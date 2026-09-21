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Chiński producent robotów traci na giełdzie. W miesiąc akcje potaniały o połowę

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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chiny gielda shutterstock_361587797
Profesor Jackowski o robotyzacji i Elonie Musku
Źródło wideo: TVN24 BiS
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Wartość akcji Unitree Robotics, chińskiego producenta robotów humanoidalnych, w ciągu miesiąca od spektakularnego debiutu na giełdzie w Szanghaju spadła o połowę - podał w poniedziałek serwis Nikkei Asia. Według ekspertów początkową euforię inwestorów zastąpiła racjonalna ocena perspektyw firmy i całej branży.

Unitree Robotics zadebiutowało na giełdzie 19 sierpnia jako pierwsza notowana w Chinach firma z sektora robotów humanoidalnych.

Cena otwarcia wyniosła 1100 juanów, czyli około 163 dolarów. Była tym samym ponad siedmiokrotnie wyższa od ceny emisyjnej wynoszącej 150,8 juana, czyli około 22,4 dolara.

Kapitalizacja rynkowa zatrudniającej 500 pracowników firmy wzrosła wówczas do 66,4 miliarda dolarów.

Jak zwraca uwagę Nikkei Asia, do 18 września kurs akcji spadł jednak o 53 procent, do 515 juanów, czyli około 76,4 dolara.

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Założyciel Unitree studzi oczekiwania

Według portalu na pogorszenie nastrojów inwestorów wpłynęły między innymi ostrożne wypowiedzi założyciela Unitree, Wanga Xingxinga.

Ocenił on, że na szerokie rozpowszechnienie autonomicznych robotów trzeba będzie poczekać od pięciu do 10 lat.

Rynek mogły również rozczarować wyniki urządzeń Unitree podczas igrzysk robotów humanoidalnych, które odbyły się w sierpniu w Pekinie.

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Niespodziewana wycena spółki

Do początkowego wzrostu wyceny firmy odniósł się prof. Yusaku Nishimura, ekspert do spraw chińskich rynków finansowych.

- Cena otwarcia siedmiokrotnie wyższa od ceny ofertowej była wysoce nietypowa - ocenił.

Jego zdaniem tak mocny wzrost mógł być efektem spekulacyjnych transakcji inwestorów detalicznych.

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Akcje nadal znacznie powyżej ceny emisyjnej

Mimo gwałtownego spadku kursu akcje Unitree Robotics pozostają notowane ponad trzykrotnie wyżej niż w ofercie publicznej.

Nikkei Asia ocenia, że może to wskazywać, iż inwestorzy nadal pozytywnie postrzegają długoterminowe perspektywy branży robotyki humanoidalnej.

Źródło: PAP
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Tagi:
TechnologiaRobotykaChiny
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