Fundusz NATO w Polsce. "Jest pierwszym"

Tyszka o kwestii artykułu 5. NATO Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Warszawska placówka ma przyspieszyć wyszukiwanie i wdrażanie obiecujących innowacji. Fundusz chce rozwijać na wschodniej flance technologie podwójnego zastosowania, które mogą służyć zarówno celom cywilnym, jak i wojskowym. Jak poinformował Reuters chodzi o fundusz o wartości miliarda euro.

- Fundusz Innowacji NATO jest pierwszym dużym funduszem, który nie pochodzi z Polski, a który rozwinął znaczącą działalność w naszym kraju - stwierdził polski minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Fundusz NATO w Polsce

Szef Funduszu Innowacji NATO Ari Jonsson powiedział Reuters, że Polska jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Wskazał na wysokie wydatki obronne, otwartość na nowe technologie i silne zaplecze inżynierskie.

Fundusz celowo szuka rozwiązań także poza gronem tradycyjnych dostawców dla wojska. Według Jonssona doświadczenia z wojny w Ukrainie znacząco wpłynęły na jego strategię inwestycyjną.

Ari Jónsson Źródło zdjęcia: Henrik Montgomery / TT newsagency / Forum

Obrona przed dronami

Do najpilniejszych potrzeb wschodniej flanki NATO Jonsson zaliczył technologie pozwalające wykrywać, śledzić i neutralizować drony. Wymienił również zdolności wywiadowcze i rozpoznawcze z wykorzystaniem systemów kosmicznych.

- Obserwowaliśmy wtargnięcia dronów do krajów w tym regionie na skalę niespotykaną gdzie indziej. To naprawdę zmienia sposób myślenia o zagrożeniach, które można zobaczyć na własne oczy - powiedział Jonsson.