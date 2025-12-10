Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Gates: to najważniejsza rzecz, jaka się obecnie dzieje

Bill Gates
Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI
Źródło: TVN24 BiS
Bill Gates ostrzega, że rynek sztucznej inteligencji stanie się "hiperkonkurencyjny" i nie wszystkie spółki przetrwają rynkową próbę, jeśli chodzi o wyceny na giełdzie. - Akcje niektórych z firm spadną - stwierdził.

Bill Gates w rozmowie z Tanią Bryer z CNBC podczas Abu Dhabi Finance Week podkreślił, że sztuczna inteligencja jest obecnie kluczową technologią na świecie. - AI to najważniejsza rzecz, jaka się obecnie dzieje - powiedział.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2637727779
Miliardy od giganta. "Największa inwestycja w Azji"
Spotkanie Prezydenta RP z przedstawicielami Meta Platforms
Nawrocki spotkał się z przedstawicielami giganta. Wśród tematów sztuczna inteligencja
Z kraju
shutterstock_1967218609 (1)
Co się dzieje z Apple? "Nie można patrzeć na imprezę przez szybę"

"Hiperkonkurencyjny rynek"

Odniósł się także do obaw inwestorów związanych z ogromnymi kosztami inwestycji w AI i wywindowanymi do rekordowych poziomów kursami firm technologicznych.

Stwierdził, że nie wszystkie te przedsiębiorstwa odniosą sukces. - Czy to oznacza, że wszystkie te spółki z wysokimi wycenami będą zwycięzcami? Nie, to będzie hiperkonkurencyjny rynek - ocenił.

Zdaniem Gatesa sztuczna inteligencja nie jest klasyczną bańką spekulacyjną. - AI jest bańką tylko w tym sensie, że nie wszystkie kursy będą dalej rosły. Akcje niektórych z firm spadną - powiedział. Dodał jednak, że "jest to głęboko przełomowa technologia, która ukształtuje świat na nowo".

Wiele firm z sektora AI notuje dziś wyceny znacznie powyżej rynkowych średnich. Przykładowo Palantir i Tesla osiągają wskaźniki P/E (cena do zysku) przekraczające 200, podczas gdy średnia dla spółek z indeksu S&P 500 wynosi około 25. W listopadzie widać było spadki notowań wraz ze wzrostem obaw o pęknięcie bańki.

Gates: nikt nie powinien mieć co do tego wątpliwości

Pomimo rynkowych obaw Gates podkreślił, że AI realnie zmieni życie ludzi na lepsze.

- Czy to jest zjawisko głębokie, realne i przynoszące liczne korzyści - w tym w zdrowiu, edukacji i rolnictwie, nad którymi pracujemy? Absolutnie, nikt nie powinien mieć co do tego wątpliwości - stwierdził.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: CNBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
TechnologiaBig techBill Gates
Zobacz także:
Piotr Pogonowski
Członek zarządu NBP zabiera głos w sprawie sytuacji w banku centralnym
Najnowsze
Prezydent RP Karol Nawrocki
Kolejne weto? "Trudno się spodziewać innej decyzji"
Z kraju
Elon Musk
Kosmiczna spółka i wielkie pieniądze. To ma być plan Elona Muska
Rynki
pap_20251008_0U7
Minister zabrał głos w sprawie składki. "Nie ma do tego przestrzeni"
Z kraju
Złotówki Pieniądze PLN
Tyrowicz o inflacji: ta jedna liczba jest tylko skrótem myślowym, jest uproszczeniem
Z kraju
wydobycie metali, wydobycie surowców, złoto, srebro, miedź, nikiel, aluminium
Cena bije historyczne rekordy. "Efekt domina"
Rynki
smartphone, smartfon, telefon
Miało być taniej, wyszło drożej. Regulator nakazuje zwrot
Z kraju
Joanna Tyrowicz
"Bizancjum" i "słabość do koloru złotego". Tyrowicz: w NBP trwa zmiana dekoracji
Z kraju
PAŻP jest jedyną instytucją w kraju, która szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego
Boom na kontrolerów ruchu lotniczego
Z kraju
lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Rośnie kumulacja w Lotto
Pieniądze
shutterstock_2239909941
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Z kraju
sinsay shutterstock_1148861141 (1)
Kubek wycofany ze sprzedaży. "Istotne zagrożenie dla zdrowia człowieka"
Z kraju
shutterstock_2637727779
Miliardy od giganta. "Największa inwestycja w Azji"
Tech
shutterstock_1524564836
Dodatkowe pasy na autostradzie. Lawina ofert
Moto
Putin, Witkoff
Europa u progu kluczowej decyzji. "Realne źródło finansowania działań Ukrainy"
Ze świata
Butelki amerykańskiej whiskey zdjęte z półek w sklepie w Toronto, marzec 2025 r.
Wycofali ze sklepów alkohol z USA. Pierwsze pomysły, co z nim zrobić
Ze świata
shutterstock_2514190811 Close up, bizneswoman korzystająca ze smartfona podczas pracy na laptopie w biurze. Bizneswoman w biznesie siedząca przy stole za pomocą smartfona, surfująca po Internecie
"Nowy sposób działania" oszustów. Wielki bank ostrzega
Tech
Henryk Kania
List żelazny dla znanego polskiego biznesmena. Musi zapłacić fortunę
Z kraju
Posiedzenie rządu
Rząd nie składa broni. "Projekt jest ważny i pilny"
Tech
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska
"Kampania, która ma podzielić społeczeństwo". Brytyjski dziennik wymienia Polskę
Ze świata
shutterstock_1703075368
Sojusz motoryzacyjnych gigantów. "Walczymy o życie"
Moto
Premier Donald Tusk
Gigantyczna inwestycja w Polsce. "Jest zgoda"
Z kraju
Przemysław Nowak
"To kwestia teraz istotna społecznie". Nowy zespół w prokuraturze
Z kraju
shutterstock_2416822315_1
"Premia" za ojcostwo w wynagrodzeniach. "Efekt jest nieunikniony"
Bartłomiej Ciepielewski
Osoby inwestujące w kryptowaluty powinny pamiętać o wykazaniu dochodów z tego tytułu w zeznaniu rocznym i odprowadzeniu podatku w odpowiedniej wysokości
Co politycy wiedzą o kryptowalutach? "Nie chcę być nieprecyzyjny"
Pieniądze
Karol Nawrocki
Apel premiera do prezydenta. "Chcę, żeby to było bardzo jasne"
Z kraju
Adam Glapiński
Trzęsienie ziemi w NBP? Członkowie zarządu odsunięci od nadzoru
Najnowsze
Policjanci zatrzymali 50-latka
Największa afera mieszkaniowa w Polsce. Straty mogą być ogromne
Nieruchomości
shutterstock_2541212473
Pierwszy taki kraj na świecie. Zakaz wchodzi w życie
Ze świata
Donald Trump
"Arbitralna i kapryśna" decyzja Trumpa. Wyrok sądu
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica