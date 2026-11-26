Tech Rewolucja AI w Polsce. "Wygrywać trzeba mądrze, a nie siłowo" Łukasz Figielski |

Remigiusz Kinas, Piotr Sankowski, Tomasz Bagiński, Bartosz Naskręcki podczas Bielik Summit 2026 Źródło zdj. gł.: Marcin Wiśnios

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Bielik Summit 2026 to zorganizowana w czwartek 26 listopada w Warszawie druga edycja konferencji poświęconej kierunkom rozwoju AI, wdrażaniu sztucznej inteligencji, w tym polskiego modelu językowego Bielik.

Piotr Sankowski, dyrektor Instytutu Badawczego IDEAS, podczas panelu "Hamulec czy gaz. Spór o bezpieczeństwo AI" mówił o coraz szerszym wykorzystaniu sztucznej inteligencji w badaniach naukowych.

- W organizowanych aktualnie przez nas warsztatach [AI in Materials Research Summit - red.] nie ma żadnego laboranta, który przekłada menzurki i wykonuje doświadczenia. Wszystko jest obliczane przez sztuczną inteligencję - wyjaśnił Sankowski.

Dr Bartosz Naskręcki, współtwórca testu dla zaawansowanych modeli AI, zwrócił uwagę, że sztuczna inteligencja przyspiesza rozwój matematyki. Jako przykład wskazał niedawne przedstawienie dowodu na hipotezę Riemanna, opracowanego przy użyciu modelu Claude od firmy Anthropic.

- Rok temu byliśmy na poziomie olimpiady matematycznej. W tym roku rozwiązujemy otwarte problemy - stwierdził.

Uczestnicy debaty zaznaczyli jednak, że wynik wygenerowany przez model nie staje się automatycznie odkryciem. Na końcu procesu pozostaje sprawdzenie dowodu, odtworzenie toku rozumowania i wyjaśnienie, jakie znaczenie ma uzyskany rezultat.

"Trudniejsze życie" ze sztuczną inteligencją

Tomasz Bagiński, twórca animacji, nominowany do Oscara za krótkometrażową "Katedrę", wspomniał o tym, że automatyzacja wcale nie musi oznaczać prostszej pracy. Przykładem jest montaż filmowy. Modele pomagają w przygotowaniu materiału, ale ostateczny kształt produkcji wymaga decyzji artystycznych.

Bagiński podkreślił, że w sztuce trudno zdefiniować obiektywne kryteria jakości. - Co z tego, że maszyna wygeneruje milion filmów, jeżeli nikt ich nie obejrzy? - zwrócił uwagę.

Piotr Sankowski stwierdził, że podobny problem dotyczy programistów. - Nasze życie nie będzie lepsze, ale trudniejsze. (...) Nagle okazuje się, że mam dziesięciu agentów, którzy mi klepią tysiące linii kodu. Ja je muszę przejrzeć, zrozumieć, "zorkiestrować" - zauważył dyrektor IDEAS.

Granice autonomii AI

Jednym z najważniejszych wątków debaty była kwestia granic autonomii systemów AI.

Sankowski zwrócił uwagę na ryzyko związane z coraz lepszym rozpoznawaniem ludzkich emocji. Przywołał badania prowadzone w Instytucie IDEAS nad wykorzystaniem modeli w psychiatrii. Jak mówił, w części analiz niektóre modele osiągały lepsze wyniki diagnostyczne niż doświadczeni psychiatrzy.

To - w jego ocenie - pokazuje, jak głęboko sztuczna inteligencja może wchodzić w obszary związane z ludzkim umysłem. Jednocześnie rodzi pytania o możliwość wpływania na człowieka i manipulowania nim.

- W którymś momencie jest ten pułap, gdzie nie powinniśmy przesuwać się dalej - zauważył Sankowski. Podkreślał też, że człowiek powinien zachować odpowiedzialność za najważniejsze decyzje, nawet jeśli coraz większą część zadań będą wykonywały systemy autonomiczne.

Polska potrzebuje infrastruktury i pieniędzy

Kwestie bezpieczeństwa pojawiły się także w kontekście technologicznej niezależności Polski i Europy. Sankowski ocenił, że Stary Kontynent traci pozycję w wyścigu AI między innymi z powodu zbyt małych nakładów na rozwój modeli. Zwrócił też uwagę na problem dostępu naukowców do niezbędnych narzędzi. Placówki często nie mają pieniędzy na licencje pozwalające badaczom korzystać z komercyjnych rozwiązań. - To jest gigantyczny problem organizacyjny, administracyjny na uczelniach - mówił.

Bagiński podkreślił, że niezależność technologiczna nie sprowadza się do samego stworzenia modelu. Potrzebna jest również infrastruktura: centra obliczeniowe, energia, sieci i zaplecze techniczne. Zwrócił uwagę, że rozwój AI zależy nie tylko od oprogramowania, ale także od materialnych zasobów, które umożliwiają jego działanie.

Zdaniem Bartosza Naskręckiego Polska może szukać przewagi w mniejszych, wyspecjalizowanych i łatwiejszych do wdrożenia rozwiązaniach - takich jak model językowy Bielik. - Wygrywać trzeba mądrze, a nie siłowo - stwierdził.

Adam Sawicki, Group Senior Vice President - Digital, TVN Skydance, podczas Bielik Summit 2026 Źródło zdjęcia: Marcin Wiśnios

AI pozwoli nadrobić zaległości. Czas na "żabi skok"

Podczas panelu "Polski biznes w wyścigu AI. Jak budować przewagę konkurencyjną?" wskazywano, że Polska ma utalentowanych specjalistów i dostęp do technologii, ale wciąż brakuje jej kapitału oraz odwagi do eksperymentowania.

Piotr Ciepiela z EY przywołał wyniki badania, według którego 77 procent polskich firm deklaruje korzystanie z AI, ale tylko 10 procent zmienia pod jej wpływem model biznesowy. - Poprawiamy bardzo dużo małych procesów i niekoniecznie widzimy uzysk na poziomie firmy - mówił.

Zgodził się z nim Piotr Dorosz z Deviniti, zwracając uwagę, że firmy powinny zacząć od strategii, a dopiero później wybierać narzędzia. Kinga Piecuch, prezeska Hewlett Packard Enterprise Polska, wskazywała przy tym, że nieodłączną częścią wdrażania takich innowacji są niepowodzenia.

Adam Sawicki, Group Senior Vice President - Digital, TVN Skydance, zauważył, że rewolucja AI to szansa dla krajowych przedsiębiorstw.

- Polacy lubią nowości. (...) Natomiast adopcja u osób indywidualnych, które używają AI, jest dużo wyższa [niż w przypadku firm - red.] - stwierdził.

Jego zdaniem jest to jednak dobra podstawa, a Polska może wykonać technologiczny "żabi skok", wykorzystując sztuczną inteligencję do nadrobienia zaległości z wcześniejszych etapów cyfryzacji.