Sztuczna inteligencja w Polsce. "To jest ten scenariusz, który będzie kluczowy"

Panel dyskusyjny "Jak budować przewagę konkurencyjną w oparciu o nowe technologie"
Adam Sawicki podczas panelu dyskusyjnego "Jak budować przewagę konkurencyjną w oparciu o nowe technologie"
Źródło: Bielik Summit
- Robić, robić i… jeszcze raz robić, próbować, nie bać się - tak zgodnie o sztucznej inteligencji mówili menedżerowie wielkich firm podczas konferencji Bielik Summit. Bielik.ai został opracowany, aby wspierać przedsiębiorstwa. Jedną z firm, która wykorzystuje AI, jest TVN Warner Bros. Discovery.

W Warszawie odbyła się konferencja Bielik Summit. To wydarzenie poświęcone praktycznym zastosowaniom sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach ze szczególnym uwzględnieniem polskiego modelu językowego Bielik. 

Bielik.ai został opracowany, aby wspierać polskie przedsiębiorstwa w przetwarzaniu danych oraz zwiększać efektywność operacyjną dzięki automatyzacji. Został stworzony przez fundację SpeakLeash we współpracy z Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH.

"Buduje się latami, a można je stracić w jednej chwili"

Jednym z punktów programu konferencji był panel "AI. Wizja przyszłości. Jak budować przewagę konkurencyjną w oparciu o nowe technologie".

W spotkaniu udział wzięli: Adam Sawicki, Group Senior Vice President - Digital, TVN Warner Bros. Discovery, Jan Kleczkowski - dyrektor sprzedaży dla sektora komercyjnego w Microsoft Polska i ekspert transformacji cyfrowej, Maciej Grabowski - przedstawiciel Hewlett Packard Enterprise specjalizujący się w rozwiązaniach AI, oraz Piotr Dorosz - prezes i współtwórca przedsiębiorstwa technologicznego Deviniti.

W odpowiedzi na pytanie prowadzącego Patrycjusza Wyżgi, jak wykorzystywana jest sztuczna inteligencja w firmach, Adam Sawicki zwrócił uwagę, że TVN jako przedstawiciel mediów o dużym wpływie społecznym musi działać odpowiedzialnie.

- Wiadomości potrafią obalić rządy, zmienić system i doprowadzić do rewolucji, więc u nas technologia jest absolutnie ważna - powiedział na wstępie.

Dodał, że z jednej strony technologia pomaga w codziennej pracy dziennikarskiej: przyspiesza research, ułatwia szybkie zestawianie danych, wyszukiwanie informacji w archiwach, a także ich weryfikację, a z drugiej strony AI pozwala na personalizację doświadczenia odbiorcy. - Dostarczamy informacje bardziej dopasowane do konkretnych osób - przekazał Adam Sawicki.

Adam Sawicki (TVN Warner Bros. Discovery), Maciej Grabowski (Hewlett Packard)
Panel dyskusyjny "Jak budować przewagę konkurencyjną w oparciu o nowe technologie"
Źródło: Bielik Summit

- W środowisku dziennikarskim często rozmawiamy o tym, kto powinien podpisywać się pod tekstami, jak budować relację z widzem czy słuchaczem. Najważniejsze jest zaufanie – ono buduje się latami, a można je stracić w jednej chwili. Nasz rynek jest bardzo wymagający, a jeśli będziemy dalej zalewać go automatycznymi, masowo generowanymi informacjami, nawet najbardziej otwarci odbiorcy mogą uznać, że to, co jest w internecie, nie ma wartości - podkreślił Adam Sawicki.

Dalej zaznaczył: - Dlatego eksperymentujemy z nowymi technologiami, ale robimy to odpowiedzialnie. Zaufanie i odpowiedzialność są dla nas kluczowe. Oczywiście liczy się też efektywność i umiejętne wykorzystanie zasobów, by dziennikarze mogli robić więcej. AI nie napisze jeszcze dziś głębokiego reportażu śledczego, nie spotka się ze świadkami – w tych obszarach pozostaje jedynie wsparciem, a nie decydującym narzędziem. Ostatecznie to człowiek przeprowadza pełną analizę - zaznaczył Adam Sawicki.

- Widzimy, że w sytuacjach kryzysowych odbiorcy wracają do nas: nie szukają szybkich, powierzchownych informacji w sieci, tylko sprawdzają wiarygodne źródła, żeby naprawdę dowiedzieć się, jak jest - dodał Sawicki.

Klatka kluczowa-60667
Adam Sawicki podczas panelu dyskusyjnego "Jak budować przewagę konkurencyjną w oparciu o nowe technologie"
Źródło: Bielik Summit

Wszyscy mają dostęp do tego samego

Jan Kleczkowski z Microsoft Polska zwrócił uwagę, że technologia dziś jest dostępna dla wszystkich. - Chmura spowodowała, że każdy może eksperymentować z modelami, infrastrukturą, danymi, budując swoje systemy analityczne. Wszyscy mają dostęp do tego samego. Więc kluczowa jest szybkość adaptacji – czyli znowu człowiek – w podniesieniu sukcesu biznesowego - mówił.

Jako przykład podał platformę AI Foundry, która działa na bazie 11 tysięcy różnych modeli. - Każdy może taki model wykorzystać do swojego produktu, oczywiście w każdym przypadku taki model jest lepszy do jednego wykorzystania, inny do drugiego. Umiejętność organizacji do szybkich zmian i adaptacji to jest ten scenariusz, który będzie kluczowy - dodał.

