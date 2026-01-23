Chce łaski Trumpa. W tle miliardy dolarów i oszustwo

Maja Herman o zagrożeniach sztucznej inteligencji i decyzji "podjętej w sto milisekund" Źródło: TVN24

Holmes została skazana w 2022 r., a w 2023 r. trafiła do federalnego więzienia w Teksasie. Odbywa karę 11 lat pozbawienia wolności, która ma się zakończyć w grudniu 2031 r. Jej wniosek dotyczy zamiany wyroku, co mogłoby się przełożyć na zwolnienie z więzienia niemal sześć lat wcześniej.

Obiecywali przełom, utopili miliardy

W ubiegłym roku amerykański sąd apelacyjny podtrzymał wyroki wobec Holmes oraz byłego prezesa Theranosa Ramesha "Sunny’ego" Balwaniego. Utrzymał także decyzję o obowiązku zapłaty 452 mln dolarów odszkodowania dla poszkodowanych.

Holmes założyła Theranos jako studentka. Firma była wyceniana w szczytowym momencie na 9 mld dolarów. Spółka obiecywała przełom w diagnostyce medycznej, w tym szybkie badania m.in. w kierunku nowotworów czy cukrzycy z kilku kropli krwi. Przyciągnęła 945 mln dolarów finansowania, znane osoby oraz dużych partnerów handlowych.

Wątpliwości dotyczące technologii Theranosa opisał "Wall Street Journal". W 2018 r. Holmes i Balwani zostali oskarżeni m.in. o oszustwo. Oboje nie przyznali się do winy. Holmes, obecnie 41-letnia, odbywa karę w Federal Prison Camp Bryan, więzieniu o minimalnym rygorze, ok. 160 km od Houston.

Ostateczna decyzja w rękach Trumpa

Biały Dom nie komentuje wniosków o ułaskawienie ani złagodzenie kary. - Ostateczna decyzja w takich sprawach należy do prezydenta - przekazał CNN przedstawiciel administracji. Prawnicy Holmes nie odpowiedzieli od razu na prośbę o komentarz.

W ostatnich miesiącach Holmes ponownie zwróciła uwagę internautów. Na jej koncie w serwisie X zaczęły pojawiać się nowe wpisy, w tym post chwalący działania Trumpa dotyczące obniżania kosztów opieki zdrowotnej.

"Nadal walczymy o moją niewinność i wiemy, że prawdy nie da się tłumić na zawsze" - napisano w środę wieczorem na koncie Holmes.

Trump w trakcie drugiej kadencji wydał już kilka głośnych ułaskawień. Wśród nich znalazł się założyciel giełdy Binance Changpeng Zhao, który w 2023 r. przyznał się do zarzutów związanych z praniem pieniędzy, oraz Ross Ulbricht, skazany na dożywocie za stworzenie darknetowego rynku Silk Road.