Tech Jest porozumienie Pentagonu z gigantami technologicznymi Paulina Karpińska |

Pentagon powiadomił o zawarciu umów z firmami:

SpaceX (właścicielem xAI),

OpenAI,

Google,

NVIDIA,

Reflection,

Microsoft,

Amazon Web Services.

Część z nich już współpracuje z resortem obrony USA, ale ogłoszone w piątek porozumienia pozwalają na szersze zastosowanie przez ministerstwo ich produktów. Według resortu firmy zgodziły się na wykorzystanie ich technologii przez Pentagon "w dowolnym zgodnym z prawem celu".

Bez Anthropic

Na liście nie ma przedsiębiorstwa Anthropic, z którym Pentagon prowadzi spór wokół zabezpieczeń dotyczących sposobu wykorzystania przez wojsko narzędzi AI tej firmy - zauważył Reuters.

Firma zażądała, by jej technologie nie były używane do broni autonomicznej i masowej inwigilacji.

Jak podała CNN, do niedawna Claude należący do Anthropic był jedynym modelem AI, dostępnym w tajnych sieciach ministerstwa obrony USA, czyli silnie zabezpieczonych systemach, które są wykorzystywane np. do planowania misji wojskowych.

Pentagon formalnie uznał w tym roku, że Anthropic stanowi "zagrożenie dla łańcucha dostaw", zabraniając kontrahentom resortu obrony prowadzenia interesów z tą firmą. To pierwszy przypadek użycia tej klasyfikacji - dotychczas zarezerwowanej dla firm z Chin i innych przeciwników USA - wobec amerykańskiego podmiotu.

Firmy technologiczne walczą o te pieniądze

Amerykański resort obrony i Biały Dom podkreślają, że o sposobie wykorzystania systemów sztucznej inteligencji w celach militarnych muszą decydować amerykańskie prawo i instytucje rządowe, a nie wewnętrzny regulamin prywatnej firmy.

Anthropic zaznacza, że nawet najlepsze modele AI nie są wystarczająco niezawodne, by być częścią autonomicznego uzbrojenia i wykorzystywanie ich w tym celu byłoby niebezpieczne.

Stacja CNN podkreśliła, że przyjęta w ubiegłym roku tzw. jedna wielka piękna ustawa z założeniami prezydenta Donalda Trumpa przewiduje dużą sumę pieniędzy dla Pentagonu na rozwój sztucznej inteligencji i ofensywne operacje cybernetyczne. Firmy technologiczne walczą o te pieniądze.

Pentagon poinformował też w piątek w komunikacie, że z głównej platformy AI ministerstwa GenAI.mil korzysta 1,3 mln pracowników resortu. Jest w użyciu od pięciu miesięcy.

