Kolejny atak hakerski. Wicepremier: sytuacja jest bardzo poważna

Haker Pegasus
Minister cyfryzacji o ataku hakerskim na Itakę
Źródło: TVN24
Po ataku hakerskim dane części użytkowników serwisu SuperGrosz trafiły w ręce cyberprzestępców - wynika z wpisu wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego na platformie X. Jak dodał, nad sprawą pracują zespoły reagowania CSIRT KNF oraz CSIRT NASK. W sobotę informowaliśmy o wycieku danych tysięcy klientów biura podróży Itaka.

"Kolejny atak hakerski" - napisał w niedzielę w mediach społecznościowych wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. "Ostrzeżenie dla klientów serwisu Supergrosz (prowadzonego przez AIQLABS sp. z o.o.). W wyniku incydentu bezpieczeństwa dane części użytkowników trafiły w ręce przestępców" - przekazał szef MC.

Wicepremier wskazał również, że "sytuacja jest bardzo poważna bo wśród danych, które zostały pozyskane przez osobę nieuprawnioną, znajdują się m.in: adresy e-mail, imiona i nazwiska, informacje o narodowości, numery PESEL, dane dotyczące dowodu osobistego, adresy zamieszkania lub pobytu oraz adresy do korespondencji, numery telefonów, informacje o pozostawaniu w związku małżeńskim, informacje o liczbie dzieci, dane dotyczące statusu zawodowego, nazwa, adres, NIP oraz telefon do pracodawcy, zadeklarowana branża, deklarowany dochód, numery rachunków bankowych, identyfikator w portalu Facebook".

Jak przekazał, sprawą zajmują się już zespoły reagowania CSIRT KNF i CSIRT NASK, powiadomiony został Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Trwają działania służb w celu ustalenia sprawców.

CSIRT KNF i CSIRT NASK to zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego działające w ramach polskiego krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Wicepremier zapowiedział, że wkrótce każdy będzie mógł sprawdzić, czy jego dane znalazły się wśród ujawnionych, za pośrednictwem serwisu bezpiecznedane.gov.pl.

Apel o szczególną ostrożność

Gawkowski zaapelował do klientów SuperGrosz o szczególną ostrożność - zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel, zmianę haseł do logowania oraz włączenie dwuskładnikowego uwierzytelnienia na wszystkich kontach.

"Takie ataki hakerskie stają się codziennością. Każda firma i instytucja powinna być na nie jak najlepiej przygotowana! Każdy z nas musi być szczególnie ostrożny i wyczulony na próby oszustwa w internecie. To tam przenoszą się przestępcy i to tam działają całe zorganizowane grupy" - podkreślił minister cyfryzacji.

Serwis SuperGrosz prowadzony jest przez spółkę AIQLABS oferuje pożyczki online.

Cisza przed burzą. W oczekiwaniu na atak, który może nadejść w dowolnej chwili
Cisza przed burzą. W oczekiwaniu na atak, który może nadejść w dowolnej chwili

Jakub Wołosowski

Atak na Itakę

W sobotę wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że Nowa Itaka spółka z o.o. padła ofiarą ataku hakerskiego. Z wpisu szefa MC wynika, że wykradziono "dane logowania części klientów" biura podróży.

"Informujemy, że Nowa Itaka spółka z o.o. padła ofiarą ataku hakerskiego. Nieuprawniona osoba/grupa osób uzyskała dostęp do części danych osobowych użytkowników posiadających konta w Strefie Klienta (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)" - przekazano z kolei w komunikacie biura podróży.

"Obecnie wiemy, że dane dotyczą grupy 10 tysięcy użytkowników, potencjalnie skala wycieku może być większa - dodano.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy też sygnały o możliwym ataku hakerskim na sieć lodziarni Grycan. Poprosiliśmy przedstawicieli firmy o potwierdzenie tych informacji. Do momentu publikacji nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi.

Na żywo

Autorka/Autor: mp/dap

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Cyberbezpieczeństwoatak hakerów
