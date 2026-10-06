Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Problemy Pentagonu z AI. "Nie można po prostu podłączyć i uruchomić"

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Pentagon
Anthropic w centrum debaty o cyberbezpieczeństwie
Źródło zdj. gł.: Keith J Finks/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Departament Obrony zaprzestał korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji firmy Anthropic - przekazał BBC przedstawiciel amerykańskiego resortu. Pentagon miał wycofać je znacznie wcześniej - do końca sierpnia.

W poniedziałkowym oświadczeniu przedstawiciel Departamentu Obrony USA potwierdził zakończenie korzystania z produktów Anthropic. Rzecznik firmy odmówił komentarza. Nie wiadomo też, dlaczego Pentagon przekroczył wcześniej wyznaczony termin - napisał portal stacji BBC.

Claude miał nadal wspierać

Kilka osób zaznajomionych ze sprawą powiedziało BBC, że jeszcze w ubiegłym tygodniu resort korzystał z Claude'a do prac badawczych, analiz i pozyskiwania informacji wywiadowczych. Model miał również wspierać operacje wojskowe przeciwko Iranowi.

Rozmówcy stacji określili go jako kluczowe narzędzie do porządkowania ogromnych ilości informacji. Jedna z osób przekazała, że pracownicy Pentagonu używali narzędzi Claude, w tym modeli Mythos, przez cały okres sporu z Anthropic.

Integracja z systemem Maven

Według źródeł BBC Claude był częścią Maven Smart System. To obsługiwana przez Palantir główna platforma Pentagonu do porządkowania danych wywiadowczych i innych informacji.

Analitycy korzystają z niej między innymi do przeglądania zdjęć satelitarnych i nagrań z dronów. Jak relacjonowali rozmówcy BBC, dane trafiały następnie do Claude'a i innych dużych modeli językowych, które pomagały między innymi identyfikować potencjalne cele wojskowe.

Technologia wspierała też przygotowywanie jednostronicowych raportów przekazywanych przełożonym. Niektórzy sojusznicy USA korzystają z Maven do dzielenia się informacjami wywiadowczymi z administracją Donalda Trumpa.

Lauren Kahn, analityczka z ośrodka badań nad bezpieczeństwem i nowymi technologiami Uniwersytetu Georgetown oraz była przedstawicielka resortu obrony USA, oceniła, że głęboka integracja Claude'a z Maven utrudniała jego szybkie usunięcie.

- Fakt, że Pentagon dopiero teraz całkowicie wyeliminował korzystanie z Claude'a w całym systemie, pokazuje, że tych rozwiązań nie można po prostu podłączyć i uruchomić. Gdy już zostaną zintegrowane, ich usunięcie może być trudne - powiedziała BBC.

Pentagon podpisał umowy

W czasie sporu prawnego z Anthropic Pentagon zawarł umowy z innymi dużymi firmami technologicznymi, w tym Google, xAI i OpenAI.

Według dwóch osób zaznajomionych z wykorzystaniem AI w resorcie obrony narzędzia OpenAI w ostatnich miesiącach zyskały szersze zastosowanie w części struktur wojskowych.

Jednocześnie BBC wskazuje na oznaki ocieplenia relacji Anthropic z Białym Domem. W ubiegłym tygodniu Donald Trump dwukrotnie spotkał się tam z szefem firmy Dario Amodeiem.

Dario Amodei - prezes firmy Anthropic
Dario Amodei - prezes firmy Anthropic
Źródło zdjęcia: Chance Yeh/Getty Images for HubSpot

Spór o zabezpieczenia AI

Amerykański rząd i wojsko korzystały z narzędzi Anthropic od 2024 roku. Firma jako pierwsza spośród przedsiębiorstw rozwijających zaawansowaną AI udostępniła swoje rozwiązania instytucjom rządowym prowadzącym prace objęte klauzulą tajności.

Na początku tego roku Pentagon zażądał usunięcia zabezpieczeń z Claude'a i nieograniczonego dostępu wojska do produktów Anthropic. Firma odmówiła, wskazując na obawy dotyczące masowej inwigilacji i broni autonomicznej.

W lutym sekretarz obrony Pete Hegseth uznał firmę za zagrożenie dla łańcucha dostaw z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego. Jak wyjaśnia portal stacji BBC, takie przepisy stosuje się zazwyczaj wobec przedsiębiorstw z państw stanowiących zagrożenie dla USA.

Anthropic uznała decyzję za bezprecedensową i niezgodną z prawem. Pozwała administrację Trumpa, domagając się jej uchylenia.

