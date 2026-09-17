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Król Karol III do liderów branży AI: decyzje podjęte teraz ukształtują świat

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Król Karol III
Jacob Coxon o samodoskonalącej się sztucznej inteligencji
Źródło wideo: CNN
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANDY RAIN
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Król Karol III wezwie liderów branży sztucznej inteligencji, by technologia, nad którą pracują, służyła ludziom. W czwartek monarcha spotka się w Szkocji z przedstawicielami największych firm AI, a rozmowy będą dotyczyć między innymi ostatnich ostrzeżeń przed katastrofalnymi skutkami samodoskonalących się systemów.

Jak podał Reuters, do pałacu Dumfries House w południowej Szkocji przyjadą przedstawiciele Nvidii, Google DeepMind, OpenAI, Anthropic i innych czołowych firm zaangażowanych w sektor sztucznej inteligencji. Tematem spotkania będzie przede wszystkim bezpieczeństwo. Rosną bowiem obawy, że nadzór nad nową technologią nie nadąża za rozwojem coraz potężniejszych systemów.

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Karol III o sztucznej inteligencji i przyszłych pokoleniach

Agencja Reuters opublikowała fragmenty przemówienia, które monarcha ma wygłosić na otwarcie spotkania.

"Decyzje podjęte teraz ukształtują świat, który odziedziczą przyszłe pokolenia" - ma powiedzieć Karol III.

Król zamierza też wezwać branżę do zapewnienia ludzi, że nie stracą kontroli nad własnym życiem na rzecz autonomicznych agentów AI.

"Stojące przed wami zadanie polega nie tylko na rozwijaniu technologii, lecz także na dopilnowaniu, by niezmiennie służyła ona ludzkości, wspólnocie i przyrodzie" - ma podkreślić monarcha.

W spotkaniu mają uczestniczyć między innymi Jensen Huang, założyciel i szef Nvidii, Demis Hassabis, założyciel Google DeepMind, oraz Sarah Friar, dyrektorka finansowa OpenAI.

Spodziewani są też brytyjski minister do spraw sztucznej inteligencji Kanishka Narayan oraz Paolo Benanti, doradca papieża Leona XIV. Benanti apelował niedawno do światowych przywódców o spowolnienie rozwoju AI.

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Spór o tempo rozwoju AI i zagrożenia dla ludzkości

Debata o zagrożeniach rozgorzała ponownie po ostrzeżeniach dwóch pracowników firmy Anthropic. W ich ocenie szybko rozwijająca się technologia może w nieodległej przyszłości doprowadzić do katastrofalnych skutków z wyginięciem ludzkości włącznie. Szef firmy Dario Amodei wezwał przedsiębiorstwa do spowolnienia tempa rozwoju AI.

Jak relacjonuje Reuters, apel wywołał międzynarodowy spór o to, czy część liderów branży AI wygłaszając apele o wolniejszy rozwój nie kieruje się również mniej szczytnymi motywacjami. Pojawiają się pytania o chęć ustanowienia przez liderów rynku zasad utrwalających ich przewagę, choćby przez ograniczenie dopływu nowego kapitału.

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Wspólne zasady dla AI. W tle także ochrona środowiska

Według agencji Reuters nie należy oczekiwać, że spotkanie w Szkocji przyniesie wiążące porozumienia. Pałac Buckingham zapowiedział rozmowy o tym, czy wspólny zestaw zasad mógłby wyznaczać kierunek przyszłych zastosowań sztucznej inteligencji.

Zgodnie z komunikatem AI miałaby służyć "nie tylko jako czynnik zwiększający możliwości i efektywność, lecz także jako narzędzie, które chroni godność człowieka i wspiera dobrostan ludzi oraz planety".

Karol III już wcześniej ostrzegał przed możliwym wpływem AI na środowisko, bo ochroną przyrody zajmuje się od dziesięcioleci. Zarówno jako książę Walii, jak i później jako król, wykorzystywał swoją pozycję, by organizować debaty o globalnych zagrożeniach dla środowiska naturalnego.

Źródło: Reuters
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Tagi:
TechnologiaKról Karol IIINvidiaOpenAIGoogleSztuczna inteligencjaAI
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