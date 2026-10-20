Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Microsoft zapowiada nadzór nad agentami AI. "Nie można ufać"

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Microsoft logo budynek
Jacob Ward w CNN. Modele AI wydostały się z izolowanego środowiska
Źródło wideo: TVN24, CNN
Źródło zdj. gł.: Tang Yan Song/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Microsoft ostrzega, że agenty sztucznej inteligencji działające w firmach mogą stanowić zagrożenie nawet wtedy, gdy nie zostały zhakowane i nie działają złośliwie. Powodem jest ich nieprzewidywalność oraz dostęp do firmowych danych, narzędzi i systemów.

Koncern chce ograniczyć to ryzyko m.in. za pomocą Guardian Agents, które mają stale nadzorować działania innych agentów AI. Rozwiązanie jest częścią Project Perception, systemu bezpieczeństwa rozwijanego przez Microsoft.

Nowe centra danych w Polsce. Gawkowski ujawnia plan
Dowiedz się więcej:

Nowe centra danych w Polsce. Gawkowski ujawnia plan

Agenty AI są nieprzewidywalne

"Zaawansowanym modelom, niezależnie od ich pochodzenia, nie można ufać" - napisała Hayete Gallot, szefowa Microsoft Security. Jak wyjaśniła, nie oznacza to, że modele są z natury złośliwe. Problem polega na tym, że zostały wytrenowane do osiągania rezultatów, a nie do kierowania się zasadami czy osądem obowiązującym w konkretnej organizacji. "Agenty są nieprzewidywalne" - podkreśliła.

Microsoft zwraca uwagę, że firmowe agenty często mają szerokie uprawnienia, dostęp do danych i narzędzi oraz możliwość podejmowania decyzji w ważnych procesach. Project Perception ma pozwalać na ich wykrywanie i obejmowanie kontrolą, w tym nadawanie im tożsamości oraz określanie uprawnień. Guardian Agents mają z kolei na bieżąco nadzorować ich działania i reagować, gdy rośnie poziom ryzyka.

Scenariusze zagłady. "Teren zacznie nam odjeżdżać"
Dowiedz się więcej:

Scenariusze zagłady. "Teren zacznie nam odjeżdżać"

Łukasz Figielski

Potrzeba ograniczonego zaufania

O potrzebie ograniczonego zaufania do modeli AI pisał również Satya Nadella. "Nie możemy zlecić na zewnątrz odpowiedzialności za to, co inteligencja robi w naszym imieniu. Zapewnienia dostawcy modelu nie zwalniają nas z tej odpowiedzialności" - stwierdził szef Microsoftu.

Jego zdaniem firmy powinny oddzielić dostarczanie modeli od kontroli nad tym, do czego AI ma dostęp i jakie działania może wykonywać.

Project Perception Microsoft ogłosił w lipcu. System wykorzystuje zespoły agentów określanych jako czerwone, niebieskie i zielone, które wspierają odpowiednio testowanie zabezpieczeń, wykrywanie zagrożeń oraz reagowanie na nie. Teraz Microsoft chce wykorzystać ten sam system również do kontrolowania agentów AI działających wewnątrz przedsiębiorstw.

Źródło: TechCrunch
Udostępnij:
Tagi:
TechnologiaAIMicrosoftSztuczna inteligencja
Zobacz także:
shutterstock_1350977285
Kumulacja w Eurojackpot rozbita
Pieniądze
Revolut
Awaria Revoluta usunięta. Aplikacja i płatności zostały przywrócone
Pieniądze
walizka podróż lotnisko bagaż
Reforma praw pasażerów. Jest zielone światło Brukseli
Turystyka
Andrzej Domański
Sejm zdecydował w sprawie odwołania ministra finansów
Z kraju
Donald Tusk
Tusk: złożę wniosek o mianowanie ministra Domańskiego na wicepremiera
Z kraju
pap_20260205_1CT (1)
Nowe zasady w spółkach Skarbu Państwa. Zaostrzenie wymogów
Z kraju
tankowiec LNG shutterstock_2291056301
Ceny gazu najwyższe od końca 2022 roku
Rynki
Zamieszki w Paryżu
Protesty uderzają w turystów. MSZ wydało ostrzeżenie
Turystyka
Pociągi stoją godzinę na stacjach z powodu zmiany czasu. Wyjaśniamy dlaczego
Zmiana czasu na zimowy. Pociągi staną na godzinę
Turystyka
Nord Stream 2
Drobny błąd mógł kosztować życie, poderwano myśliwce. "Saga się jeszcze nie skończyła"
Maja Piotrowska
komputer cyberatak
Popularna ulga zostanie zlikwidowana. Komisja zdecydowała
Pieniądze
Krajewska
DeepSeek zakazany w amerykańskich agencjach federalnych
Tech
wypalenie zawodowe
Problemy z Google Cloud. Firma wskazuje na problemy z zasilaniem
Tech
Donald Tusk
Rząd przyjął zmiany w 800 plus
Z kraju
apple logo budynek shutterstock_2728131943
Apple musi zmienić praktyki w Polsce. Jest decyzja UOKiK
Z kraju
Adam Szłapka
"Przedsiębiorcy zyskają dodatkowy czas". Rząd zadecydował
Dla firm
Prezydent Francji Emmanuel Macron i król Bahrajnu Hamad bin Isa Al Khalifa
Setki tysięcy ton diesla popłyną do Francji. Pałac ogłosił umowę
Ze świata
Warszawa ludzie metro
Nowy fundusz ma wspierać młodych. "Polska jest fenomenem gospodarczym"
Pieniądze
shutterstock_2684802017
Polacy "chcą znikać z sieci". Raptowny wzrost wniosków
Tech
Teheran, Iran
Zawoalowana groźba Iranu. Od nich "zależą wszystkie światowe dane internetowe"
Ze świata
samochody, warszawa
Co z obniżką cen gazu? Minister tłumaczy
Z kraju
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_300203767
Efekt rewolucji na rynku. "Firmy dostają niepokojące pisma"
Dla firm
paliwo benzyna tankowanie shutterstock_2770567921
Ceny paliw. Nowe stawki
Pieniądze
AfD
Potężny wyciek z AfD. W sieci setki tysięcy danych
Tech
Rafineria ropy naftowej, ropa naftowa
Ropa najdroższa od miesięcy. Pękła psychologiczna granica
Rynki
Z domu znikały pieniądze, zatrzymano kobietę (zdjęcie ilustracyjne)
Zarzuty dla członków zarządu. Szkoda ma sięgać 94 milionów złotych
Z kraju
Havana, Cuba
Chaos w całym kraju. Nie działały telefony i internet
Ze świata
Domański
Domański: polski przemysł podkręca tempo
Z kraju
pieniądze portfel złotówki
Tak zarabiają Polacy. Nowe dane
Pieniądze
Cersanit
Pokłosie ataków Rosji. Polski zakład wstrzymuje produkcję
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica