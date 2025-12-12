Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Kryptowaluty, weto i kontakty z prawicą. Prezes Zondacrypto komentuje

Przemysław Kral
Tusk o podtrzymaniu weta Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach: ta sprawa się nie zakończyła
Źródło: Zdjęcia organizatora
Weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy o kryptoaktywach wywołało duże kontrowersje i szybko przerodziło się - jak opisała "Gazeta Wyborcza" - w spór polityczno-biznesowy, obejmujący relacje Zondacrypto z prawicą, mediami i otoczeniem prezydenta.

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", 3 lipca 2025 r. Przemysław Kral w TV Republika ostro krytykował rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Określał ją jako "kaganiec" i "całkowity zakaz rozwoju rynku kryptowalut w Polsce".

Tymczasem 4 grudnia 2025 r. - już po prezydenckim wecie - Kral prezentował już inne stanowisko. Po debacie sejmowej, cytowany przez "Gazetę Wyborczą", przekonywał, że Zondacrypto nie ma interesu ani w przyjęciu, ani w odrzuceniu ustawy, a jej uchwalenie byłoby wręcz korzystne dla spółki.

Jak zauważa "GW", zmiana narracji nastąpiła, mimo że treść ustawy w tym czasie nie uległa zmianie. Zmieniła się natomiast sytuacja polityczna: 1 grudnia prezydent Karol Nawrocki ustawę zawetował, a Donald Tusk zaapelował do Sejmu o odrzucenie weta.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Prezydent RP Karol Nawrocki
Kolejne weto? "Trudno się spodziewać innej decyzji"
Z kraju
Posiedzenie rządu
Rząd nie składa broni. "Projekt jest ważny i pilny"
Karol Nawrocki
Wniosek o zmniejszenie budżetu, ogromna kwota. "Weto kosztuje"
Z kraju

Ostrzeżenia rządu i służb

Według ustaleń "Gazety Wyborczej" premier Donald Tusk w tajnej części wystąpienia sejmowego 5 grudnia powoływał się na informacje służb specjalnych. Mówił o wykorzystywaniu kryptowalut przez Rosję do finansowania agentury wpływu, szpiegostwa i aktów dywersji. Zondacrypto zostało w tym kontekście wymienione z nazwy jako podmiot, który miałby korzystać na braku regulacji rynku.

Rząd argumentował również, że brak kontroli państwa uniemożliwia skuteczne ściganie oszustw. Jak relacjonuje "GW", minister sprawiedliwości Waldemar Żurek informował o około 7 tysiącach postępowań karnych związanych z kryptowalutami w ciągu dwóch lat, w których środki finansowe "rozpłynęły się w internecie".

Mimo tych ostrzeżeń rządzącej koalicji nie udało się zebrać większości 3/5 głosów potrzebnych do odrzucenia weta. Prezydenta wsparły kluby PiS i Konfederacji.

Konferencja CPAC i deklaracje Nawrockiego

"Gazeta Wyborcza" szczegółowo opisała powiązania Zondacrypto z wydarzeniami politycznymi. 27 maja 2025 r. w Jasionce odbyła się konferencja CPAC, której głównym sponsorem była giełda kryptowalut Zondacrypto. Wśród uczestników byli m.in. Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki oraz Karol Nawrocki – wówczas jeszcze kandydat na prezydenta.

Jak przypomina "GW", Nawrocki zapowiedział tam, że jako prezydent nie podpisze ustawy regulującej rynek kryptowalut, występując w roli obrońcy "wolności finansowej" i przeciwnika "zamordystycznych przepisów". Wystąpienia wielu mówców miały jednocześnie charakter jednoznacznego poparcia wyborczego dla Nawrockiego.

Podobna konfiguracja – jak opisuje "Gazeta Wyborcza" – pojawiła się we wrześniu 2025 r. podczas wizyty prezydenta w USA. W Waszyngtonie odbył się Polish-American Strategic Industries Summit, współorganizowany przez TV Republikę i finansowany przez Zondacrypto. Logo giełdy było eksponowane podczas transmisji, a Przemysław Kral brał udział w panelu poświęconym kryptowalutom.

Według ujawnionej przez "Gazetę Wyborczą" notatki MSZ sfinansowanie waszyngtońskiego szczytu przez Zondacrypto miało stanowić element kampanii lobbingowej skierowanej do administracji Donalda Trumpa w kontekście wniosków spółki o amerykańskie licencje na handel kryptowalutami.

