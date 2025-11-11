Zwrot na rynku. "Wyboisty listopad"

Donald Trump spotkał się z Xi Jinpingiem Źródło: TVN24, Reuters

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,81 proc. i wyniósł 47 368,63 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 1,54 proc. i wyniósł 6832,43 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 2,27 proc. do 23 527,17 pkt.

Sztuczna inteligencja przyciąga inwestorów

- To odbicie po nieznacznej wyprzedaży w zeszłym tygodniu. To kolejny przykład mantry "kupuj w dołku", która naprawdę szybko działa w branży technologicznej i sztucznej inteligencji - powiedział Ross Mayfield, analityk strategii inwestycyjnych w Baird w Louisville w stanie Kentucky.

- Nie ma nic strukturalnego w temacie sztucznej inteligencji. W rzeczywistości wiele raportów o zyskach w tym sektorze było naprawdę mocnych - dodał analityk.

Liderzy wzrostów

Nvidia i Broadcom, liderzy hossy na rynku sztucznej inteligencji, przewodzili wzrostom podczas poniedziałkowej sesji. Nvidia, najcenniejsza firma na świecie, zyskała prawie 5 proc.

Firma zajmująca się analizą danych AI - Palantir - zanotowała wzrost o 9 proc., producent samochodów elektrycznych Tesla zyskała ponad 4 proc.

Akcje Microsoftu wzrosły o prawie 1 proc., przerywając tym samym ośmiodniową passę strat. To była najdłuższa seria spadków akcji tego koncernu od 2011 roku.

Nadzieja na zakończenie shutdownu

- Zamknięcie rządu trwało znacznie dłużej, niż ludzie się spodziewali. Pojawiły się obawy dotyczące gospodarki, potencjalnego odwołania lotów i szerszego wpływu na gospodarkę - powiedział Chris Zaccarelli, dyrektor ds. inwestycji w Northlight Asset Management, cytowany przez Reutersa.

Środek proceduralny, który pozwala na przeprowadzenie innych głosowań w sprawie umowy w poniedziałek, został zatwierdzony co najmniej 60 głosami na tak, po tym, jak ośmiu senatorów w klubie demokratów zerwało z kierownictwem partii, aby poprzeć umowę.

Umowa zakłada ponowne otwarcie rządu w styczniu i odwrócenie niektórych z ostatnich masowych zwolnień federalnych. Obejmuje ona również przyszłą ochronę pracowników rządowych. Porozumienie nie obejmuje przedłużenia subsydiów Affordable Care Act, co jest kluczowym punktem spornym dla większości Demokratów, ale wymagałoby głosowania w sprawie dotacji w grudniu.

Konieczne będzie ostateczne głosowanie w Senacie nad ustawą o finansowaniu, a następnie jej uchwalenie przez Izbę Reprezentantów. Spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson już wezwał członków Izby do rozpoczęcia podróży do stolicy kraju, aby jak najszybciej odbyło się głosowanie w sprawie umowy, które, jak spodziewa się, ma nastąpić w tym tygodniu.

Odbicie po mocnych spadkach

Obawy związane z zamknięciem rządu spowodowały, że nastroje konsumentów spadły do najniższego poziomu od ponad trzech lat, nieco powyżej najgorszego w historii, wynika z opublikowanego w piątek badania Uniwersytetu Michigan.

Z powodu zamknięcia agencje federalne nie publikują wielu kluczowych raportów ekonomicznych, w tym indeksów cen konsumpcyjnych i producentów, które miały zostać opublikowane w tym tygodniu. Powoduje to większą niepewność wśród inwestorów i analityków.

- To był wyboisty listopad dla aktywów ryzykownych - powiedział CNBC Tim Holland, dyrektor ds. inwestycji w Orion, powołując się na niepokój inwestorów związany z zamknięciem, a także wyceny i możliwą bańkę AI jako kluczowy czynnik ostatniego negatywnego sentymentu.

W ubiegłym tygodniu technologiczny Nasdaq odnotował najgorszy tydzień od czasu wyprzedaży spowodowanej cłami w kwietniu, tracąc około 3 proc. Zarówno S&P 500, jak i 30-akcyjny Dow straciły ponad 1 proc. w ciągu zeszłego tygodnia.

- Obawy z zeszłego tygodnia były uzasadnione, ale myślę, że przynajmniej usunęliśmy jedną z tych trzech obaw i myślę, że to wielka sprawa - powiedział Holland.

- Jeśli pomyślisz o ponownym otwarciu rządu, ustawie One Big Beautiful Bill, prawdopodobnie 13-procentowym wzroście zysków rok do roku i sezonowości jako wietrze w plecy, nadal jesteśmy dość optymistyczni, jeśli chodzi o gospodarkę i aktywa ryzykowne do końca roku - dodał.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień zwyżkują o 0,67 proc. do 60,15 USD za baryłkę, a styczniowe futures na Brent rosną o 0,71 proc. do 64,08 USD/b.