Hegseth wyznaczył sześciomiesięczny termin wycofania narzędzi firmy 27 lutego, dzień przed atakiem USA i Izraela na Iran. Pentagon miał zakończyć korzystanie z nich do końca sierpnia.

Źródło: BBC
Udostępnij:
Tagi:
Pete HegsethPentagonAISztuczna inteligencjaTechnologiaAnthropic
Zobacz także:
Waldemar Żurek
Żurek: "awaria" zamiast informacji o braku paliwa. Minister o zatrzymaniach w Orlenie
Z kraju
social media telefon smartfon shutterstock_2709057487
Platformy społecznościowe kwestionują żądania brytyjskiego regulatora
Tech
Kontrast - ogromne osiedle nowych bloków (wieżowców) wybudowane wśród domów jednorodzinnych. Nova Graniczna Rzeszów - najszybciej rozwijające się miasto w Polsce poza Warszawą
Urzędnik może zapukać do drzwi. Rusza fala kontroli
Z kraju
biuro spotkanie praca shutterstock_2745673337
Wielkie firmy oddają fiskusowi coraz większą część zysków. Padł nowy rekord
Pieniądze
stacja benzynowa paliwo dystrybutor shutterstock_2474205563
Ceny paliw w środę. Nowe stawki
Pieniądze
Władze Hongkongu rozdadzą 500 tysięcy darmowych biletów lotniczych
Sprowadzają z Rosji rekordowe ilości. "Dostęp do największego na świecie rynku"
Ze świata
Madryt, Puerta del Sol
Fala protestów. "To jest coś, co uderzyło w sumienie wielu osób"
Ze świata
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_300203767
Alarmujące wyniki kontroli ZUS. Problemy w większości firm
Z kraju
orlen logo shutterstock_2382786901
Byli i obecni menadżerowie Orlenu zatrzymani. W tle bezpodstawne zaniżanie cen paliw
Maciej Duda, Robert Zieliński
Korea Południowa kontenery port shutterstock_2411018231
"To szokujące". Transporty z Korei Południowej do Rosji
Ze świata
Warszawa wieżowce (PLUS)
PKB Polski w górę. GUS skorygował dane
Pieniądze
Tankowanie na stacji paliw
Spór o program "Ceny Paliwa Niżej". Bruksela ma zastrzeżenia
Pieniądze
havana lotnisko samolot shutterstock_2688196369
Koniec rosyjskich turystów. Kreml postawił warunek
Ze świata
Prezydent USA Donald Trump
Trump podpisał rozporządzenie. Kierowcy kupią tańsze paliwo
Pieniądze
google shutterstock_2773878519
"Big techy nie mogą stawiać się ponad prawem". Google pod lupą UOKiK
Tech
brazylia, giełda, inwestowanie, maklerzy
Mocna reakcja rynków na wynik wyborów
Ze świata
Giorgia Meloni
To zdanie zna cały kraj. Meloni je zastrzegła
Ze świata
recykling, butelkomat, paragon shutterstock_2740560891
System kaucyjny do zmiany. Na stole nowy pomysł
Pieniądze
Donald Trump
Trump: to już nie cieśnina Ormuz
Ze świata
Ursula von der Leyen - Emmanuel Macron - Friedrich Merz
Merz i Macron piszą do von der Leyen. "Już nie wystarcza"
Ze świata
Siedziba Komisji Europejskiej (KE) w Brukseli
Decyzja Brukseli. Pomoc Polski niezgodna z prawem Unii Europejskiej
Ze świata
laptop mezczyzna telefon shutterstock_2741201535
Google ogranicza darmowy dostęp do Gemini. Od kiedy zmiany wejdą w życie?
Tech
Lotnisko w Radomiu
Symboliczna granica przekroczona. Tylu pasażerów obsłużyło lotnisko w Radomiu
Turystyka
Andrzej Domański
Domański o unijnym budżecie. "Musimy po pierwsze przygotować Polskę"
Pieniądze
Media telewizja
Spotkanie na szczycie sektora. "Labirynt nowych regulacji"
Z kraju
Dania, Kopenhaga
Bezprecedensowy wyciek danych. Władze alarmują
Ze świata
Władimir Putin
Kulisy rozmów USA i Rosji. Putin miał złożyć nieoczekiwaną propozycję
Ze świata
benzyna paliwa stacja shutterstock_2787712113
Nowe obwieszczenie w sprawie paliw. Tyle zapłacą kierowcy
Pieniądze
Sanae Takaichi
Radykalna obniżka podatku. Rząd ogłosił nowy plan
Ze świata
euro waluta pieniadze shutterstock_2249806661
Euro w dół. Najniższy wynik od 17 miesięcy
Pieniądze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica