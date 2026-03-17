Irańskie władze konfiskują Starlinki. Grożą "najwyższą karą"

Media: Iran planuje permanentnie wyłączyć w kraju dostęp do internetu

Irańskie media poinformowały we wtorek o zatrzymaniu kilkudziesięciu osób, w tym 10 cudzoziemców, pod zarzutem współpracy z USA i Izraelem.

Pod groźbą "najwyższej kary"

"Zidentyfikowano i aresztowano 10 najemników, zdrajców" - poinformowała rano agencja ISNA, powołując się na wydział wywiadu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) w prowincji Chorasan-e Razawi na północnym wschodzie Iranu.

Według IRGC czterech aresztowanych miało gromadzić informacje na temat "wrażliwych miejsc i infrastruktury gospodarczej", a pozostali byli powiązani z "monarchistyczną grupą terrorystyczną".

Jak przekazała irańska agencja informacyjna Tasnim, 55 osób zostało zatrzymanych w południowej prowincji Hormozgan.

W komunikacie ministerstwa wywiadu zaznaczono, że używanie Starlinków w czasie wojny jest zagrożone "najwyższą karą". Urządzenia pozwalają na ominięcie wprowadzonej przez władze niemal całkowitej blokady informacyjnej kraju. Już wcześniej pojawiały się doniesienia o przerzucaniu przez grupy opozycyjne Starlinków do Iranu.

Setki osób oskarżone o szpiegostwo

Szef irańskiej policji Ahmad-Reza Radan poinformował w niedzielę, że od początku wojny aresztowano co najmniej 500 osób, które oskarżane są o przekazywanie informacji przeciwnikom. Ostrzegł też, że obchodzone we wtorek popularne święto Czaharszanbe Suri, może zostać wykorzystane przez "wrogów".

Jak przypomina agencja Reutera, Czaharszanbe Suri (pers. Szkarłatna Środa) to starożytne święto zaratusztriańskie, obchodzone w przeddzień ostatniej środy irańskiego kalendarza. Tradycje związane z tym dniem obejmują m.in. odpalanie fajerwerków i zabawy wokół ognisk.

Od 28 lutego trwają naloty sił Izraela i USA na Iran. Teheran w odpowiedzi atakuje Izrael i kilka państw Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam bazy amerykańskie, jak i obiekty cywilne.

Opracował Wiktor Knowski/ads