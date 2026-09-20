AI przejęła listy przebojów. "Zabiera nam dochody"

Wygenerowane przez AI zdjęcia "muzyków". Oto Xania Monet i The Velvet Sundown

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- Niedawno jechałem taksówką i usłyszałem utwór ewidentnie wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Spytałem kierowcę, co to za artysta. Odpowiedział, że jakiś AI Alex czy coś takiego - opowiada współtwórca zespołu Pustki, połowa duetu Matylda/Łukasiewicz.

Jako kompozytor, tekściarz i wokalista Łukasiewicz rozpoznał AI, bo "człowiek nie jest w stanie utrzymać takiej emisji głosu przez trzy minuty". Zdecydowana większość słuchaczy tego nie wychwytuje i niespecjalnie się tym interesuje.

- Kierowca stwierdził, że dla niego nie ma znaczenia, jak powstała piosenka - mówi Łukasiewicz.

Dla artystów to, czego słuchają użytkownicy serwisów streamingowych, ma podstawowe znaczenie, gdyż przekłada się bezpośrednio na dochody twórców.