Nadciąga cybertsunami. Ostrzeżenie

Atak hakerski na BLIK. Ekspert: być może mówimy o zorganizowanej akcji Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Szczególnie narażone na ryzyko cyberataku są kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania państwa obszary, na przykład ochrona zdrowia, IT, transport czy sektor finansowy - powiedział cytowany przez "Rz" prezes Linux Polska Dariusz Świąder.

Specjaliści, z którymi rozmawiał dziennik, uważają, że na celownik przestępców trafi też sektor wodno-kanalizacyjny. "Ich zdaniem wzmocnienie odporności tego obszaru to w 2026 r. absolutny priorytet" - czytamy w "Rz".

Branże narażone na ataki

Piotr Zielaskiewicz z Dagma Bezpieczeństwo IT zaznaczył, że lista branż, które są podatne na ataki, nie kończy się na systemach wodno-kanalizacyjnych. - Kolejną istotną z perspektywy jakości codziennego życia, a wymagającą szczególnej opieki jest na przykład branża ciepłownicza - wskazał Zielaskiewicz.

Według "Rz", widać też zainteresowanie przestępców sektorem finansowym i firmami kryptowalutowymi, ale to banki pozostają najbardziej łakomym kąskiem. Równolegle rośnie presja na telekomy.

Ponadto, jak wskazuje dziennik, "specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa przestrzegają przed poważnymi zagrożeniami ze strony sztucznej inteligencji".

"Upowszechnienie AI sprawia, że konsumenci są narażeni na zagrożenie fałszerstwami, a trend ten będzie postępować" - czytamy w "Rz".

OGLĄDAJ: TVN24 HD