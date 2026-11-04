Tech Były wiceszef Pentagonu w OpenAI. Dostanie specjalną funkcję Oprac. Alicja Skiba |

Agent OpenAI uzyskał nieautoryzowany dostęp do strony australijskiego rządu Źródło zdj. gł.: doomu/Shutterstock

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Driscoll, który zrezygnował z funkcji w Pentagonie po miesiącach konfliktów z szefem resortu Pete'm Hegsethem, jest bliskim przyjacielem wiceprezydenta USA J.D. Vance'a i weteranem wojny w Iraku - przypomniał brytyjski dziennik.

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Zadania Driscolla w OpenAI

OpenAI poinformowała w komunikacie, że były wiceminister obrony USA będzie współpracował z zespołami firmy, a także z rządami, zakładami przemysłowymi i uczelniami, aby "przyczynić się do rozwoju praktycznych inicjatyw modernizacyjnych i rozbudowy demokratycznej sztucznej inteligencji".

Ponadto Driscoll ma pomóc pracownikom OpenAI "zrozumieć operacyjne potrzeby globalnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe", a także współpracować z sektorem publicznym i prywatnym, doradzając w kwestiach "praktycznego wykorzystania AI do poprawy bezpieczeństwa narodowego".

Driscoll ma zająć się bezpieczeństwem narodowym w firmie opracowującej ChatGPT Źródło zdjęcia: doomu/Shutterstock

"FT" przypomniał, że w Pentagonie były wiceminister odpowiadał za wprowadzanie najnowszych technologii i przyspieszanie modernizacji uzbrojenia.

Dziennik zwrócił też uwagę, że uważa się powszechnie, iż Driscoll odegra bardzo ważną rolę w ewentualnej kampanii prezydenckiej Vance'a w 2028 roku.

Rozwiązanie obronne OpenAI

OpenAI dostarczyła już cybernetyczne rozwiązania obronne kilku krajom europejskim, w tym Francji, Niemcom i Polsce, a także zapewniła rządowi Ukrainy dostęp do programu Daybreak, pozwalającego identyfikować słabe punkty software'u - zauważył "FT".

Spółka rozszerzyła ponadto w tym roku współpracę z Pentagonem, któremu zezwoliła na "wykorzystywanie modeli AI w tajnych warunkach", co nastąpiło po fiasku negocjacji resortu z jej rywalką, firmą Anthropic - przypomniał dziennik.

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Spór Driscolla z Hegsethem

"The Atlantic" opisał we wrześniu okoliczności rezygnacji Driscolla z funkcji wiceministra. Według rozmówców magazynu zwrócił się on do administracji Donalda Trumpa z powodu "zaniepokojenia przebiegiem transformacji armii i (niskim poziomem - PAP) jej gotowości, a także tym, że Hegseth blokuje działania w tym kierunku, zwalniając odpowiedzialnych za nie generałów".

Jak wyjaśnił "The Atlantic", w języku waszyngtońskiej polityki oznacza to po prostu, że Driscoll udał się do Trumpa ze skargą na Hegsetha, a prezydent stanął po stronie ministra.