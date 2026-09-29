Tech Co trzeci Polak korzysta z AI. Polska zrównała się z Niemcami Oprac. Jan Sowa |

Nie zastanawiajmy się co zrobi z nami sztuczna inteligencja, zastanawiajmy co my z nią zrobimy Źródło zdj. gł.: Wirestock Creators/Shutterstock

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Jak wynika z raportu "Global AI Diffusion Report Q2 2026", obejmującego 147 państw, w pierwszym półroczu z narzędzi sztucznej inteligencji korzystało w Polsce 32,3 proc. osób.

Dla porównania, na poziomie globalnym odsetek użytkowników AI w wieku 15-64 lat wyniósł 18,8 proc.

Polska na poziomie Niemiec

Co kluczowe, z zestawienia wynika, że zrównaliśmy się z gospodarką Niemiec (32,3 proc.) i niemal zniwelowaliśmy dystans do Danii (32,4 proc.) oraz USA (33,0 proc.), wyprzedzając Włochy i Czechy (31 proc.), oraz dystansując Chiny (zajęły dopiero 67. miejsce z 17,5 proc.) czy Rosję (116. pozycja i 9,9 proc. korzystających z AI) - pisze "Rzeczpospolita".

Duża różnica między gospodarkami

Dziennik zwraca uwagę, że generatywna sztuczna inteligencja nie upowszechnia się w takim samym tempie na wszystkich rynkach.

W II kwartale br. odsetek użytkowników AI w krajach tzw. Globalnej Północy (m.in. Ameryka Północna, Europa, Japonia czy Australia) wyniósł niemal 29 proc., podczas gdy w krajach Globalnego Południa (rynki wschodzące i rozwijające się) było to ledwie nieco ponad 16 proc. - czytamy.

Dane pokazują więc wyraźną różnicę pod względem wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji między rozwiniętymi gospodarkami a rynkami wschodzącymi i rozwijającymi się.