Szykuje się wielki kontrakt między gigantami. Trwają negocjacje

Oracle negocjuje z Metą kontrakt o wartości blisko 20 miliardów dolarów - informuje Bloomberg. Chodzi o chmurę obliczeniową. Finalizacja porozumienia mogłaby znacząco wzmocnić pozycję Oracle jako jednego z głównych dostawców infrastruktury wspierającej rozwój sztucznej inteligencji.

Chmura obliczeniowa to sposób dostarczania zasobów informatycznych, takich jak oprogramowanie, serwery czy przestrzeń do przechowywania danych, poprzez sieć internetową.

Jeśli kontrakt dojdzie do skutku, Oracle zapewni Mecie zasoby obliczeniowe potrzebne do trenowania i uruchamiania modeli sztucznej inteligencji w kluczowych produktach, takich jak Facebook, Instagram czy Threads. Choć szczegóły umowy jeszcze są przedmiotem rozmów, to sam fakt toczonych od sierpnia negocjacji pokazuje, że Oracle poważnie myśli o umacnianiu swojej pozycję na rynku usług chmurowych.

Oracle logo EPA

Oracle rośnie w siłę na rynku chmury

Umowa z Metą byłaby kolejnym krokiem milowym w rozwoju biznesu chmurowego Oracle. W ostatnich tygodniach spółka poinformowała o rekordowym wzroście nowych zamówień, co natychmiast przełożyło się na historyczny skok wartości jej akcji. W skali roku kurs Oracle wzrósł o 84 proc.

Firma coraz odważniej rywalizuje z Amazonem, Microsoftem i Google w dostarczaniu infrastruktury dla AI.

Oracle stawia na szybkie zwiększanie mocy i zdobywanie dużych klientów. Do tej pory współpracowała m.in. z xAI oraz OpenAI.

Autorka/Autor:Jan Sowa

Źródło: Bloomberg