenAI, Anthropic, Google i Mety.

W debacie pojawia się również kwestia odpowiedzialności za sposób działania Groka i ochronę osób, których wizerunki mogą być wykorzystywane przez narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji.

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Grok i X w strukturach SpaceX

W lutym Elon Musk połączył firmę xAI ze SpaceX. Tym samym modele Grok znalazły się w ramach grupy obejmującej także działalność kosmiczną SpaceX. Według CNBC z Groka korzystają niektóre amerykańskie instytucje federalne, w tym Pentagon.

SpaceX zadebiutowało na giełdzie w czerwcu, a jego wycena przekracza obecnie 2 bln dolarów. W sierpniu firma sfinalizowała przejęcie startupu Cursor, rozwijającego narzędzia AI do programowania, za 60 mld dolarów.