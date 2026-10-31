Tech Gigant pod lupą. Jest dochodzenie Oprac. Jan Sowa |

Ostrzeżenia przed dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji. Komentarz dr Sebastiana Szymańskiego, filozofa i eksperta z zakresu etyki nowych technologii, Uniwersytet Warszawski Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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CMA zamierza ustalić, czy zasady te nie uderzają w tradycyjne media.

Według urzędu nowe zasady mogłyby w niektórych przypadkach pozwalać właścicielowi m.in. Facebooka i Instagrama na kopiowanie treści ze stron tradycyjnych wydawców, nawet gdyby ci nie umieścili ich w serwisach społecznościowych.

Następnie treści te mogłyby być wykorzystywane do tworzenia produktów i treści Mety, w tym AI.

CMA bada nowe zasady Mety

W wydanym w piątek komunikacie CMA nie wykluczył, że wymaganie przez Metę, by wydawcy zaakceptowali nowe zasady, "może stanowić niezgodne z prawem narzucanie nieuczciwych warunków handlowych tysiącom brytyjskich przedsiębiorstw".

Według urzędu może to także stanowić przykład wykorzystywania przez koncern dominującej pozycji na rynku. Rzecznik Mety przekazał, że decyzja o wszczęciu jest "pozbawiona podstaw", a w sprawie proponowanej zmiany regulaminu trwają konsultacje.