W tym samym dokumencie - jak relacjonuje "GW" - wskazywano na "agresywne działania lobbingowe" Zondacrypto oraz krytykę działań rządu RP przez prezesa spółki. Gazeta przypomina również przejęcie giełdy BitBay i okoliczności zaginięcia jej założyciela Sylwestra Suszka.

OGLĄDAJ: "W jednej chwili wyparował". Tajemnicze zaginięcie polskiego biznesmena
Sylwester Suszek

"W jednej chwili wyparował". Tajemnicze zaginięcie polskiego biznesmena

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Sakiewicz, Kral i Monako

Według Onetu poza deklarowane przez prezesa Zondacrypto kontakty reklamowe wykraczają relacje między Przemysławem Kralem a szefem wspierającej PiS stacji TV Republika, Tomaszem Sakiewiczem.

Dziennikarze Andrzej Stankiewicz i Dominika Długosz zaprezentowali dokumenty, z których ma wynikać, że podczas pobytu Sakiewicza w Monako jego hotelowy nocleg został opłacony przez Krala. Faktura z 27 listopada 2025 r. wystawiona na 2,3 tys. euro wskazuje, że koszty pobytu dziennikarza zostały przeniesione na pokój zajmowany przez szefa Zondacrypto.

Dokument ujawnił w mediach społecznościowych były dziennikarz Grzegorz Jakubowski. Według Onetu z rachunków wynika również, że Kral opłacił w tym czasie przejazdy taksówkami dla osoby trzeciej. Dziennikarze zwracają uwagę, że Tomasz Sakiewicz publicznie nie odniósł się do tych ustaleń.

BitBay i zaginiony założyciel

W tym samym materiale Onet przypomniał historię Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, która w 2021 r. została przekształcona w Zondacrypto. Suszek zaginął w marcu 2022 r. i do dziś nie został odnaleziony. Jego rodzina od lat bezskutecznie próbuje wyjaśnić okoliczności zaginięcia.

Siostra Suszka publicznie twierdzi, że jej brat nie żyje, a sama – zamiast odpowiedzi – mierzy się z procesem o zniesławienie.

Dziennikarze Onetu podkreślają, że sprawa pozostaje niewyjaśniona, a jej cień do dziś towarzyszy historii jednej z największych giełd kryptowalut działających w Polsce.

Stanowisko prezesa Zondacrypto

Przemysław Kral konsekwentnie zaprzecza zarzutom o lobbing polityczny. W swoim Q&A na kanale na YouTubie odniósł się zarówno do kwestii prezydenckiego weta, jak i domniemanych relacji z prawicą.

- Żeby mówić o lobbingu, to trzeba lobbować za czymś, w czym się ma interes - stwierdził. Jak przekonywał, w przypadku Zondacrypto sytuacja była odwrotna. – Powiem szczerze, że powinienem był przekonywać pana prezydenta do podpisania tej ustawy, gdybym działał w interesie tylko biznesowym, ponieważ przyjęcie tej ustawy w takiej formie jak została zaproponowana, jest dla nas najlepszym, co mogło się stać na rynku, ponieważ wycięłoby to naszą konkurencję - mówił Kral.

Jednocześnie zaprzeczył osobistym kontaktom z prezydentem. - Ja zaznaczam: nigdy w życiu nie spotkałem pana prezydenta Nawrockiego - podkreślał w trakcie Q&A.

Odnosząc się do doniesień o spotkaniu z Tomaszem Sakiewiczem w Monako, szef Zondacrypto nie zaprzeczał samemu faktowi rozmowy, ale odrzucał jej polityczny kontekst. - Oczywiście, że się spotkałem - mówił. - Ja się nie spotkałem z panem Sakiewiczem, bo chciałem załatwić sobie weto, jak to twierdzi jeden z czołowych spin-doktorów obecnego rządu - dodał.

Jak wyjaśniał, spotkanie dotyczyło wyłącznie spraw biznesowych: – Spotkałem się, żeby podsumować kampanię reklamową, spotkałem się, żeby rozmawiać o tym, jakie są szanse na to, jak ta reklama rezonuje - tłumaczył.

Przemysław Kral odniósł się również do ujawnionych w mediach dokumentów dotyczących pobytu Tomasza Sakiewicza w Monako. Zaprzeczył autentyczności prezentowanych faktur. - Jeżeli chodzi o faktury, to tym fałszerzom, którzy tę fakturę przedstawiają, czy ją spreparowali, polecam, żeby się zapoznali, jakie są stawki VAT, bo ta faktura, oczywiście fałszywa, zawiera stare stawki VAT - stwierdził.

