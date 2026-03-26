Tech

Historyczny werdykt w sprawie Meta i YouTube. "To dopiero początek"

Mark Zuckerberg w drodze na rozprawę sądową
Wyrok ws. Meta i YouTube
Źródło: TVN24
Meta i YouTube są odpowiedzialne za szkody dla zdrowia psychicznego 20-latki, która oskarżyła je o przyczynienie się do uzależnienia, kiedy była dzieckiem - uznała ława przysięgłych w sądzie w Los Angeles. Firmy zapłacą jej w sumie 3 miliony dolarów odszkodowania.

To pierwszy taki werdykt. Kończy on przełomowy, trwający niemal dwa miesiące proces cywilny, który potencjalnie ułatwi innym uzależnionym od mediów społecznościowych użytkownikom ubieganie się o odszkodowania.

Ława przysięgłych zasądziła odszkodowanie w wysokości 3 mln dolarów, z czego 70 proc. ma zapłacić Meta, a 30 proc. YouTube. Sąd wciąż może zasądzić dodatkową karę pieniężną.

Szefowie Youtube i Meta zeznawali

Sprawa została wniesiona przez 20-letnią kobietę, znaną jako Kaley, która obwiniała platformy społecznościowe o uzależnienie od ich produktów, kiedy była jeszcze dzieckiem, co spowodowało u niej uszczerbki na zdrowiu psychicznym, wywołując niepokoje, zaburzenia w postrzeganiu własnego ciała i myśli samobójcze. Kobieta miała zacząć korzystać z YouTube'a jeszcze jako 6-latka, a z Instagrama - w wieku 9 lat. Jej prawnicy argumentowali, że uzależnienie było efektem celowej polityki koncernów.

- Jestem pewien, że takich spraw będzie teraz mnóstwo. To dopiero początek. To pierwszy proces tego typu w historii amerykańskiego orzecznictwa - mówił w reakcji na wyrok Mark Lanier, prawnik powódki.

Czy Donald Tusk czytał, co o zakazie telefonów mówi "Diagnoza Młodzieży"?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czy Donald Tusk czytał, co o zakazie telefonów mówi "Diagnoza Młodzieży"?

Justyna Suchecka

Prawnicy firm twierdzili, że przyczyną problemów nie były media społecznościowe, lecz trudna sytuacja rodzinna kobiety. Utrzymywali też, że wprowadzali narzędzia i działania chroniące dzieci.

 - Zdrowie psychiczne młodzieży jest niezwykle złożone i nie można go powiązać z jedną aplikacją. Będziemy nadal zdecydowanie się bronić, ponieważ każda sprawa jest inna. A my pozostajemy przekonani o naszym dorobku w zakresie ochrony młodych użytkowników w internecie - powiedziała po ogłoszeniu wyroku rzeczniczka prasowa Meta, Ashly Nikkole Davis.

W procesie zeznawali m.in. szef Mety Mark Zuckerberg, szef Instagrama Adam Mosseri oraz szef YouTube'a Neal Mohan. W reakcji na środową decyzję Meta oświadczyła, że nie zgadza się z nią i rozważa możliwości prawne. Google, właściciel YouTube'a, zapowiedział odwołanie od decyzji.

Przełom w sprawie uzależnienia od mediów społecznościowych

Jest to pierwsza tego typu sprawa zakończona w sądzie. Choć nie jest to pozew zbiorowy, wynik procesu może wyznaczyć kierunek dla setek podobnych spraw i potencjalnie doprowadzić do wypłat wielkich odszkodowań oraz wymusić zmiany w funkcjonowaniu platform.

"Wpadka technologii"? Chatboty kłamią, bo im w tym pomagamy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wpadka technologii"? Chatboty kłamią, bo im w tym pomagamy

Michał Istel

Już wcześniej ta sama kobieta w podobny sposób pozwała właścicieli innych platform, Snapchata i TikToka. Te firmy jednak zawarły z nią ugodę przed rozpoczęciem procesu.

Werdykt ogłoszono dzień po tym, gdy sąd stanowy w Nowym Meksyku wydał decyzję przeciwko Mecie, uznając, że jest odpowiedzialna za niedostateczną ochronę dzieci przed pedofilami. W tamtej sprawie Meta musi zapłacić 375 mln dol.

