Apple i Google łączą siły

Dr Troszyński: historia sztucznej inteligencji to był też proces socjalizacji, zmiany ludzi
Źródło: TVN24
Apple wykorzysta modele Gemini firmy Google w odświeżonej wersji Siri, która ma zadebiutować jeszcze w tym roku - podała agencja Reuters. Dodała, że wieloletnia umowa pogłębia współpracę obu gigantów technologicznych w erze sztucznej inteligencji i wzmacnia pozycję Alphabeta (właściciela Google'a) w rywalizacji z OpenAI.

Jak napisała agencja, to wyraz zaufania dla Google'a, którego technologia już teraz w dużej mierze napędza "Galaxy AI" Samsunga. Umowa z Siri otwiera ogromny rynek - liczba aktywnych urządzeń Apple'a to ponad dwa miliardy.

Współpraca firm Apple i Google

"Po wnikliwej analizie firma Apple uznała, że ​​technologia sztucznej inteligencji firmy Google zapewnia najodpowiedniejszą podstawę dla modeli Apple Foundation" - stwierdził Google. Dodał, że jego modele będą również wykorzystywane przyszłości w Apple Intelligence.

Siri to wirtualny asystent głosowy stworzony przez firmę Apple, który umożliwia użytkownikom interakcję z urządzeniami za pomocą komend głosowych.

"Przesuwa technologię OpenAI"

Alphabet walczył z OpenAI o kontrakt z Applem.

Pod koniec 2024 roku producent iPhone'a wprowadził usługę ChatGPT, umożliwiając swojemu asystentowi głosowemu Siri korzystanie z wiedzy i doświadczenia chatbota firmy OpenAI w celu udzielania odpowiedzi na skomplikowane pytania.

Firma Apple poinformowała, że ​​nie zaszły żadne większe zmiany w integracji ChatGPT. OpenAI nie odpowiedziało natomiast na prośbę agencji Reuters o komentarz.

Pytania o partnerstwo OpenAI

Współpraca Google'a i Apple'a prawdopodobnie wywoła pytania o partnerstwo OpenAI z Apple. W odpowiedzi na produkt Google'a - Gemini 3 - prezes OpenAI Sam Altman miał pod koniec zeszłego roku wprowadzić "kod czerwony", by przyspieszyć prace swoich zespołów.

- Decyzja Apple'a o wykorzystaniu modeli Gemini firmy Google w Siri przesuwa technologię OpenAI do roli bardziej pomocniczej, podczas gdy ChatGPT pozostaje nastawiony na złożone zapytania wymagające wyrażenia zgody, a nie na domyślną warstwę inteligencji - skomentował Parth Talsania, dyrektor generalny Equisights Research.

Google nie szczędziło wysiłków, aby przeciwstawić się dominacji OpenAI w branży. Firma położyła nacisk na nowe modele oraz generowanie obrazów i filmów.

Apple zaliczyło falstart w wyścigu sztucznej inteligencji, przez co musi mierzyć się z serią niepowodzeń. Aktualizacja Siri została opóźniona, nastąpiły zmiany na najwyższych stanowiskach kierowniczych, a pierwsze wdrożenie generycznych narzędzi sztucznej inteligencji spotkało się z chłodnym przyjęciem.

Wśród najpopularniejszych chatbotów są m.in. ChatGPT firmy OpenAI, Gemini od Google, Meta AI, Copilot Microsoftu, Character.AI oraz Claude od Anthropic.

Google domyślną wyszukiwarką na urządzeniach Apple'a

Najnowsza umowa opiera się na wieloletnim partnerstwie - Google stała się domyślną wyszukiwarką na urządzeniach Apple. To lukratywne porozumienie zwiększa ruch w witrynie Google'a, a jednocześnie generuje dziesiątki miliardów dolarów rocznego przychodu dla Apple'a.

Po tych informacjach kapitalizacja Alphabeta przekroczyła próg 4 bilionów dolarów. W zeszłym roku akcje wzrosły o 65 proc. dzięki rosnącemu optymizmowi inwestorów co do inwestycji w sztuczną inteligencję.

"Apple Intelligence będzie nadal działać na urządzeniach Apple'a i w ramach usługi Private Cloud Compute przy jednoczesnym zachowaniu najlepszych w branży standardów prywatności Apple" - podkreślił Google.

Autorka/Autor: Pkarp/kris

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

