Tech Ekspert alarmuje. "Podejrzewam, że wszyscy to odczują" Oprac. Jan Sowa |

Cyberbezpieczeństwo. Krzysztof Gawkowski o bezpieczeństwie w internecie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: shulers/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Dyrektor techniczny brytyjskiego Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC) Ollie Whitehouse powiedział, że w przypadku krytycznych luk w PHP "skala jest bezprecedensowa".

"Wszyscy to odczują"

- Podejrzewam, że wszyscy to odczują - powiedział w rozmowie ze stacją BBC Radio 4.

Odnosząc się do możliwości wykorzystania tej luki przez hakerów, Whitehouse stwierdził, że na razie nie ma "żadnych oznak" wskazujących na "jakiekolwiek udane ataki".

Nie odniósł się konkretnie do poszczególnych organizacji, ale dodał, że NCSC "dostrzega potwierdzenia", że porady przesłane do osób, których dotyczy problem, są wdrażane.

Zapytany, czy będą miały miejsce kolejne tego typu zdarzenia, odpowiada, że "można racjonalnie oczekiwać, iż nie będzie to ostatni przypadek".

Satya Nadella o awarii

Do trwających działań naprawczych odniósł się także szef Microsoftu Satya Nadella. Powiedział, że "od bardzo dawna nie widział takiej sytuacji".

- To był długi dzień i długa noc dla wszystkich osób zajmujących się IT i bezpieczeństwem - powiedział Nadella.

Globalny problem

Jak podał Reuters, problem luk krytycznych w PHP dotyczy stron instytucji rządowych, szkół, szpitali i firm. Działania zapobiegawcze podjęły między innymi instytucje w Polsce, Niemczech, Francji, Holandii, Japonii i Wielkiej Brytanii.

W większości przypadków serwisy zostały wyłączone prewencyjnie. Instytucje informują, że nie stwierdziły włamań ani naruszeń ochrony danych. Strony mają zostać ponownie uruchomione po zainstalowaniu poprawek i sprawdzeniu bezpieczeństwa systemów.

Agencje cyberbezpieczeństwa zaleciły organizacjom, które nie są w stanie szybko zainstalować aktualizacji, rozważenie czasowego wyłączenia zagrożonych serwisów. Twórcy PHP udostępnili nowe wersje oprogramowania usuwające obie podatności.

Czytaj więcej: Globalny problem. Strony znikają z sieci