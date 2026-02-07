Logo TVN24
Potężne wzrosty na Wall Street

Donald Trump przemawia w Davos: nasza gospodarka kwitnie
Źródło: TVN24
Giełda na Wall Street przeżyła w piątek prawdziwe trzęsienie. Dow Jones po raz pierwszy w historii przekroczył 50000 punktów, zyskując 1200 punktów. Za odreagowaniem spadków stały przede wszystkim spółki technologiczne, które odrabiały straty po kilku dniach intensywnej sprzedaży.

Główne indeksy nowojorskiej giełdy zakończyły sesję wyraźnymi wzrostami. Dow Jones Industrial na zamknięciu zyskał 2,47 proc. i osiągnął poziom 50115,67 pkt., S&P 500 wzrósł o 1,97 proc. do 6932,30 pkt., a Nasdaq Composite zwyżkował o 2,18 proc., kończąc dzień na 23031,21 pkt.

Średnie spółki na prowadzeniu

Najmocniej zachowywały się spółki o średniej kapitalizacji - indeks Russell 2000 poszedł w górę o 3,81 proc., do 2.675,97 pkt. Jednocześnie wyraźnie spadł poziom rynkowej zmienności - indeks VIX obniżył się o 18,47 proc., do 17,75 pkt. W ujęciu tygodniowym obraz rynku był bardziej zróżnicowany: S&P 500 stracił 0,1 proc., Dow Jones zyskał 2,5 proc., natomiast Nasdaq zniżkował o niemal 2 proc.

Bob Savage, szef strategii makroekonomicznych w BNY, uważa, że rynki akcji są dobrze przygotowane na resztę 2026 r., twierdząc, że mogą poradzić sobie z "bardziej złożonym systemem inwestycyjnym, który charakteryzuje się dywersyfikacją, dyscypliną wyceny i realiami geopolitycznymi". Savage zauważył, że chociaż sztuczna inteligencja nadal będzie "siłą napędową wzrostu strukturalnego" w tym roku, inwestorzy przesuwają swoją uwagę "od powszechnego entuzjazmu w stronę zróżnicowanych modeli biznesowych, efektywności kapitału i obronnych strumieni przychodów" – kontynuował.

Faza gorączki AI

Nvidia i Broadcom były liderami piątkowych wzrostów. Pierwsza z tych spółek wzrosła o 8 proc., a druga o 7 proc. po dużych spadkach na początku tygodnia. Inne akcje, takie jak Oracle i Palantir Technologies również odbiły, ponieważ inwestorzy ponownie zdecydowali się na zakup niektórych akcji po niższych cenach. Akcje Oracle i Palantir wzrosły o 4 proc. Akcje Amazon spadły o 6 proc. po tym, jak gigant e-commerce opublikował wyniki finansowe, które nieznacznie były niższe od oczekiwań analityków, a także poinformował inwestorów, że w tym roku mogą spodziewać się nakładów inwestycyjnych rzędu 200 mld dolarów. Niektóre kluczowe akcje spółek z branży oprogramowania, takie jak ServiceNow, który był epicentrum wyprzedaży rynku technologicznego z powodu obaw o rewolucję w dziedzinie sztucznej inteligencji w oprogramowaniu — pozostał jednak w piątek słaby. - Mamy teraz fazę gorączki złota w dziedzinie sztucznej inteligencji – powiedział Gabriel Shahin, założyciel Falcon Wealth Planning. - Mamy inwestycje Google, Nvidii, Meta i Amazona. Pieniądze zostaną zainwestowane. Po prostu karuzela [ruchu pieniędzy] czasami przeraża ludzi – dodał. Akcje spółek oprogramowania znalazły się w tym tygodniu pod znaczną presją z powodu rosnących obaw, że sztuczna inteligencja może stanowić zagrożenie dla tradycyjnych modeli oprogramowania. Jednak niektóre podmioty w branży nadal mają szansę przetrwać, twierdzi Bob Savage, szef strategii makroekonomicznych w BNY. - Firmy zajmujące się oprogramowaniem, które dostosują się do rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów i zintegrują sztuczną inteligencję jako czynnik umożliwiający, a nie zastępujący ją, powinny odzyskać zaufanie inwestorów, szczególnie poza Stanami Zjednoczonymi, gdzie wyceny pozostają bardziej atrakcyjne – powiedział. Shahin uważa, że rynek znajduje się w trakcie "wielkiej rekalibracji", w ramach której inwestorzy będą wycofywać się z akcji wzrostowych i inwestować w akcje wartościowe. W nadchodzących miesiącach stawia na spółki o dużej kapitalizacji i wartościowe.

Nastroje konsumentów i oczekiwania inflacyjne

Bitcoin odrobił w piątek część strat, zyskując 10 proc. i ponownie przekraczając 70000 dolarów po krótkotrwałym spadku poniżej 61000 dolarów w ciągu nocy, osiągając najniższy poziom od października 2024 r. – ponad 52 proc. poniżej rekordowego poziomu 126000 dolarów osiągniętego na początku października 2025 r. Indeks sentymentu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w lutym wyniósł 57,3 pkt. wobec 56,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podano we wstępnym wyliczeniu. Rynek oczekiwał 55 pkt. Oczekiwana przez badanych w lutym inflacja w horyzoncie roku wyniosła 3,5 proc. wobec 4 proc. poprzednio, a w długim terminie wyniosła 3,4 proc. wobec 3,3 proc. poprzednio. Rynek oczekiwał odpowiednio: 4,0 proc. i 3,3 proc. Na rynku ropy kontrakty na WTI na marzec zwyżkują o 0,30 proc. do 63,48 dolarów za baryłkę, a marcowe futures na Brent rosną o 0,53 proc. do 67,91 dolarów za baryłkę.

Autorka/Autor: jjs/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: JOHN ANGELILLO/Newscom/PAP/EPA

