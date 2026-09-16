Tech Apel papieża w sprawie AI. "Istnieje ryzyko" Oprac. Jan Sowa |

Papież Leon XIV pozdrawia wiernych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI

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- Z jednej strony rozwój technologiczny, rozpowszechnienie mass-mediów i mediów społecznościowych, coraz szersze korzystanie ze sztucznej inteligencji otwierają nowe możliwości, burząc bariery i dystanse - powiedział Leon XIV.

- Z drugiej strony relacje mają tendencję do stawania się coraz mniej osobistymi, bardziej wirtualnymi i istnieje ryzyko przyzwyczajenia się do powierzania algorytmom decyzji, które należą wyłącznie do ludzkiego sumienia - dodał.

"Bardziej ludzki świat"

Papież wyraził przekonanie, że wspólnota chrześcijańska może pomóc sprawić, aby relacje społeczne miały rzeczywistą głębię i wymiar ludzki.

- Doskonalenie osoby ludzkiej i rozwój społeczeństwa należy uważać za wzajemnie od siebie ściśle zależne: przeciwstawianie ich sobie lub oddzielanie oznaczałoby ich unicestwienie. Historia, także ta najnowsza, potwierdza tę prawdę w sposób jasny - oświadczył Leon XIV.

Dodał, że ojcowie soborowi wezwali do troski o dobro wspólne, sprawiedliwość społeczną, równość, szacunek także wobec przeciwników oraz do przezwyciężania indywidualizmu, aby budować "bardziej ludzki świat".