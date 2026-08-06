Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Nie odróżniali tekstów AI od tych napisanych przez ludzi. Wyniki nowego badania

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
laptop biuro praca komputer shutterstock_2699328825
Jawność treści AI. Olga Zabolewicz o nowych przepisach w sprawie sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Większość badanych nie potrafiła odróżnić opowiadań ludzi od tekstów napisanych przez sztuczną inteligencję (AI). Te drugie uznano też za lepiej napisane i bardziej wciągające.

W badaniu naukowców z Villanova University w USA uczestniczyły osoby w wieku od 18 do 81 lat. Badacze sprawdzali, czy potrafią one odróżnić krótkie opowiadania napisane przez ludzi od tych wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Wyniki opublikowano w czasopiśmie "Judgment and Decision Making".

AI stworzyła fałszywe tożsamości i kontaktowała się z ludźmi
Dowiedz się więcej:

AI stworzyła fałszywe tożsamości i kontaktowała się z ludźmi

Opowiadania ludzi kontra teksty AI

Badacze wykorzystali trzy opowiadania napisane przez rzeczywistych autorów, opublikowane wcześniej w renomowanym czasopiśmie literackim lub zbiorze opowiadań, oraz trzy odpowiadające im teksty wygenerowane przez ChatGPT.

W pierwszym eksperymencie ponad 1,6 tys. uczestników przeczytało jedno opowiadanie. Każdej osobie przekazano informację, prawdziwą lub fałszywą, że tekst napisał człowiek albo sztuczna inteligencja. Następnie uczestnicy oceniali jakość opowiadania oraz stopień, w jakim ich ono wciągnęło.

W drugim i trzecim eksperymencie uczestnicy, odpowiednio 424 i 481 osób, otrzymali po jednym opowiadaniu napisanym przez człowieka i jednym wygenerowanym przez AI. Nie wiedzieli jednak, kto jest ich autorem. Po lekturze mieli wskazać, które opowiadanie stworzył człowiek, a które sztuczna inteligencja.

Badanych zapytano również o ich doświadczenie w korzystaniu z narzędzi AI oraz znajomość literatury pięknej.

Dekada zamiast stu lat. Bank Światowy: tej szansy nie można przegapić
Dowiedz się więcej:

Dekada zamiast stu lat. Bank Światowy: tej szansy nie można przegapić

Opowiadania AI oceniono wyżej

Wyniki pokazały, że opowiadania wygenerowane przez AI oceniano wyżej zarówno pod względem jakości, jak i stopnia zaangażowania czytelnika. Teksty sztucznej inteligencji otrzymywały jeszcze lepsze noty, gdy uczestnicy byli przekonani, że ich autorem jest człowiek.

W drugim eksperymencie opowiadania stworzone przez AI prawidłowo rozpoznano zaledwie w 39,93 proc. przypadków. W trzecim eksperymencie właściwie wskazało je 51,97 proc. uczestników. Według badaczy również ten rezultat nie różnił się od wyniku przypadkowego.

- W naszym badaniu uczestnicy najwyżej oceniali opowiadania, jeśli sądzili, że zostały napisane przez ludzi, choć w rzeczywistości stworzyła je sztuczna inteligencja - powiedziała dr Deena Weisberg z Wydziału Nauk Psychologicznych i Nauk o Mózgu Villanova University.

- Ludzie zakładają, że kreatywne pisanie wymaga ludzkich cech, takich jak rozumienie emocji czy życiowe doświadczenie, dlatego nie doceniamy możliwości sztucznej inteligencji w tym zakresie. Sądzę, że społeczne wyobrażenia o możliwościach AI są już coraz mniej aktualne - dodała.

Już nie USA, tu jest nowy lider. "Wyraźnie dominują"
Dowiedz się więcej:

Już nie USA, tu jest nowy lider. "Wyraźnie dominują"

Doświadczeni użytkownicy AI radzili sobie lepiej

Badacze zauważyli, że osoby deklarujące większą znajomość narzędzi AI lepiej radziły sobie z rozpoznawaniem tekstów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Podobnej zależności nie zaobserwowano natomiast u uczestników uważających się za kompetentnych w dziedzinie literatury.

- Znajomość systemów AI pomagała uczestnikom rozpoznawać charakterystyczne cechy tekstów generowanych przez sztuczną inteligencję, takie jak częste używanie pauz czy konstrukcji w rodzaju: to nie tylko X, ale także Y. Sugeruje to, że rozwijanie kompetencji w dziedzinie sztucznej inteligencji może pomóc lepiej odnajdywać się w świecie, w którym odgrywa ona coraz większą rolę - stwierdziła dr Weisberg, cytowana w komunikacie prasowym.

Dlaczego czytelnicy wolą teksty AI?

Badanie potwierdza wcześniejsze wyniki wskazujące, że ludzie preferują treści tworzone przez AI w różnych gatunkach, między innymi w krótkich opowiadaniach, poezji i esejach.

- Teksty generowane przez AI są zwykle bardziej przejrzyste, bezpośrednie i łatwiejsze do przetworzenia, z kolei opowiadania napisane przez ludzi są bardziej subtelne i złożone. Na przykład wersje stworzone przez AI zazwyczaj wprost wyrażały główne przesłanie, zamiast pozostawiać czytelnikowi możliwość wyciągania wniosków z wypowiedzi i działań bohaterów - wyjaśniła dr Weisberg.

