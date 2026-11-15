Tech Burza po wecie prezydenta. "Klęknął przed wielkimi big techami" Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Joanna Scheuring-Wielgus o prezydenckim wecie: klęknął przed wielkimi big techami Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy dotyczącej blokowania nielegalnych treści w internecie wywołała ostrą dyskusję w programie "Kawa na ławę". Politycy koalicji rządzącej przekonywali, że nowe przepisy miały przede wszystkim chronić dzieci i umożliwiać szybkie usuwanie najbardziej szkodliwych materiałów.

Przedstawiciele opozycji oraz Pałacu Prezydenckiego ostrzegali natomiast przed ryzykiem ograniczenia wolności słowa i przekazaniem urzędnikom zbyt szerokich uprawnień.

Do decyzji prezydenta odniosła się europosłanka Ruchu Narodowego Anna Bryłka, przekonując, że do walki z nielegalnymi treściami nie są potrzebne nowe regulacje, lecz skuteczniejsze stosowanie już obowiązujących przepisów.

Przypomniała również, że wdrożenie unijnego aktu o usługach cyfrowych zostało podzielone na dwie części, a pierwszą z nich prezydent podpisał. Jej zdaniem koalicja rządząca, powołując się na konieczność zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w sieci, próbuje wprowadzić mechanizmy umożliwiające cenzurowanie treści.

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Scheuring-Wielgus: prezydent stanął po stronie big techów

Z tą oceną nie zgodziła się europosłanka Nowej Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. Stwierdziła, że Karol Nawrocki "stanął w opozycji do polskich obywateli i obywatelek, a klęknął przed wielkimi big techami".

Zarzuciła również prezydentowi niekonsekwencję. Jak wskazywała, choć deklaruje on przywiązanie do wolności słowa, możliwość komentowania jego wystąpienia została zablokowana.

- W tym akcie nie ma żadnej informacji na temat cenzury. Wymienione są zachowania, które powinny być zakazane - powiedziała Scheuring-Wielgus.

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Poboży: Senat rozszerzył katalog treści

Argumenty prezydenta przedstawił jego doradca Błażej Poboży. Jego zdaniem ochrona dzieci została wykorzystana jako uzasadnienie dla rozwiązań, które mogłyby prowadzić do ograniczenia swobód obywatelskich i wolności słowa.

Doradca prezydenta RP podkreślił, że wersja ustawy uchwalona przez Sejm miała być możliwa do zaakceptowania przez głowę państwa, ponieważ nie rozszerzała katalogu blokowanych treści o kwestie polityczne. Sytuacja miała się zmienić po pracach w Senacie.

- Następnie odesłaliście sprawę do Senatu, a Senat zmienił tę ustawę. Przywróciliście między innymi poprawki czwartą i piątą, które rozszerzyły katalog nawet o to, że ze względów politycznych będzie można blokować treści - stwierdził Poboży.

Żywno: poprawki miały doprecyzować zamknięty katalog

Do zarzutów Pobożego odniósł się wicemarszałek Senatu Maciej Żywno. Tłumaczył, że senackie poprawki miały doprecyzować zamknięty katalog treści podlegających usuwaniu, a nie otwierać drogę do arbitralnego blokowania wypowiedzi.

Decyzję prezydenta określił jako "ogromny dramat i wstyd". Przekonywał, że zawetowane przepisy miały służyć ochronie obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem osób najmłodszych.

- Nie chodzi o stwierdzanie, kto jest winny, a kto nie, tylko o to, żeby szybko znikały treści nawołujące do przemocy, pokazujące pornografię oraz godzące szczególnie w najmłodszych - powiedział Żywno.

Arłukowicz: weto utrudnia ochronę dzieci

Europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz przekonywał, że odrzucenie ustawy ogranicza możliwości skutecznej ochrony najmłodszych przed najbardziej szkodliwymi materiałami. W emocjonalnej wypowiedzi zarzucił prezydentowi, że powołując się na wolność słowa, pozostawia w sieci treści przedstawiające wykorzystywanie dzieci lub nakłaniające nieletnich do odebrania sobie życia.

- Niewiarygodne jest to, że jeśli ktoś może w internecie pokazywać rozebrane dziecko, prezydent mówi: Nie, wolność słowa, trzeba to pokazywać - powiedział europoseł KO.

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Europoseł PiS Tobiasz Bocheński zwrócił uwagę, że akt o usługach cyfrowych jest unijnym rozporządzeniem, a nie dyrektywą. Oznacza to, że obowiązuje bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich i – jak podkreślił – nie wymaga implementacji do krajowego porządku prawnego.

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Dodał, że niezależnie od sporu dotyczącego polskiej ustawy trwa również dyskusja nad zasadnością samego unijnego rozporządzenia i zakresem wynikających z niego uprawnień. - Jest nawet raport w amerykańskim Kongresie, według którego Ursula von der Leyen domagała się prewencyjnej cenzury treści politycznych - powiedział Bocheński.

Odniósł się w ten sposób do raportu Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów, który jak opisuje Demagog nie jest oficjalnym stanowiskiem Kongresu USA. Jest to cząstkowy raport przygotowany przez pracowników Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów. Co ważne, komisja była zdominowana przez republikanów, a pracami kierował Jim Jordan, który był bliskim współpracownikiem Elona Muska, który jest właścicielem platformy X.

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Prezydent zawetował ustawę

Prezydent Karol Nawrocki w piątek odmówił podpisania ustawy dotyczącej blokowania nielegalnych treści w internecie. Uzasadniając weto, przekonywał, że urzędnicy nie powinni otrzymywać kompetencji pozwalających im rozstrzygać, czy konkretna publikacja stanowi przestępstwo.

Prezydent skrytykował również sposób, w jaki rząd argumentował potrzebę przyjęcia nowych regulacji. Zarzucił przedstawicielom koalicji rządzącej, że powiązali projektowane przepisy z serią tragicznych ataków z użyciem noża w polskich szkołach.