OGLĄDAJ: Tomczyk: Węgry prowadzą dzisiaj politykę nie tylko prorosyjską, ale w zasadzie antypolską
Cezary Tomczyk

Tomczyk: Węgry prowadzą dzisiaj politykę nie tylko prorosyjską, ale w zasadzie antypolską

Cezary Tomczyk
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CHRIS TORRES

Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
shutterstock_2755222775
Władze reagują na ceny paliw. Będzie rekompensata
Ze świata
budynki szeregowce bloki mieszkania shutterstock_2598917403
Będą kary za hotele w domach. Rząd szykuje nowe przepisy
Nieruchomości
shutterstock_2579906415
Nowe "zjawisko" na rynku pracy. "To nie jest wyłącznie zagrożenie"
Łukasz Figielski
pap_20260306_0VQ
Prezes Poczty Polskiej odwołany
Z kraju
samochody polska ulica miasto shutterstock_2757576173
"Oni generują śmierć na drogach". Będą zmiany w Kodeksie karnym
Moto
samochody elektryczne ford shutterstock_2433935459
Wielkie akcje serwisowe. Chodzi o setki tysięcy aut
Moto
Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Dziemianowicz-Bąk: to zjawisko, które ma destrukcyjny, niszczący wpływ na życie
Z kraju
Rene Haas
Pokazali autorski chip. Akcje poszybowały
Tech
Zmiana czasu
Koniec ze zmianą czasu? Nowe informacje z Brukseli
Ze świata
ropa naftowa baryłka paliwo
Kolejne koło ratunkowe dla ropy. "Jesteśmy gotowi"
Ze świata
pap_20100821_1E3
Rosjanie boją się o irańską elektrownię jądrową. Ich zdaniem ziszcza się najgorszy scenariusz
Ze świata
shutterstock_347958275
Nowa fala w Chinach. "Ludzie nie kupują jedynie rzeczy"
Ze świata
Dostawały nagie zdjęcia (zdjęcie ilustracyjne)
Pół roku i koniec. Gigant wycofuje kontrowersyjną aplikację
Tech
Via-del-Quirinale-26-c
Mieszkał w nim Karol Wojtyła. Dom wystawiony na sprzedaż
Ze świata
Karol Nawrocki powołuje Radę Biznesu
Nawrocki powołuje nową radę
Z kraju
Krzysztof Gawkowski
Wicepremier zapowiada nowy podatek. "Wpisany do wykazu prac rządu"
Tech
telefon szpieg hacker
Resort finansów o "podejrzanych wiadomościach". "Przestrzegamy"
Z kraju
Giełda, Wall Street, maklerzy, inwestorzy
Wystarczył sam plan. Ceny ostro w dół
Rynki
Viktor Orban
Orban uderza w Ukrainę. "Wstrzymujemy dostawy"
Ze świata
Donald Trump
Wolta na rynku po słowach Trumpa. "Może stać się etapem unicestwienia wojny"
Rynki
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Nowe zasady w cieśninie Ormuz. "Tankowce chętnie płacą"
Ze świata
shutterstock_2603188221
Padła ogromna wygrana w Lotto. Kumulacja rozbita
Pieniądze
shutterstock_2117281391
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Z kraju
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański na konwencji krajowej Platformy Obywatelskiej
Domański: SAFE to priorytet, ale analizujemy też inne programy
Z kraju
shutterstock_2490792253
Szklanki wycofane ze znanej sieci. Ostrzeżenie
Z kraju
shutterstock_1552911047
Odcięci od irańskiego gazu po ataku na największe złoże świata
Ze świata
shutterstock_2466205459
Kontrola ZUS, "zaczęły się schody". "Spać nie mogę po nocach"
Joanna Rubin-Sobolewska
Premier Wietnamu Pham Minh Chinh (L) i premier Rosji Michaił Miszustin
Rosjanie zbudują im elektrownię jądrową. "Fundament długoterminowego partnerstwa"
Ze świata
Posiedzenie władz w Korei Południowej
Mocna reakcja na kryzys. Apel prezydenta
Ze świata
Wall Street Inwestor NYSE
Akcje spadły o 40 procent. Wielka firma wprowadza pilne zmiany
Tech