Jak zaznaczyła, wyników nie można jednak tłumaczyć wyłącznie zmianami w sposobie korzystania z mediów.

- Wiele mówi się dziś o kryzysie czytelnictwa, malejącej zdolności koncentracji i wpływie platform takich jak TikTok. Nie sądzę jednak, aby wyniki naszego badania można było w pełni wyjaśnić współczesnym sposobem korzystania z mediów. Technologie te raczej wzmacniają istniejące skłonności, niż je tworzą. Być może ludzie po prostu preferują przewidywalność, ponieważ odbiór trudniejszych lub bardziej subtelnych treści wymaga większego wysiłku umysłowego - powiedziała.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
Nawrocki Czarno na białym
Premiera"Żenada, co on wyprawia". Pojechaliśmy w rodzinne strony Karola Nawrockiego
TVN24
28 min
pc
"Geniusz przestępstwa" zrobił skok stulecia. Opuścił więzienie
TVN24
Seks menopauza
Spóźnieni kochankowie? Lekarka: łechtaczka nie idzie na emeryturę
Agata Daniluk
Udostępnij:
Tagi:
Sztuczna inteligencjaAITechnologia
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Mark Zuckerberg
Kolejny model AI wymknął się spod kontroli. Meta zgłasza incydent
Tech
Donald Trump
Konsekwencje "Dnia Wyzwolenia" Trumpa. Zwrócili 100 miliardów
Ze świata
Lotnisko Lipsk/Halle
Dron na lotnisku "nie był dziełem amatorów". Pierwsze ustalenia
Ze świata
mobywatel - daily_creativity shutterstock_2673563167
Ważna aktualizacja mObywatela i problemy. Zgłoszenia użytkowników
Z kraju
Kopalino
Amerykanie przejmują plac budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej
"FAKTY"
Jamie Dimon
Zagrożenie naszych czasów. Prezes wielkiego banku apeluje
Tech
FpF Domański
Domański: nie zapadła decyzja, deklaracja nie padła
Z kraju
Lotnisko w Barcelonie
"Poważne pogorszenie" bezpieczeństwa pracy. Strajk na lotnisku w Barcelonie
Turystyka
zloto shutterstock_1917921278
Złoto za pięć tysięcy dolarów? Analitycy przewidują wyraźny wzrost cen
Rynki
shutterstock_2758287253
Ropa to nie wszystko. Ten składnik najmocniej podbija ceny paliw
Z kraju
paliwo stacja paliw shutterstock_2218246265
Drenaż portfeli kierowców. Nowy rekord
Z kraju
Słowenia, elektrownia jądrowa
Pierwszy raz od ponad dwóch dekad. Upał uderza w elektrownię atomową
Ze świata
Urna
AI może zmienić oblicze wyborów
Tech
pad konsola gracz gracze - soul kitchen shutterstock_783065299_1
Gigant sprzedany. Drugie największe przejęcie w historii
Tech
Xi Jinping i Donald Trump w Pekinie, 14 maja 2026 roku
Chiny wprowadzają sankcje odwetowe przeciwko USA. "Nie mamy innego wyjścia"
Ze świata
Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
Rakieta Muska uderzyła w Księżyc. Firma pokazała wyniki, akcje zanurkowały
Tech
pap_20260313_09U
Ceny paliw niepokoją rząd. Możliwa ulga dla kierowców
Z kraju
prad shutterstock_2646359747
Przez upały może zabraknąć prądu? Tusk zabiera głos
Z kraju
telefon szpieg hacker
AI stworzyła fałszywe tożsamości i kontaktowała się z ludźmi
Tech
Donald Tusk
"Gorący apel" Tuska: bardzo was proszę
Z kraju
Donald Trump w Stanach Zjednoczonych
Przełom w sprawie cieśniny Ormuz? Trump złożył deklarację
Ze świata
portfel pieniądze
Prawdziwe zarobki Polaków. GUS pokazał nowe dane
Dla pracownika
Burze, wiosna, ciepło, chmury
Kara dla producenta Oleju Kujawskiego. Wzorce umów niezgodne z prawem
Z kraju
ludzie ulica przejscie warszawa
Polacy płacą, państwo wydaje. Przede wszystkim na emerytury
Z kraju
osiedle plac zabaw mieszkanie - Damian Lugowski shutterstock_2419522223
Niespodziewany zwrot na rynku mieszkań. Deweloperzy hamują
Nieruchomości
roboty praca
Dekada zamiast stu lat. Bank Światowy: tej szansy nie można przegapić
Tech
shutterstock_2117281391
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Z kraju
Jeff Bezos
Potężny ruch Bezosa. Pakiet wart ponad cztery miliardy dolarów
Ze świata
Andrzej Domański na XVI Europejskim Kongresie Finansowym
Domański: to efekt rosnącego zaufania do Polski
Rynki
shutterstock_2301900257
Nowe wytyczne dla salonów kosmetycznych. GIS zaostrza zasady
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica