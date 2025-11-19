Maile Epsteina. Larry Summers odchodzi z zarządu OpenAI

Prezydent do reporterki: "Cicho, świnko". Pytała o ujawnienie akt powiązanych ze zmarłym finansistą, Jeffrey'em Epsteinem Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Z serii e-maili wynika, że Summers utrzymywał kontakt z Epsteinem aż do dnia poprzedzającego jego aresztowanie w 2019 roku.

Summers rezygnuje z zasiadania w zarządzie OpenAI

Summers poinformował w oświadczeniu przekazanym BBC, że jest "wdzięczny za szansę, podekscytowany potencjałem firmy i z zainteresowaniem będzie śledził jej postępy". Jednocześnie w poniedziałek ogłosił, że wycofuje się ze swoich publicznych zobowiązań z powodu powiązań z Epsteinem.

OpenAI w komunikacie poinformowało, że szanuje decyzję Summersa o rezygnacji. "Doceniamy jego znaczny wkład oraz perspektywę, którą wniósł do zarządu" – napisała firma.

Rezygnacja po ujawnieniu korespondencji

Ujawnione przez komisję nadzoru Izby Reprezentantów e-maile wskazują, że Summers i Epstein kontaktowali się regularnie. Z korespondencji wynika, że Epstein próbował łączyć Summersa z wpływowymi osobami na świecie. Nie wskazano jednak na jakiekolwiek bezprawne działania ze strony tych osób.

Po upublicznieniu wiadomości Summers stwierdził, że bierze "pełną odpowiedzialność za błędną decyzję o kontynuowaniu kontaktu z panem Epsteinem". Dodał również, że chce "odbudować zaufanie i naprawić relacje z najbliższymi mi osobami".

Konsekwencje polityczne i akademickie

We wtorek Kongres zdecydował, że resort sprawiedliwości ma ujawnić pełne akta sprawy Jeffreya Epsteina. Dokument trafi teraz na biurko prezydenta Donalda Trumpa.

W poniedziałek po ogłoszeniu przez Summersa wycofania się z życia publicznego think tank Center for American Progress potwierdził, że nie jest on już związany z tą organizacją.

Czym zajmował się Summers

Larry Summers pełnił ważne funkcje w administracjach demokratycznych prezydentów Billa Clintona i Baracka Obamy. Za czasów Clintona był sekretarzem skarbu, a za Obamy - dyrektorem Narodowej Rady Ekonomicznej.

W latach 2001–2006 kierował Uniwersytetem Harvarda, gdzie nadal pracuje jako profesor i – jak zapowiedział – będzie kontynuował obowiązki dydaktyczne.

Do rady OpenAI, twórcy ChatGPT, dołączył w 2023 roku, po nieudanym wewnętrznym ruchu mającym odsunąć od stanowiska CEO Sama Altmana - wyjaśnił BBC.

