Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Chce łaski Trumpa. W tle miliardy dolarów i oszustwo

Donald Trump
Maja Herman o zagrożeniach sztucznej inteligencji i decyzji "podjętej w sto milisekund"
Źródło: TVN24
Elizabeth Holmes, była szefowa Theranosa skazana za oszustwa wobec inwestorów, zwróciła się do prezydenta USA Donalda Trumpa o złagodzenie kary więzienia - wynika z wniosku złożonego w ubiegłym roku w Departamencie Sprawiedliwości.

Holmes została skazana w 2022 r., a w 2023 r. trafiła do federalnego więzienia w Teksasie. Odbywa karę 11 lat pozbawienia wolności, która ma się zakończyć w grudniu 2031 r. Jej wniosek dotyczy zamiany wyroku, co mogłoby się przełożyć na zwolnienie z więzienia niemal sześć lat wcześniej.

Obiecywali przełom, utopili miliardy

W ubiegłym roku amerykański sąd apelacyjny podtrzymał wyroki wobec Holmes oraz byłego prezesa Theranosa Ramesha "Sunny’ego" Balwaniego. Utrzymał także decyzję o obowiązku zapłaty 452 mln dolarów odszkodowania dla poszkodowanych.

Holmes założyła Theranos jako studentka. Firma była wyceniana w szczytowym momencie na 9 mld dolarów. Spółka obiecywała przełom w diagnostyce medycznej, w tym szybkie badania m.in. w kierunku nowotworów czy cukrzycy z kilku kropli krwi. Przyciągnęła 945 mln dolarów finansowania, znane osoby oraz dużych partnerów handlowych.

Wątpliwości dotyczące technologii Theranosa opisał "Wall Street Journal". W 2018 r. Holmes i Balwani zostali oskarżeni m.in. o oszustwo. Oboje nie przyznali się do winy. Holmes, obecnie 41-letnia, odbywa karę w Federal Prison Camp Bryan, więzieniu o minimalnym rygorze, ok. 160 km od Houston.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Najbogatsi ludzie świata na inauguracji prezydentury Donalda Trumpa
Hołd, władza, opór. "Mamy dwa globalne zjawiska"
Maja Piotrowska
shutterstock_2586322285
Drożeją smartfony i laptopy. Kryzys na rynku kluczowego komponentu
Łukasz Figielski
shutterstock_2119940372
Ukradli jej głos i wykorzystali go w reklamie. "To kwestia paru kliknięć"
Natalia Szostak

Ostateczna decyzja w rękach Trumpa

Biały Dom nie komentuje wniosków o ułaskawienie ani złagodzenie kary. - Ostateczna decyzja w takich sprawach należy do prezydenta - przekazał CNN przedstawiciel administracji. Prawnicy Holmes nie odpowiedzieli od razu na prośbę o komentarz.

W ostatnich miesiącach Holmes ponownie zwróciła uwagę internautów. Na jej koncie w serwisie X zaczęły pojawiać się nowe wpisy, w tym post chwalący działania Trumpa dotyczące obniżania kosztów opieki zdrowotnej.

Elizabeth Holmes
Elizabeth Holmes
Źródło: Getty Images North America

"Nadal walczymy o moją niewinność i wiemy, że prawdy nie da się tłumić na zawsze" - napisano w środę wieczorem na koncie Holmes.

Trump w trakcie drugiej kadencji wydał już kilka głośnych ułaskawień. Wśród nich znalazł się założyciel giełdy Binance Changpeng Zhao, który w 2023 r. przyznał się do zarzutów związanych z praniem pieniędzy, oraz Ross Ulbricht, skazany na dożywocie za stworzenie darknetowego rynku Silk Road.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: mp/ams

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/LAURENT GILLIERON

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpTechnologia
Zobacz także:
złoto
Metale szlachetne w górę. Złoto z historycznym rekordem
Rynki
zimno zima kaloryfer shutterstock_2702192637
Zimowe rachunki grozy. "Przyczynek do dyskusji o nieudolności państwa"
Maja Piotrowska
Netflix
Oszuści czyhają na klientów serwisów streamingowych. Uwaga na fałszywe strony
Tech
Waszyngton, USA
Bogaci się bogacą, a biedni biednieją. Rekordowe nierówności majątkowe w tym kraju
Ze świata
shutterstock_1774658300
Rozstrzygnęły się losy TikToka w USA
Tech
sklep, zakupy, galeria, schody, niedziela handlowa
Czy w najbliższą niedzielę zrobimy zakupy? Kalendarz handlowy
Handel
Szef Rady Europejskiej Antonio Costa i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
Von der Leyen: pakiet wsparcia gospodarczego dla Ukrainy prawie gotowy
Ze świata
Kolektura Lotto
Mamy nowego milionera. Padła główna wygrana
Donald Trump
Trump pozywa największy bank w USA
Ze świata
biuro praca shutterstock_395625682
Ponad połowa pracowników odczuwa codzienny stres
Dla pracownika
Ronald S. Lauder
Tak miał narodzić się pomysł przejęcia Grenlandii
Ze świata
santander-shutterstock_2283626043
Duży bank w Polsce zmienia nazwę. Jest decyzja akcjonariuszy
Z kraju
Donald Trump
Trump: gdyby to się wydarzyło, będzie duży odwet
Ze świata
shutterstock_1901005918
Rewolucja na dniach. To trzeba wiedzieć o KSeF
Prawo
Emmanuel Macron
Francuzi wylądowali na tankowcu. "Nie będziemy tolerować"
Ze świata
Nvidia - prezes Jensen Huang
Prezes giganta o technologicznej rewolucji. "Tam zrealizują się największe korzyści"
Tech
dzieci telefon media społecznościowe
Zakaz mediów społecznościowych w Polsce? "Rozwiązanie będzie gotowe z końcem roku"
Tech
Donald Trump
Sektor "w stanie embrionalnym". Eksperci o zachciance Trumpa
Ze świata
shutterstock_1124040335
"Fala rosnących cen uderza w rynki"
Tech
Elektrownia atomowa Kashiwazaki-Kariwa
Alarm w największej elektrowni atomowej. Wstrzymano uruchamianie
Ze świata
Jeff Bezos
Jeff Bezos z nowym projektem. Elon Musk zagrożony
Tech
europarlament
Prawicowa frakcja chciała zablokować umowę z Mercosur
Najnowsze
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Ubisoft pod presją inwestorów. Akcje w dół po ogłoszeniu zmian
Tech
fabryka spawanie spawacz robotnik shutterstock_2434462411
Nowe dane z przemysłu. "To się nazywa wzrost!"
Z kraju
Kopalnia Turów
TSUE w sprawie Turowa: kara na Polskę była prawidłowa
Z kraju
Pieniądze złoty portfel
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy. "Mocna końcówka roku na rynku pracy"
Malawi
Ceny paliw niemal podwoiły się w trzy miesiące. Władze winią poprzedni rząd
Ze świata
telefon szpieg hacker
Czy to "Rok 1984"? Weto zmienia układ sił
Maja Piotrowska
frank szwajcarski CHF
Ważna decyzja dla frankowiczów. TSUE wydał opinię
Prawo
moskwa lotnisko - Media_works shutterstock_380305000
Były wycofane z użytku, ale znów będą latać. Rosja przywraca stare samoloty
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica