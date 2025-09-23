"Gigantyczny projekt". Potentat wykłada 100 miliardów dolarów

23 września 2025, 10:15
Źródło:
PAP
Amerykański gigant technologiczny Nvidia zainwestuje 100 miliardów dolarów w OpenAI, które zamierza wybudować warte setki miliardów dolarów centra danych oparte na procesorach AI tego producenta układów scalonych - poinformowały w poniedziałek firmy. OpenAI planuje budowę i wdrożenie systemów Nvidia wymagających 10 gigawatów mocy.

Dyrektor generalny Nvidia, Jensen Huang, w wywiadzie udzielonym CNBC stwierdził, że 10 gigawatów odpowiada mocy od 4 do 5 milionów jednostek przetwarzania grafiki (GPU), co stanowi całkowitą wartość sprzedaży firmy w tym roku i dwa razy więcej niż w roku ubiegłym. - To gigantyczny projekt – powiedział Huang.

Według osoby zaznajomionej ze sprawą, cytowanej przez CNBC, pierwsza inwestycja Nvidii w wysokości 10 mld dolarów zostanie zrealizowana po osiągnięciu pierwszego gigawata.

Akcje firmy Nvidia wzrosły w poniedziałek o prawie 4 proc., co zwiększyło wartość rynkową firmy o około 170 mld dolarów, do blisko 4,5 biliona dolarów.

Partnerstwo "monumentalne pod względem skali"

Partnerstwo, które Huang określił jako "monumentalne pod względem skali", podkreśla ścisły związek między OpenAI a Nvidią – dwoma największymi motorami napędowymi boomu na sztuczną inteligencję.

Popyt na procesory graficzne Nvidii zaczął rosnąć, gdy OpenAI po raz pierwszy wypuściło ChatGPT w 2022 roku, a OpenAI nadal wykorzystuje procesory graficzne do tworzenia oprogramowania.

- Nvidia inwestuje 100 miliardów dolarów w OpenAI, które to pieniądze następnie OpenAI zwraca firmie Nvidia – powiedział Bryn Talkington, partner zarządzający w Requisite Capital Management, w rozmowie z CNBC po ogłoszeniu porozumienia. - Czuję, że będzie to bardzo korzystne dla Jensena - dodał.

Według informatora, cytowanego przez CNN, OpenAI zapłaci Nvidii gotówką za układy scalone, a Nvidia zainwestuje w OpenAI, nabywając w zamian udziały.

- W nadchodzących miesiącach powinniście się od nas wiele spodziewać – powiedział Sam Altman, szef OpenAI, w wywiadzie dla CNBC.

- OpenAI musi dobrze radzić sobie z trzema rzeczami: musimy prowadzić gruntowne badania nad sztuczną inteligencją, musimy tworzyć produkty, z których ludzie będą chcieli korzystać, i musimy znaleźć sposób na sprostanie temu bezprecedensowemu wyzwaniu infrastrukturalnemu - dodał.

Kiedy realizacja inwestycji?

Nvidia i OpenAI poinformowały, że pierwsza faza najnowszej inwestycji zostanie uruchomiona w drugiej połowie 2026 roku i będzie wykorzystywać systemy Vera Rubin nowej generacji firmy Nvidia.

Inwestycja Nvidii nastąpiła po tym, jak grupa inwestorów wyceniła OpenAI na 500 mld dolarów w niedawnej rundzie finansowania. Microsoft był jednym z pierwszych inwestorów OpenAI i nawiązał strategiczne partnerstwo w celu integracji modeli OpenAI z usługą chmurową Azure i pakietem Microsoft Office. Inni inwestorzy OpenAI to SoftBank i Thrive Capital.

W zeszłym tygodniu Nvidia ogłosiła nabycie udziałów w Intelu o wartości 5 mld dolarów i zapowiedziała współpracę w zakresie procesorów AI. Nvidia poinformowała również o zainwestowaniu blisko 700 mln dolarów w brytyjski startup zajmujący się centrami danych Nscale.

Autorka/Autor:jjs/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JOHN G. MABANGLO

Big tech OpenAI AI Sztuczna inteligencja Nvidia
