Bill Gates w rozmowie z Tanią Bryer z CNBC podczas Abu Dhabi Finance Week podkreślił, że sztuczna inteligencja jest obecnie kluczową technologią na świecie. - AI to najważniejsza rzecz, jaka się obecnie dzieje - powiedział.

"Hiperkonkurencyjny rynek"

Odniósł się także do obaw inwestorów związanych z ogromnymi kosztami inwestycji w AI i wywindowanymi do rekordowych poziomów kursami firm technologicznych.

Stwierdził, że nie wszystkie te przedsiębiorstwa odniosą sukces. - Czy to oznacza, że wszystkie te spółki z wysokimi wycenami będą zwycięzcami? Nie, to będzie hiperkonkurencyjny rynek - ocenił.

Zdaniem Gatesa sztuczna inteligencja nie jest klasyczną bańką spekulacyjną. - AI jest bańką tylko w tym sensie, że nie wszystkie kursy będą dalej rosły. Akcje niektórych z firm spadną - powiedział. Dodał jednak, że "jest to głęboko przełomowa technologia, która ukształtuje świat na nowo".

Wiele firm z sektora AI notuje dziś wyceny znacznie powyżej rynkowych średnich. Przykładowo Palantir i Tesla osiągają wskaźniki P/E (cena do zysku) przekraczające 200, podczas gdy średnia dla spółek z indeksu S&P 500 wynosi około 25. W listopadzie widać było spadki notowań wraz ze wzrostem obaw o pęknięcie bańki.

Gates: nikt nie powinien mieć co do tego wątpliwości

Pomimo rynkowych obaw Gates podkreślił, że AI realnie zmieni życie ludzi na lepsze.

- Czy to jest zjawisko głębokie, realne i przynoszące liczne korzyści - w tym w zdrowiu, edukacji i rolnictwie, nad którymi pracujemy? Absolutnie, nikt nie powinien mieć co do tego wątpliwości - stwierdził.

