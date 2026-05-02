Jest porozumienie Pentagonu z gigantami technologicznymi

Pentagon przygotowuje się na czarny scenariusz w Iranie?
Czy liderzy technologiczni szykują się na apokalipsę?
Źródło: TVN24 BiS
Pentagon sfinalizował zawarcie umów z siedmioma firmami z sektora sztucznej inteligencji (AI) w sprawie wykorzystania ich narzędzi w tajnych pracach ministerstwa obrony USA. Firmy zgodziły się na wykorzystanie ich technologii "w dowolnym zgodnym z prawem celu".

Pentagon powiadomił o zawarciu umów z firmami:

  • SpaceX (właścicielem xAI),
  • OpenAI,
  • Google,
  • NVIDIA,
  • Reflection,
  • Microsoft,
  • Amazon Web Services.

Część z nich już współpracuje z resortem obrony USA, ale ogłoszone w piątek porozumienia pozwalają na szersze zastosowanie przez ministerstwo ich produktów. Według resortu firmy zgodziły się na wykorzystanie ich technologii przez Pentagon "w dowolnym zgodnym z prawem celu".

Google podjęło współpracę z Pentagonem. Wsparcie tajnych operacji
Dowiedz się więcej:

Google podjęło współpracę z Pentagonem. Wsparcie tajnych operacji

Bez Anthropic

Na liście nie ma przedsiębiorstwa Anthropic, z którym Pentagon prowadzi spór wokół zabezpieczeń dotyczących sposobu wykorzystania przez wojsko narzędzi AI tej firmy - zauważył Reuters.

Firma zażądała, by jej technologie nie były używane do broni autonomicznej i masowej inwigilacji.

Jak podała CNN, do niedawna Claude należący do Anthropic był jedynym modelem AI, dostępnym w tajnych sieciach ministerstwa obrony USA, czyli silnie zabezpieczonych systemach, które są wykorzystywane np. do planowania misji wojskowych.

Pentagon formalnie uznał w tym roku, że Anthropic stanowi "zagrożenie dla łańcucha dostaw", zabraniając kontrahentom resortu obrony prowadzenia interesów z tą firmą. To pierwszy przypadek użycia tej klasyfikacji - dotychczas zarezerwowanej dla firm z Chin i innych przeciwników USA - wobec amerykańskiego podmiotu.

Media: konflikt z Anthropic. Biały Dom planuje obejść ostrzeżenia
Dowiedz się więcej:

Media: konflikt z Anthropic. Biały Dom planuje obejść ostrzeżenia

Firmy technologiczne walczą o te pieniądze

Amerykański resort obrony i Biały Dom podkreślają, że o sposobie wykorzystania systemów sztucznej inteligencji w celach militarnych muszą decydować amerykańskie prawo i instytucje rządowe, a nie wewnętrzny regulamin prywatnej firmy.

Blady strach padł na banki. Oto powód
Dowiedz się więcej:

Blady strach padł na banki. Oto powód

Anthropic zaznacza, że nawet najlepsze modele AI nie są wystarczająco niezawodne, by być częścią autonomicznego uzbrojenia i wykorzystywanie ich w tym celu byłoby niebezpieczne.

Stacja CNN podkreśliła, że przyjęta w ubiegłym roku tzw. jedna wielka piękna ustawa z założeniami prezydenta Donalda Trumpa przewiduje dużą sumę pieniędzy dla Pentagonu na rozwój sztucznej inteligencji i ofensywne operacje cybernetyczne. Firmy technologiczne walczą o te pieniądze.

"Ważne pytanie" w sprawie wojny. "Oficjalnie nikt się jeszcze nie przyznał"
Dowiedz się więcej:

"Ważne pytanie" w sprawie wojny. "Oficjalnie nikt się jeszcze nie przyznał"

Pentagon poinformował też w piątek w komunikacie, że z głównej platformy AI ministerstwa GenAI.mil korzysta 1,3 mln pracowników resortu. Jest w użyciu od pięciu miesięcy.

Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
shutterstock_1441556897
Tania linia lotnicza ogłasza upadłość. Pierwsza ofiara wojny z Iranem
Turystyka
Iran
Miliardowe straty Iranu na ropie. "Działa z pełną siłą"
Ze świata
Donald Trump
Trump o cenach ropy: myślałem, że będzie dużo, dużo droższa
Ze świata
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
sklep
Czy 2 maja sklepy będą otwarte?
Handel
fabryka samochodów, aut
Groźba Trumpa "nie do przyjęcia". UE odpowiada
Moto
Paliwa benzyna
Maksymalne ceny paliw na majówkę. Ile zapłacimy w sobotę?
Moto
Prezydent USA Donald Trump
Trump uderza w UE. "Z przyjemnością informuję..."
TVN24
Sad zniszczony przez mróz w miejscowości Zakrzów
"Dla sadownictwa to jest katastrofa". Nawet stuprocentowe straty
Pekin
Tylko im nie Chiny nie zniosły ceł. Kara za stosunki dyplomatyczne
Ze świata
smartfon shutterstock_449254483
Nowa opłata od smartfonów, tabletów i komputerów. "Pożegnaliśmy lata 90."
Tech
krowy shutterstock_2133513775
Kontrowersyjna umowa weszła w życie. Rolnicy pełni obaw
Handel
Elon Musk (30.04.2026)
Musk pozywa Open Al. Miliarder przyznał, że nie doczytał umowy
Tech
apple store sklep szanghaj shutterstock_2708767727
Gigant technologiczny zaskakuje wynikami
Rynki
Giełda, Wall Street i Trump
Giełdy w USA ostro w górę. Tak dobrego kwietnia nie było od ponad pięciu lat
Rynki
Hawana, Kuba
Kończy się rosyjska ropa, w kraju zaczyna brakować prądu
Ze świata
lotto shutterstock_2243440457
Rośnie kumulacja w Lotto
ludzie tlum ulica shutterstock_1343605229-1
Większość wybiera "podwójny" dochód. "To pewnego rodzaju pułapka"
Maja Piotrowska
Addis Abeba to największe miasto i stolica Etiopii
To ma być największe lotnisko na kontynencie. Już budzi kontrowersje
Turystyka
Donald Trump
Był najdłuższy w historii. Osiągnięto porozumienie
Ze świata
Siedziba Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
Zmiany kadrowe w agencji. Cały zarząd odwołany
Donald Trump
Zmiana retoryki Trumpa. Padnie rekord?
Ze świata
shutterstock_2165259211 Warszawa, Polska, 5 czerwca 2022 r. - Nowoczesny budynek mieszkalny z balkonami. Koncepcja rynku nieruchomości i problemów mieszkaniowych.
Rynek nieruchomości w Polsce. Największe miasta ze wzrostami cen
Elon Musk
Elon Musk na straży ludzkości. Spór z OpenAI
Tech
Zakupy
Konflikt w popularnej sieci. "Tak pracować się nie da"
Nowy Jork USA
PKB w USA. Taki był wzrost w pierwszym kwartale
Ze świata
Paliwa benzyna
Ceny na stacjach. Co czeka nas po majówce?
shutterstock_2402485723
Rekordowe kary dla przedsiębiorców. Szczegóły działalności UOKiK
Warren Buffett
Zmiana w kierownictwie Berkshire Hathaway. Rynek reaguje ostrożnie
Rynki
Europejski Bank Centralny EBC
Europejski Bank Centralny zadecydował w sprawie stóp procentowych
Ze świata

