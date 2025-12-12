Chińscy giganci w kolejce. Zainteresowanie przewyższa moce producenta

Uzależnienie świata od półprzewodników (materiał z 2021 roku) Źródło: TVN24

Nvidia przekazała chińskim klientom, że analizuje możliwość zwiększenia zdolności produkcyjnych chipów H200, ponieważ popyt znacząco przewyższył aktualną produkcję. Zainteresowanie zakupem zgłosiły już m.in. Alibaba oraz ByteDance.

Jak podaje Reuters, zamówienia są na tyle duże, że firma skłania się ku stworzeniu nowych mocy produkcyjnych, choć rozmowy mają poufny charakter.

H200 to drugi najszybszy chip AI Nvidii i najszybszy układ z generacji Hopper. Jest on produkowany przez TSMC w technologii 4 nm i około sześć razy wydajniejszy niż H20 – wersja słabsza, przygotowana wcześniej specjalnie na rynek chiński.

Chiny między popytem a polityką

Impulsem do wzrostu zainteresowania była wtorkowa decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa, że Waszyngton dopuści eksport H200 do Chin, pobierając jednocześnie 25 proc. opłaty od sprzedaży. Jednocześnie chiński rząd nie zatwierdził jeszcze importu tych chipów.

W środę urzędnicy w Pekinie zwołali nadzwyczajne spotkania, aby zdecydować, czy dopuścić H200 na rynek. Jak podaje Reuters, obawy władz wynikają z faktu, że Chiny intensywnie promują rozwój własnego przemysłu AI.

- Wydajność obliczeniowa H200 jest około 2–3 razy wyższa niż najbardziej zaawansowanych urządzeń produkowanych lokalnie – powiedział Nori Chiou, dyrektor inwestycyjny w White Oak Capital Partners. Dodał, że chiński popyt na rozwiązania AI przewyższa możliwości krajowej produkcji, co skłania firmy do intensywnego lobbowania na rzecz złagodzenia ograniczeń.

