Jeden z największych takich projektów na świecie. Zapowiedź Muska

Musk zapowiedział na środowym amerykańsko-saudyjskim forum inwestycyjnym, że we współpracy z saudyjskim państwowym przedsiębiorstwem Humain zbuduje centrum danych dla jego spółki xAI, działającej w obszarze sztucznej inteligencji.

Obiekt wymagający 500 megawatów zasilania ma bazować na chipach firmy Nvidia.

Największe centrum danych xAI poza granicami Stanów Zjednoczonych

Jak podkreśliła gazeta "New York Times", będzie to największe centrum danych xAI poza granicami Stanów Zjednoczonych. Nie ujawniono kosztów związanych z powstaniem tego obiektu.

Dziennik napisał, że oba kraje najwyraźniej doszły do porozumienia, dzięki któremu Saudyjczycy będą mogli kupować amerykańskie półprzewodniki, konieczne do rozwoju sztucznej inteligencji. Gazeta zaznaczyła, że Amerykanie wykorzystują chipy jako element geopolitycznej dyplomacji.

Budowa centrum danych dla xAI to jeden z planów współpracy w dziedzinie obronnej i technologicznej, ogłoszonych podczas wizyty saudyjskiego następcy tronu w USA. Jak poinformował prezydent Donald Trump, podczas środowej konferencji w Waszyngtonie podpisano kontrakty o wartości 270 mld dolarów.

Uroczysta kolacja

We wtorek wieczorem w Białym Domu odbyła się uroczysta kolacja z udziałem prezydenta USA i saudyjskiego księcia. Uczestniczyli w niej też m.in. czołowi przedstawiciele biznesu, w tym Musk, który wcześniej w tym roku sprzeczał się publicznie z Trumpem po odejściu z jego administracji.

Salman podczas spotkania z Trumpem we wtorek obiecał zwiększyć inwestycje swojego kraju w USA do 1 bln dolarów. Według agencji Reutera realizacja tego celu będzie trudna w związku z ambitnymi i kosztownymi projektami prowadzonymi w kraju.

Arabia Saudyjska jest jednym z dwóch - obok Izraela - najważniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych w regionie.

