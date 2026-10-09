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Ogromny wyciek danych w Danii. Haker ujawnił szczegóły

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Haker włamał się do duńskiego rejestru ludności za pomocą banalnie prostego hasła - przekazała gazeta "Politiken", która skontaktowała się z cyberprzestępcą. W ten sposób miał pozyskać dane ponad ośmiu milionów osób.

Rząd Danii poinformował w poniedziałek, że nieupoważnione osoby miały dostęp do niemal 8,8 mln numerów personalnych CPR (odpowiednik polskiego nr. PESEL), nazwisk, adresów osób żyjących i zmarłych, a także Duńczyków mieszkających za granicą. Sprawę określono jako poważną, a śledztwo prowadzi policja.

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Haker włamał się do państwowego systemu

Dziennik "Politiken" nawiązał kontakt po angielsku przez szyfrowany komunikator z anonimową osobą, która w ramach dowodu przekazała najpierw dane osobowe jednego z dziennikarzy gazety, a następnie redakcja zapoznała się z plikami dotyczącymi 8,8 mln numerów CPR.

Z relacji hakera, określonej przez cytowanych ekspertów za bardzo prawdopodobną, wynika, że najpierw wykorzystał niezabezpieczone dodatkowym uwierzytelnieniem hasło "123456", którym miał operować pracownik jednej z duńskich prywatnych firm, mającej legalny dostęp do rejestru CPR. Drugim krokiem było stworzenie oprogramowania zdolnego do automatycznego wysyłania zapytań do bazy oraz zapisywania wyników.

Dostęp do rejestru był dostępny w sieci

Duński nadawca publiczny DR podał, że dostęp do rejestru miał już wyciec w 2025 r. i być dostępny w internecie, co oznacza, że dane Duńczyków były narażone na wykorzystanie przez dłuższy czas. W mediach trwa debata, czy mogli je wykorzystać przestępcy do wyłudzania kolejnych informacji lub pieniędzy, podszywając się pod państwowe instytucje, a także zagraniczny wywiad. Po ujawnieniu sprawy wiele urzędów zaostrzyło wymagania przy obsłudze spraw obywatelskich.

Rejestr CPR obejmuje dane ok. 11 mln obywateli, żyjących i zmarłych, a także rezydentów i Duńczyków, którzy przeprowadzili się za granicę. Danię zamieszkuje ponad 6 mln osób.

Źródło: PAP
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Tagi:
atak hakerówDaniaCyberbezpieczeństwoCyberatakwyciek
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