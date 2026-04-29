Elon Musk kontra OpenAI. Spór o miliardy i przyszłość sztucznej inteligencji

Oprac. Jan Sowa
|
Elon Musk
WEF 2026 Wypowiedź Elona Muska w Davos
Twórca Tesli i SpaceX, Elon Musk stwierdził przed sądem, że OpenAI porzuciło swoją pierwotną, dobroczynną misję i zostało przekształcone w nastawiony na zysk biznes. Spór z jej władzami – w tym z Samem Altmanem i Gregiem Brockmanem – może przesądzić o dalszym kierunku rozwoju jednego z najważniejszych graczy na rynku sztucznej inteligencji.

Elon Musk przekonuje, że jego pozew to obrona idei działalności charytatywnej.

- Jeśli uznamy za dopuszczalne grabienie organizacji charytatywnej, cały fundament dobroczynności w Ameryce zostanie zniszczony. Tego się obawiam - zeznał pierwszego dnia procesu.

Najbogatszy człowiek świata zarzuca OpenAI odejście od pierwotnego celu – rozwijania sztucznej inteligencji dla dobra ludzkości – i przekształcenie organizacji non-profit w potężną firmę nastawioną na zysk.

Elon Musk o swoim udziale przy tworzeniu OpenAI

Musk przed sądem przedstawił się jako kluczowy twórca projektu, podkreślając swoją rolę na każdym etapie jego powstawania.

- To ja wymyśliłem ideę, nazwę, zrekrutowałem kluczowych ludzi, nauczyłem ich wszystkiego, co wiem, zapewniłem całe początkowe finansowanie - mówił.

- To miała być organizacja charytatywna, która nie przynosi korzyści żadnej jednostce. Mogłem założyć ją jako firmę nastawioną na zysk, ale świadomie tego nie zrobiłem - powiedział w sądzie.

Kontratak prawników OpenAI

Prawnicy OpenAI przedstawiają zupełnie inną wersję wydarzeń. Według nich to Musk od początku widział w projekcie potencjał biznesowy i chciał przejąć nad nim kontrolę.

- Chciał mieć klucze do królestwa - argumentował prawnik William Savitt.

- Jesteśmy tu, ponieważ nie poszło po myśli pana Muska - dodał.

Obrona podkreśla, że stworzenie w 2019 roku struktury nastawionej na zysk było konieczne, by finansować rozwój technologii i konkurować m.in. z laboratorium DeepMind należącym do Google.

Miliardy dolarów i wpływy gigantów

Prawnik Muska twierdzi, że to kierownictwo OpenAI kierowało się chciwością, zwłaszcza po wejściu inwestorów takich jak Microsoft, który zainwestował 10 mld dolarów.

- To nie był wehikuł do wzbogacenia się - podkreślił.

Sam Musk wskazuje, że przekazał na rozwój OpenAI około 38 mln dolarów i pomagał zdobywać zasoby obliczeniowe, kontaktując się m.in. z szefem Microsoftu Satya Nadella oraz dyrektorem Nvidia Jensen Huang.

Sąd upomina Muska

Jeszcze przed rozpoczęciem przesłuchań sędzia Yvonne Gonzalez Rogers zwróciła Muskowi uwagę na jego aktywność w mediach społecznościowych.

Chodziło o wpisy na platformie X, w których nazwał Altmana "Scam Altman" i oskarżył go o "kradzież organizacji charytatywnej".

- Proszę spróbować kontrolować swoją skłonność do korzystania z mediów społecznościowych, by wpływać na sprawy poza salą sądową - zaznaczyła sędzia.

Bezpieczeństwo AI w centrum sporu

Musk przekonuje, że od lat ostrzega przed zagrożeniami związanymi ze sztuczną inteligencją.

- Od bardzo dawna mam poważne obawy dotyczące AI - mówił, wspominając rozmowy m.in. z byłym prezydentem Barackiem Obamą.

Przywołał też relacje ze współzałożycielem Google Larrym Page'm.

- W pewnym momencie stało się dla mnie jasne, że Larry Page nie przywiązuje wystarczającej wagi do bezpieczeństwa AI... Potrzebowaliśmy przeciwwagi dla Google.

Prawnicy OpenAI odpierają te argumenty, twierdząc, że bezpieczeństwo nie było dla Muska priorytetem.

Stawka procesu: miliardy i przyszłość firmy

Musk domaga się 150 mld dolarów od OpenAI i Microsoftu, a środki miałyby trafić do działalności charytatywnej organizacji. Chce też powrotu do modelu non-profit i odsunięcia obecnego kierownictwa.

Proces może wpłynąć na plany debiutu giełdowego OpenAI oraz jego wycenę, która według doniesień może sięgnąć nawet 1 biliona dolarów.

Jednocześnie odsłania kulisy rywalizacji i napięć między najważniejszymi postaciami świata nowych technologii oraz rosnące obawy społeczne związane z rozwojem sztucznej inteligencji.

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALI HAIDER

TechnologiaElon MuskOpenAISam Altman
