Manna z nieba. Albo burrito. Nowy trend zyskuje na popularności

shutterstock_2473231629_1
Profesor Jackowski o robotyzacji i Elonie Musku
Źródło: TVN24 BiS
Dron zrzucający lunch na trawnik przed ratuszem w Teksasie nie był eksperymentem ani pokazem technologicznym. To element realnie działającej usługi dostawczej, którą rozwija firma Zipline. Po milionach lotów w Afryce i Stanach Zjednoczonych spółka zapowiada kolejne lokalizacje.

Późnym popołudniem w Rowlett w Teksasie nad drzewami pojawił się niewielki bezzałogowiec. Przez chwilę zawisł w powietrzu, po czym na cienkiej linie opuścił mniejszy moduł. Ten zostawił na wyschniętej trawie papierową torbę z jedzeniem i wrócił do maszyny-matki, która natychmiast odleciała. Cała operacja trwała mniej niż 30 sekund. Jak relacjonuje portal TheVerge, "to nie było doświadczenie związane z UFO, a dostawa lunchu wykonana przez drona Zipline".

Donald Trump
"Specjalne wystąpienie" Donalda Trumpa w Davos w TVN24 i TVN24+
TVN24
praca biuro pracownik parownicy shutterstock_1751378768_1
Uderza w rynek pracy jak "tsunami". Niepokój rośnie
szkola smartfon uczen uczennica uczniowie shutterstock_2705779833
"Poważne obawy rodziców". Wielka Brytania rozważa wprowadzenie zakazu

Rosnąca popularność usługi

Od 2016 roku firma zrealizowała około dwóch milionów takich dostaw. Bezzałogowce przewoziły zarówno artykuły codziennego użytku na terenach wiejskich w USA, jak i ratujące życie szczepionki w trudno dostępnych regionach Afryki.

W Teksasie Zipline dostarcza jedzenie, w tym burrito, dopiero od 2025 roku. Jednak spółka od blisko dekady testuje i rozwija swoje rozwiązania w innych częściach świata. W najbliższym czasie usługa ma pojawić się w kolejnych lokalizacjach.

Działalność Zipline rozpoczęła się w 2016 roku w Rwandzie. Celem było szybkie dostarczanie medycznych zapasów do odległych placówek. Niezależne badania wykazały, że te loty miały realny wpływ na ratowanie ludzkiego życia.

Rowlett w Teksasie
Rowlett w Teksasie
Źródło: Shutterstock

Autonomia i zasięg

Po starcie drony samodzielnie wyznaczają trasę, mogąc pokonać do 120 mil w obie strony. Analizują dane pogodowe na całej drodze przelotu i omijają burze bez udziału operatora.

Doświadczenia z Afryki i pierwsze testy w USA pokazują, że bezzałogowe dostawy przestają być futurystyczną wizją, a stają się elementem codziennej logistyki.

W branży dostaw za pomocą dronów głównym konkurentem Zipline jest firma Wing należąca do Alphabeta (właściciela Google'a), która współpracuje z Walmartem. Wing zrealizowała do tej pory 750 000 dostaw - to mniej niż połowa tego, co Zipline. Tymczasem Amazon Prime Air niedawno zawiesiła testy po dwóch wypadkach. Na razie nikt nie wydaje się być w stanie zagrozić wczesnej przewadze Zipline, zwłaszcza że firma rozszerza swoją działalność na Houston i Phoenix - podał The Verge.

Autorka/Autor: Jan Sowa/kris

Źródło: The Verge

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TechnologiaUSA
