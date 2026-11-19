Tech Koniec SkyShowtime w Europie. Serwis podał termin zamknięcia platformy Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Hejt i dezinformacja na antenie Telewizji Republika Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Lukasz Michalczyk / Shutterstock.com

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SkyShowtime powstał w 2021 roku jako wspólne przedsięwzięcie Comcastu oraz firmy działającej wówczas pod nazwą ViacomCBS, która później zmieniła nazwę na Paramount Global.

Platforma miała być rozbudowanym europejskim serwisem streamingowym, oferującym ponad 10 tys. godzin filmów, seriali i programów. W jej katalogu znalazły się produkcje takich marek i wytwórni jak Showtime, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount+ Originals, Sky Studios, Universal Pictures oraz Peacock.

Treści były udostępniane poza Stanami Zjednoczonymi, przede wszystkim na rynkach europejskich, na których nie funkcjonowały samodzielnie wybrane globalne usługi właścicieli platformy.

Rynek streamingu znacząco się zmienił

Rada dyrektorów SkyShowtime wyjaśniła, że od momentu utworzenia serwisu sytuacja na rynku streamingowym uległa istotnej zmianie.

"Od czasu uruchomienia SkyShowtime rynek streamingu znacząco się zmienił. Największe globalne platformy nadal zwiększały skalę działalności i intensywnie inwestowały w treści, technologię oraz sport" - napisano w komunikacie skierowanym do pracowników.

Jak podkreślono, rosnąca przewaga największych graczy coraz bardziej utrudnia regionalnym platformom osiągnięcie skali niezbędnej do utrzymania rentowności i długoterminowego rozwoju.

"Ta dynamika konkurencyjna sprawiła, że regionalnym podmiotom, takim jak SkyShowtime, coraz trudniej jest osiągnąć skalę niezbędną do odniesienia długoterminowego sukcesu. Pomimo znakomitej pracy i zaangażowania zespołu udziałowcy uznali, że wygaszenie działalności jest najwłaściwszym rozwiązaniem" - przekazała rada dyrektorów.

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Fuzja zmieniła układ sił

Decyzję podjęto po sfinalizowaniu w październiku przez Skydance fuzji Paramount z Warner Bros. Discovery. W wyniku połączenia firma uzyskała dostęp do globalnej bazy 203 mln abonentów usług HBO, HBO Max i Paramount+.

Do grupy należy również Pluto TV, z którego miesięcznie korzysta 75 mln aktywnych użytkowników.

Dzięki połączonej bazie klientów HBO Max i Paramount+ Skydance może obecnie konkurować pod względem skali z największymi globalnymi platformami, takimi jak Netflix, Amazon Prime Video i Disney+. W tej sytuacji dalsze utrzymywanie regionalnej marki SkyShowtime uznano za nieuzasadnione.

Monty Sarhan odchodzi ze stanowiska

W związku z decyzją o wygaszeniu działalności ze stanowiska odejdzie dyrektor generalny SkyShowtime Monty Sarhan, który kierował spółką przez cztery lata.

Funkcję tymczasowego dyrektora generalnego obejmie dotychczasowy dyrektor finansowy Mark Neil. Będzie odpowiadał za zarządzanie firmą w okresie przejściowym oraz przeprowadzenie procesu zamykania działalności.

Niemal 10 mln abonentów w Europie

Od uruchomienia w 2021 roku SkyShowtime pozyskało niemal 10 mln abonentów. Usługa jest dostępna na 22 europejskich rynkach: w Albanii, Andorze, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Finlandii, Holandii, Hiszpanii, Kosowie, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji i na Węgrzech.

Z najnowszego dostępnego sprawozdania regulacyjnego wynika, że w 2024 roku SkyShowtime odnotowało stratę operacyjną w wysokości 543,7 mln euro. Przychody spółki wyniosły w tym okresie 275,1 mln euro.

Dla porównania w 2023 roku strata operacyjna sięgnęła 561,95 mln euro, a przychody wyniosły 207,8 mln euro.

Dane pokazują, że choć przychody platformy systematycznie rosły, SkyShowtime nadal generowało wysokie straty operacyjne.

Platforma będzie działać bez zmian

W okresie wygaszania działalności SkyShowtime ma funkcjonować bez zmian. Oznacza to, że użytkownicy nadal będą mogli korzystać z serwisu i dostępnego w nim katalogu.

Rada dyrektorów zaznaczyła, że konsultacje z pracownikami wciąż trwają i są prowadzone zgodnie z lokalnymi przepisami. Harmonogram oraz przebieg procesu będą się różnić w zależności od kraju.

Pod koniec 2024 roku SkyShowtime zatrudniało ponad 260 osób. Po zakończeniu okresu przejściowego, planowanego na koniec 2027 roku, marka ma całkowicie zniknąć z rynku.