Jak podkreślał, jego zdaniem dokumenty krążące w przestrzeni publicznej nie mogą być uznane za wiarygodne, a ich publikacja ma charakter manipulacyjny.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Angel Garcia/Bloomberg via Getty Images

Udostępnij:
TAGI:
AIkryptowalutyKarol Nawrocki
Zobacz także:
smartphone, smartfon, telefon
Skorzystało kilka milionów Polaków. "Wystarczy jedno kliknięcie"
Z kraju
amsterdam holandia shutterstock_2580959153_1
Prawie 1,5 mln Polaków za granicą. Widać zmiany kierunku migracji
Ze świata
samochód, auto, eksploatacja auta, płyn do spryskiwaczy, płyn do wycieraczek
Aż 80 procent takich płynów nie spełnia norm. Na to warto uważać
Moto
Donald Tusk
Premier: nie będziemy więcej używali nazwy, którą nasi poprzednicy zhańbili
Z kraju
Lotnisko Warszawa-Radom
Lotnisko powstało "w oparciu o nierealne założenia". Prokuratura wszczęła śledztwo
Z kraju
Kadr z gry "Clair Obscur: Expedition 33", prod. Sandfall Interactive
Wybrano najlepszą grę 2025 roku
Ze świata
smartfon dziecko nastolatek shutterstock_2153294761
Serwis społecznościowy pozywa rząd Australii. "Zakaz utrudnia debatę polityczną"
Tech
2910N104V CPK ZABLOTNIA 04
Afera CPK. Podpisano akt notarialny
Z kraju
stambul korki ulica korek shutterstock_1404298688
Spędzają w korku prawie pięć dni w roku. Niechlubny lider
Moto
mleko shutterstock_730953745
Dwie partie produktu dla niemowląt wycofywane ze sklepów
Z kraju
sklep, zakupy, galeria, schody, niedziela handlowa
Jedna z ośmiu takich niedziel w roku
Z kraju
lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Rośnie kumulacja w Lotto
Pieniądze
Prokurator generalny USA twierdzi, że zajęty tankowiec przewoził ropę naftową objętą sankcjami z Wenezueli i Iranu
Rzeczniczka Białego Domu: przejmiemy tę ropę
Ze świata
Jacek Semaniak
Jacek Semaniak nie żyje
Z kraju
shutterstock_398163211
Gigant wycofuje reklamę. "Miała pokazywać stresujące momenty"
Ze świata
Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum
Cła w górę, reakcja Pekinu. "Poważnie zaszkodzą"
Ze świata
Karol Nawrocki
Wniosek o zmniejszenie budżetu, ogromna kwota. "Weto kosztuje"
Z kraju
Moskwa (zdjęcie ilustracyjne)
Najgorszy wynik od czasu pandemii
Ze świata
probowka laboratorium shutterstock_2652221509
"Jeśli nam się uda, całkowicie przekształci to sposób prowadzenia badań nad lekami"
Tech
parking samochody
Blady strach padł na branżę, naciski rządów. Bruksela reaguje
Moto
PKP Cargo nie może wozić polskiego wojska? Powraca zdementowany przekaz
Zmiana w radzie nadzorczej PKP Cargo
Z kraju
praca biuro shutterstock_2572543283
Polska druga od końca. Niepokojący wynik
Tech
Plac Zamkowy w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Polska coraz popularniejsza wśród turystów. "Silny wzrost ruchu"
Ze świata
shutterstock_2545539793
Nowy wyrok TSUE w sprawie kredytu frankowego
Pieniądze
spacex
Kosmiczna spółka wybiera się na giełdę. To może być najbardziej "szalone IPO" w historii
Rynki
2910N104V CPK ZABLOTNIA 03
Jest ważna decyzja w sprawie działki pod CPK
Z kraju
Lugano
Szwajcaria eksperymentuje. Wizja "europejskiego centrum bitcoina"
Tech
shutterstock_1329967172
Sprzedał akcje, by po chwili je odkupić. KNF reaguje
Z kraju
Kalendarze adwentowe
24 okienka z wędlinami, skarpetkami czy gadżetami erotycznymi. "Opamiętajta się!"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
Rubio
Szef amerykańskiej dyplomacji nakazał zmianę czcionki
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica