Na konferencji Meta Connect 2025 w Kalifornii Mark Zuckerberg zaprezentował światu Meta Ray-Ban Display - inteligentne okulary nowej generacji z wbudowanym wyświetlaczem i integracją ze sztuczną inteligencją. Nie obyło się bez wpadki.

Urządzenie, które w sklepach ma kosztować 799 dolarów, miało być przełomem w przenośnej elektronice. Jednak pokaz premierowy, zamiast wzmocnić efekt "wow", obnażył technologiczne niedociągnięcia projektu.

Mark Zuckerberg na Meta Connect David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Nowa wizja: okulary zamiast gogli VR

Meta Ray-Ban Display wyposażono w jasny ekran pozwalający wyświetlać treści wprost przed oczami użytkownika oraz w obsługę innowacyjnej opaski Neural Band. Dzięki niej można wprowadzać tekst za pomocą samych gestów dłoni – Zuckerberg zapewniał, że osiąga w ten sposób prędkość nawet 30 słów na minutę.

Na scenie pojawiły się także inne produkty: sportowe Oakley Meta Vanguard oraz odświeżona wersja Ray-Ban Meta, które mają poszerzyć ofertę wearables firmy.

Eksperci podkreślają, że Meta stawia na wygodę i codzienność. – W przeciwieństwie do gogli VR, okulary to codzienna, niewymagająca forma – ocenił Mike Proulx, wiceprezes i dyrektor ds. badań w Forrester. Jednocześnie zaznaczył, że to właśnie Meta musi przekonać szeroką publiczność, że inwestycja w okulary AI ma sens i realnie ułatwia życie.

Wpadka na żywo: technologia zawiodła

Prezentacja rozpoczęła się efektownie – od pokazów funkcji muzycznych i szybkiej obsługi wiadomości – ale szybko przyszły pierwsze problemy. Zuckerberg kilkukrotnie próbował odebrać połączenie od CTO firmy, Andrew Boswortha, lecz bezskutecznie.

Wpadka na Meta Connect X Rozwiń

Jeszcze większym zawodem okazała się funkcja LiveAI, która nie potrafiła poprowadzić prostego przepisu kulinarnego, w kółko powtarzając zapętloną frazę: "now that You Now that you’ve made your base…".

Wpadka Live AI Rozwiń

CEO tłumaczył kłopoty zakłóceniami sieci Wi-Fi, jednak wrażenie pozostało – sprzęt, który miał zademonstrować siłę sztucznej inteligencji, w kluczowym momencie zawiódł.

Autorka/Autor:Jan Sowa

Źródło: BBC