Adam Sawicki (TVN Warner Bros. Discovery), Maciej Grabowski (Hewlett Packard), Jan Kleczkowski (Microsoft), Piotr Dorosz (Deviniti)
Panel dyskusyjny "Jak budować przewagę konkurencyjną w oparciu o nowe technologie"
Źródło: Bielik Summit

Piotr Dorosz z Deviniti zauważył, jeśli firma już wie, że jej produkt naprawdę trafia w potrzeby klientów, ma odbiorców i rozumie, dla kogo tworzy – wtedy naturalnie pojawia się chęć rozwoju i ekspansji.

- W tym momencie potrzebny jest kapitał, żeby móc zatrudniać więcej ludzi, inwestować w marketing czy produkcję. Bez pieniędzy trudno się rozwijać na większą skalę. Często jednak polskie firmy, żeby zdobyć taki kapitał, muszą wyjść poza granice kraju, bo w Polsce nie zawsze jest to możliwe. Nasza technologia czy pomysły muszą czasem szukać wsparcia za granicą, żeby naprawdę się rozwinąć - stwierdził.

Jan Kleczkowski (Microsoft), Piotr Dorosz (Deviniti), Patrycjusz Wyżga
Panel dyskusyjny "Jak budować przewagę konkurencyjną w oparciu o nowe technologie"
Źródło: Bielik Summit

Maciej Grabowski z Hewlett Packard podkreślił, że problem Polski jest też globalny. - Polskie firmy mają ogromny potencjał ludzki, ale brakuje organizacji, które potrafią ten potencjał uwolnić - mówił.

Powołał się raport Massachusetts Institute of Technology (MIT), który pokazuje, że pięć procent firm potrafiło wyciągnąć realną wartość z AI. - Brakuje kultury technologicznej, mechanizmów włączania innowacji w procesy biznesowe. W Polsce często nie ma nawet prostych mechanizmów wynajdowania technologii. Kluczowe jest szybkie i głębokie integrowanie technologii z procesami biznesowymi - zaznaczył.

Adam Sawicki zwrócił uwagę na to, że w Polsce "brakuje ekosystemu, regulacji i jasnej współpracy uczelni z biznesem". - Potrzebujemy systemowego podejścia, by zdolni inżynierowie nie chcieli wyjeżdżać za pracą. Kluczowe są przywództwo i umiejętności zarządzania, bo brak odwagi decyzyjnej to główna bariera w osiąganiu sukcesu - zaznaczył.

Klatka kluczowa-60684
Panel dyskusyjny "Jak budować przewagę konkurencyjną w oparciu o nowe technologie"
Źródło: Bielik Summit

"Uczymy się tylko wtedy, gdy próbujemy"

Panel zakończył się pytaniem o najważniejsze wskazówki dla firm, które chcą wykorzystać AI w swoich procesach.

- Nie patrzmy na AI tylko w czerni lub bieli. Sztuczna inteligencja nie zastąpi ludzi, ale nie można jej ignorować. Trzeba przygotować organizację na współistnienie z technologią - przekazał Piotr Dorosz.

Jan Kleczkowski dodał: - Należy być ciekawym, promować eksperymenty. Organizacje muszą się uczyć.

Według Macieja Grabowskiego najważniejsze jest działanie. - Robić, robić i… jeszcze raz robić. Doświadczenie zdobyte w praktyce jest bezcenne. Dane są unikalne, i to one budują przewagę - podkreślił.

Zdaniem Adama Sawickiego istotne jest tworzenie w korporacji kultury, która nie karze za nieudane eksperymenty. - Uczymy się tylko wtedy, gdy próbujemy - stwierdził.

TVN WBD a sztuczna inteligencja

Po panelu Adam Sawicki, Group Senior Vice President - Digital TVN Warner Bros. Discovery, opowiedział, jak firma wykorzystuje AI.

- W TVN Warner Bros. Discovery wykorzystujemy narzędzia AI do eksperymentowania i tworzenia rozwiązań, których jeszcze nie ma na rynku. Najnowsza technologia daje nam nieograniczone możliwości, a kluczem jest odwaga i kreatywne myślenie - mówił.

Dodał następnie: - Najlepszym dowodem jest nasz najnowszy projekt Inspirator TVN, w którym sztuczna inteligencja dopasowuje inspiracje do indywidualnych potrzeb widzów. Podczas emisji wybranych odcinków programów takich jak MasterChef, Pogromcy Chaosu czy Bitwa o Gości – zarówno na antenie, jak i w serwisie Player – pojawia się pasek z linkiem lub kodem QR prowadzącym do artykułów z praktycznymi poradami.

- W Inspiratorze TVN wdrożyliśmy najnowszą technologię reklam kontekstowych, gdzie AI tworzy spersonalizowane propozycje produktowe, precyzyjnie dopasowane do zainteresowań każdego odbiorcy. To nasza odpowiedź na powszechny obecnie trend "second screen", czyli jednoczesne oglądanie telewizji i przeglądanie internetu - wyjaśnił.

Zdaniem Sawickiego "prawdziwa innowacyjność wymaga otwartości, wychodzenia poza schematy i umiejętności łączenia kompetencji". 

- W naszej organizacji nie zamykamy się w silosach, tylko współpracujemy wspólnie. Przy Inspiratorze TVN pracowaliśmy crossteamowo, integrując różne działy i perspektywy. Jedynym ograniczeniem był czas, ale nasz zespół sprostał temu wyzwaniu: od pomysłu do realizacji minęło zaledwie sześć tygodni. Dzięki temu nowe rozwiązanie testujemy już teraz w trakcie jesiennej ramówki. To najlepiej pokazuje, jak ważne jest zwinne działanie i kreatywne podejście do wykorzystania możliwości sztucznej inteligencji - podkreślił Group Senior Vice President - Digital w TVN Warner Bros. Discovery.

pc

Autorka/Autor: fig,jrs/ams,kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Bielik Summit

