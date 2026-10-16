Tech Gawkowski: koniec z pobłażliwością dla platform internetowych Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Krzysztof Gawkowski o bezpieczeństwie dzieci w internecie po spotkaniu z platformami cyfrowymi: skończył się czas pobłażania Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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- Przedstawiłem platformom dowody, że nie zareagowały w przypadku dwóch trzecich treści zgłoszonych przez polskie służby. Tym samym nadal rozpowszechniały materiały, które nigdy nie powinny znaleźć się w internecie - powiedział minister cyfryzacji.

Gawkowski wyjaśnił, że spośród 89 zgłoszonych materiałów usunięto jedynie 30. Jego zdaniem dane te pokazują skalę problemu, a także odpowiedzialność spoczywającą na operatorach platform internetowych.

Minister cyfryzacji chce skończyć z biernością platform

Minister podkreślił, że firmy technologiczne nie mogą zasłaniać się własnymi regulaminami, jeżeli treści publikowane przez użytkowników naruszają polskie prawo.

- Nie może być tak, że coś jest niedozwolone w realnym życiu, na ulicy, grozi za to kara i Kodeks karny jasno to definiuje, a w internecie platforma przymyka oczy i mówi: 'To mnie nie dotyczy' - stwierdził Gawkowski.

Jak zaznaczył, walka z hejtem, przemocą, patostreamami oraz innymi nielegalnymi treściami jest jednym z priorytetów rządu. Chodzi między innymi o materiały zachęcające do samobójstwa, pochwalające groźby karalne lub nawołujące do ich popełniania, a także nagrania przedstawiające zabójstwa, okaleczenia i przemoc prowadzącą do utraty zdrowia.

- Mam nadzieję, że podczas dzisiejszego spotkania jasno wybrzmiało: nie będzie żadnego pobłażania. Odpowiedzialność jest wspólna, a rząd ma determinację, by zmienić tę sytuację - powiedział minister.

Rząd oczekuje weryfikacji wieku

Gawkowski przedstawił przedstawicielom platform listę rozwiązań, które - zdaniem Ministerstwa Cyfryzacji - powinny zostać wdrożone w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników.

Pierwszym postulatem jest wprowadzenie skutecznej weryfikacji wieku. Minister wskazał, że konta należące do dzieci poniżej 13. roku życia powinny być usuwane natychmiast, a nie dopiero po kilku tygodniach lub miesiącach.

Kolejnym oczekiwaniem jest sprawna moderacja treści, prowadzona w czasie rzeczywistym. Według Gawkowskiego platformy nie mogą reagować dopiero po kilkudziesięciu godzinach lub nawet po tygodniu od otrzymania zgłoszenia.

Rząd domaga się również zmian w algorytmach rekomendujących użytkownikom kolejne materiały. Minister podkreślił, że mechanizmy te nie powinny uzależniać dzieci ani podsuwać im następnych traumatycznych nagrań, które mogą negatywnie wpływać na ich zdrowie psychiczne.