Tech Problemy Pentagonu z AI. "Nie można po prostu podłączyć i uruchomić" Oprac. Jan Sowa |

Anthropic w centrum debaty o cyberbezpieczeństwie Źródło zdj. gł.: Keith J Finks/Shutterstock

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W poniedziałkowym oświadczeniu przedstawiciel Departamentu Obrony USA potwierdził zakończenie korzystania z produktów Anthropic. Rzecznik firmy odmówił komentarza. Nie wiadomo też, dlaczego Pentagon przekroczył wcześniej wyznaczony termin - napisał portal stacji BBC.

Claude miał nadal wspierać

Kilka osób zaznajomionych ze sprawą powiedziało BBC, że jeszcze w ubiegłym tygodniu resort korzystał z Claude'a do prac badawczych, analiz i pozyskiwania informacji wywiadowczych. Model miał również wspierać operacje wojskowe przeciwko Iranowi.

Rozmówcy stacji określili go jako kluczowe narzędzie do porządkowania ogromnych ilości informacji. Jedna z osób przekazała, że pracownicy Pentagonu używali narzędzi Claude, w tym modeli Mythos, przez cały okres sporu z Anthropic.

Integracja z systemem Maven

Według źródeł BBC Claude był częścią Maven Smart System. To obsługiwana przez Palantir główna platforma Pentagonu do porządkowania danych wywiadowczych i innych informacji.

Analitycy korzystają z niej między innymi do przeglądania zdjęć satelitarnych i nagrań z dronów. Jak relacjonowali rozmówcy BBC, dane trafiały następnie do Claude'a i innych dużych modeli językowych, które pomagały między innymi identyfikować potencjalne cele wojskowe.

Technologia wspierała też przygotowywanie jednostronicowych raportów przekazywanych przełożonym. Niektórzy sojusznicy USA korzystają z Maven do dzielenia się informacjami wywiadowczymi z administracją Donalda Trumpa.

Lauren Kahn, analityczka z ośrodka badań nad bezpieczeństwem i nowymi technologiami Uniwersytetu Georgetown oraz była przedstawicielka resortu obrony USA, oceniła, że głęboka integracja Claude'a z Maven utrudniała jego szybkie usunięcie.

- Fakt, że Pentagon dopiero teraz całkowicie wyeliminował korzystanie z Claude'a w całym systemie, pokazuje, że tych rozwiązań nie można po prostu podłączyć i uruchomić. Gdy już zostaną zintegrowane, ich usunięcie może być trudne - powiedziała BBC.

Pentagon podpisał umowy

W czasie sporu prawnego z Anthropic Pentagon zawarł umowy z innymi dużymi firmami technologicznymi, w tym Google, xAI i OpenAI.

Według dwóch osób zaznajomionych z wykorzystaniem AI w resorcie obrony narzędzia OpenAI w ostatnich miesiącach zyskały szersze zastosowanie w części struktur wojskowych.

Jednocześnie BBC wskazuje na oznaki ocieplenia relacji Anthropic z Białym Domem. W ubiegłym tygodniu Donald Trump dwukrotnie spotkał się tam z szefem firmy Dario Amodeiem.

Dario Amodei - prezes firmy Anthropic Źródło zdjęcia: Chance Yeh/Getty Images for HubSpot

Spór o zabezpieczenia AI

Amerykański rząd i wojsko korzystały z narzędzi Anthropic od 2024 roku. Firma jako pierwsza spośród przedsiębiorstw rozwijających zaawansowaną AI udostępniła swoje rozwiązania instytucjom rządowym prowadzącym prace objęte klauzulą tajności.

Na początku tego roku Pentagon zażądał usunięcia zabezpieczeń z Claude'a i nieograniczonego dostępu wojska do produktów Anthropic. Firma odmówiła, wskazując na obawy dotyczące masowej inwigilacji i broni autonomicznej.

W lutym sekretarz obrony Pete Hegseth uznał firmę za zagrożenie dla łańcucha dostaw z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego. Jak wyjaśnia portal stacji BBC, takie przepisy stosuje się zazwyczaj wobec przedsiębiorstw z państw stanowiących zagrożenie dla USA.

Anthropic uznała decyzję za bezprecedensową i niezgodną z prawem. Pozwała administrację Trumpa, domagając się jej uchylenia.

Hegseth wyznaczył sześciomiesięczny termin wycofania narzędzi firmy 27 lutego, dzień przed atakiem USA i Izraela na Iran. Pentagon miał zakończyć korzystanie z nich do końca sierpnia.